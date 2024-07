Glória Pires oferece R$ 35 mil de indenização à ex-cozinheira

A atriz Glória Pires foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 559.877,36 mil para sua ex-cozinheira, Denise Oliveira, que prestava serviços para a atriz desde 2014 e foi dispensada em dezembro de 2021. No entanto, a atriz que protagonizou a novela "Mulheres de Areia" ofereceu R$35mil como indenização. Como a ex-funcionária recusou a proposta, o processo segue aberto.

Denise relata ter sofrido um acidente doméstico em 7 de setembro de 2020. O colunista Daniel Nascimento divulgou as informações que, em seguida, foram confirmadas pela Uol Splash. No processo, a ex-funcionária solicita R$697.531,42 de indenização por danos morais.

Entenda o caso da ex-funcionária de Glória Pires, Denise Oliveira

Denise, que atuava como cozinheira na casa de Glória Pires, alega em seu caso, que foi julgado no Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, que a gaveta de um congelador caiu em seu braço esquerdo, no dia 7 de setembro de 2020, causando uma fratura no punho e inchaço na região, complicações que resultaram em seu afastamento pelo INSS.

Oliveira conseguiu o laudo médico após a perícia do INSS, emitido apenas em maio de 2021, constatando a incapacidade laboral e precisando ficar afastada até o mês de setembro do mesmo ano. Ao retornar ao trabalho, foi submetida ao ASO, documento feito a partir de uma avaliação médica do funcionário, e foi considerada apta para a função, mas foi dispensada do emprego sem justa causa.