Pedro Paulo Rangel: conheça trabalhos marcantes da carreira do ator

Pedro Paulo Rangel iniciou sua carreira no teatro profissional, em 1968, ao participar da peça "Roda Viva", de Chico Buarque de Hollanda

O ator carioca Pedro Paulo Rangel teve trajetória marcante na dramaturgia brasileira. Com mais de cinco décadas de carreira, ele se dedicou durante 30 anos à TV Globo e concebeu personagens expressivos em dezenas de novelas, como Argemiro Falcão, em “Belíssima”, e Adamastor, de “Pedra sobre Pedra”. O artista faleceu na madrugada desta quarta-feira, 21, após ser internado para tratamento de um quadro de enfisema pulmonar.

Pedro Paulo Rangel iniciou sua carreira no teatro profissional, em 1968, ao participar da peça “Roda Viva”, de Chico Buarque de Hollanda. No ano seguinte, atuou na peça “Galileu Galilei”, de Bertolt Brecht, onde conheceu Jô Soares, que o convidou a fazer parte do elenco de “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare.

Sobre o assunto Gal Costa é homenageada em canção de Joyce Moreno e Marcos Valle

Filme sobre Sidney Magal tem estreia marcada para janeiro de 2023

Fernanda Montenegro não renova contrato com Rede Globo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda em 1969, Pedro Paulo estreou na televisão com a novela “Super Pía”, da TV Tupi. No mesmo ano, fez parte da novela “Bicho do Mato”, com o personagem Gastão, o seu primeiro papel na TV Globo.

Na Globo, participou das novelas "Gabriela" e “O Noviço”, de 1975, “Saramandaia”, de 1976, e “O Pulo do Gato”, em 1978, como o Francisco Lourival. Em 1981, foi convidado por Jô Soares para participar do programa humorístico “Viva o Gordo”. Em 1988 participou da novela “Vale Tudo”, de Gilberto Braga.

Já na década de 1990, Pedro Paulo Rangel fez parte do elenco das minisséries “O Sorriso do Lagarto”, de 1991, e “Engraçadinha... Seus Amores e Seus Pecados”, de 1995. E nas novelas “Pedra Sobre Pedra”, de 1992, “O Mapa da Mina”, de 1993, “O Fim do Mundo”, de 1996, e “Pecado Capital”, de 1998.

Nos anos 2000, participou da minissérie “A Invenção do Brasil” e da novela “O Cravo e a Rosa”, interpretando seu Calixto de Oliveira e da Silva, um de seus personagens mais lembrados na televisão brasileira.

O ator também participou das novelas “O Quinto dos Infernos”, “Sabor da Paixão”, “Belíssima”, “Desejo Proibido”, “Cama de gato” e “Amor eterno amor”. Rangel também fez participações especiais nos seriados humorísticos “A grande Família”, de 2001, e “Sob nova direção”, de 2005.

Em 2013, o artista decidiu deixar a televisão para se dedicar exclusivamente ao teatro. Pedro Paulo estava em cartaz com a peça “Pedro e o Lobo”, mas precisou cancelar as apresentações no Teatro Laura Alvim para tratar o quadro clínico.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags