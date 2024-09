Paolla Oliveira perde passaporte e quase é deportada de Paris

A atriz Paolla Oliveira ficou presa por algumas horas no aeroporto de Paris após perder o passaporte. Ela relatou a história por meio de vídeos nos stories de sua conta no instagram neste domingo, 22.

Paolla contou que havia acabado de desembarcar do avião, depois de 12 horas de viagem, quando percebeu que havia perdido o documento. A artista ficou detida por 5 horas ao tentar passar pelo posto de imigração.

“Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: ‘Pá!’? E aí aparece lá do outro lado”, descontraiu no vídeo.