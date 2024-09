Fernanda Torres é cotada pela imprensa internacional para Oscar 2025

Após estreia mundial do filme "Ainda Estou Aqui", do brasileiro Walter Salles, no circuito de festivias, as expectativas da imprensa e críticos internacionais apontam uma possível vaga para o longa-metragem no Oscar 2025.



O destaque especial está voltado para a atuação de Fernanda Torres, que tem atraído a atenção da crítica internacional, especialmente esta semana, quando a produção passou pelo Festival de Veneza, onde foi ovacionada por 10 minutos e críticos de portais norte-americanos dedicaram elogios à atriz.

Em lista da Variety com as dez atrizes que podem estar na corrida ao Oscar, juntamente com Fernanda, Angelina Jolie ("Maria"), Demi Moore ("A Substância"), Julianne Moore ("O Quarto ao Lado"), Saoirse Ronan ("The Outrun").