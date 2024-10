Ator Felipe Simas assina com Record após longa trajetória na Globo

O ator Felipe Simas – com passagens por “Fuzuê”, “Malhação: Sonhos” (2014-2015) e “As Aventuras de José e Durval”, produções da Rede Globo – é um dos protagonistas da nova série bíblica da Record, “Paulo, O Apóstolo”.

Após interpretar o personagem Heitor Montebello em “Fuzuê” (2023), sua última novela na emissora Globo, Felipe agora dará vida ao médico Lucas, onde estará envolvido em um triângulo amoroso com os personagens Gabriela, interpretada por Anna Melo, e o Paulo, vivido por Murilo Cezar.

Com previsão de estreia para 2025, a série é escrita por Cristiane Cardoso e tem direção de Leonardo Miranda. Além disso, as gravações da trama devem começar no final de novembro e terá cenas filmadas no Brasil e em Marrocos.