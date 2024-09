Filme ‘Ainda Estou Aqui’ irá representar o Brasil no Oscar 2025

Filme "Ainda Estou Aqui" irá representar o Brasil na disputa do Oscar 2025 Crédito: Alile Dara Onawale/Divulgação

O filme "Ainda Estou Aqui" foi selecionado para representar o Brasil no Oscar 2025. De Walter Salles, o longa-metragem retrata a trajetória de Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, após o desaparecimento do marido durante a ditadura militar no País. Destaque no circuito de festivais realizado nos últimos meses, "Ainda Estou Aqui" era considerado a principal opção entre os filmes nacionais para ser levado à cerimônia de premiação anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. "Estou orgulhosa de presidir essa comissão, que foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar. 'Ainda Estou Aqui' é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas", conta Barbara Paz, atriz e presidente da Comissão de Seleção, ao revelar a escolha da Academia Brasileira de Cinema, nesta segunda-feira, 23.

"Ainda Estou Aqui" estreia nos cinemas em novembro Com estreia nos cinemas nacionais marcada para o dia 7 de novembro, "Ainda Estou Aqui" traz no elenco Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que interpretam Eunice Paiva, e Selton Mello, como Rubens Paiva, pai de Marcelo, preso, torturado e morto no período da ditadura militar. Afirmando "não ter dúvidas" de que "Ainda Estou Aqui" levará o Brasil para a seleção final do Oscar 2025, Barbara Paz descreve: "Esse é um momento histórico para nosso cinema".