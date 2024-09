Estrela da Casa: quem saiu ontem, 27? Veja eliminado do Super Duelo

Mais um participante foi eliminado no Estrela da Casa, desta vez, através do Super Duelo; confira quem saiu ontem e como foi a porcentagem desta Batalha

Trata-se de Gael Vicci , após disputar o Super Duelo contra Leidy Murilho e Nicole Louise . Com apenas 13,39% dos votos, Gael não obteve o apoio do público para continuar na competição.

Mas uma das novidades do novo programa é que serão duas votações por semana. Veja a seguir como se cadastrar e participar das votações do Estrela da Casa.

O público pode escolher votar em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único. A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro da pessoa em uma conta Globo.

Enquete Estrela da Casa: como funciona cada votação?



Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final. Confira o funcionamento dos votos a seguir e veja como votar:

Voto da Torcida

O Voto da Torcida é a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.

Voto Único

Como o próprio nome já prediz, o usuário votará apenas uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o voto.

Quais dias abre votação no Estrela da Casa?

No programa não será apenas uma votação por semana. Conforme a dinâmica do programa, nas sextas público escolherá no site quem será salvo no Duelo.

Já em um dia já tradicional para os realities, aos domingos, abre a votação para definir quais participantes serão salvos na Batalha, e qual será eliminado e deixará a competição.