Estrela da Casa tem últimos eliminados: veja quem saiu e quem está na final

Neste domingo, 29, aconteceu a última batalha do Estrela da Casa, com quatro participantes disputando a preferência do público. Os dois menos votados seriam eliminados.

Estrela da Casa: veja quem são os finalistas

Os finalistas do Estrela da Casa são Leidy Murilho, Lucca, Matheus Torres e Unna X. Os quatro comemoraram por chegarem à final do reality após o Festival deste domingo, 29. Cada um colocou sua estrela de finalista no painel da sala e o quarteto se juntou para um brinde.

Enquete Final do Estrela da Casa: quem deve ganhar o reality? VOTE

Leidy Murilho chegou à final após se salvar de todas as Batalhas das quais participou, incluindo a Super Batalha. Ela começou a cantar na igreja e formou uma dupla sertaneja com a irmã. Com a falta de oportunidade, Leidy ficou oito anos sem cantar, antes de entrar no reality.