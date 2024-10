Matheus Nachtergaele é confirmado em remake da novela 'Vale Tudo'

Matheus Nachtergaele aceitou o convite da Globo para atuar em remake de ‘Vale Tudo" como Audálio Poliana, papel do ator Pedro Paulo Rangel na versão de 1988

Relembre trajetória de Vale Tudo

A versão antiga de "Vale Tudo" contava a história de Raquel, mulher abandonada pelo marido que precisa criar sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, sozinha. O suspense do drama fez o público brasileiro se perguntar: "Quem matou Odete Roitman?".

A trama também já teve três reprises: uma na Globo em 1992 e outras duas no canal Viva, em 2010 e 2018. Em 2022, a Globo chegou a cogitar uma reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar de "O Clone", mas os planos foram descartados.