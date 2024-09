Enquete Final do Estrela da Casa: quem deve ganhar o reality? Vote

Evellin, Leidy Murilho, Matheus Torres e Nicole Louise estavam na última batalha. Com voto para ficar, o público decidiu salvar Matheus Torres e Leidy Murilho , completando as vagas da final.

Lucca garantiu sua vaga na final após vencer a Prova da Estrela na última quinta-feira, 26. Já Unna X foi a Dona do Palco neste sábado, 28, e os outros dois artistas chegaram à final ao sobreviver à última batalha do programa, neste domingo, 29.

A enquete do O POVO é apenas uma consulta de opinião e não influencia no resultado da eliminação no reality. Confira abaixo como votar no GShow.

Votação Estrela da Casa: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta clicar aqui e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.