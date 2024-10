Boninho revela motivo de fim de contrato com a Globo; entenda

Boninho rompeu o silêncio sobre o fim do contrato com a Rede Globo. O ex-diretor da empresa explicou os motivos da decisão durante uma palestra o evento Rio Market 2024 na última quinta-feira, 10.

O diretor anunciou a saída da emissora há um mês e, durante a conversa com o tema "O Desafio de Falar Com o Grande Público", fez piadas sobre a "vida de desempregado".

"Procurando emprego, me contratem", brincou no início da palestra. Em outro momento, ele mencionou que a falta de liberdade tinha relação com o fim do contrato com a rede.