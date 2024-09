‘Mania de Você’: trama acelerada causa estranhamento no público

Como consequência, a trama, que estreou no dia 9 deste mês, sofreu manobras da emissora para conseguir fisgar o público. Entre elas, a de acelerar o marco da primeira fase da novela: a morte do personagem Molina (Rodrigo Lombardi).

Molina é interpretado por Rodrigo Lombardi Crédito: Globo/ Manoella Mello

A morte do vilão já estava anunciada desde o início da novela e foi definida como o grande mistério do início da primeira fase da história. Conforme anunciado pela Globo, o momento deveria ir ao ar na terceira semana de exibição, mas, com a aceleração, foi transmitido ainda no 10º episódio.

Como consequência, “Mania de Você” pareceu mostrar menos do que deveríamos ver. É difícil comprar a ideia de um romance eloquente entre Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes) se tivemos acesso a pouquíssimas cenas dos dois juntos, de um ou dois beijos avulsos e nenhuma situação de conexão verbal.