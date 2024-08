Enquete Estrela da Casa: votação atualizada; quem fica hoje, 27?

Lucca, Rodrigo e Unna disputam preferência do público na Batalha do Estrela da Casa; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje, 27

Os três se apresentarão no Festival esta noite. Lucca cantará "Caso Indefinido", de Cristiano Araújo; Rodrigo escolheu "Não Digita", de Tarcísio do Acordeon; enquanto Unna, a Hitmaker da semana , apresentará "Pilantra", de Jão e Anitta.

Os participantes do reality show "Estrela da Casa" enfrentam a segunda batalha nesta terça-feira, 27, com Lucca, Rodrigo Garcia e Unna X disputando a preferência do público. O menos votado deixará a competição musical.

A enquete O POVO é apenas uma consulta de opinião e não interfere no resultado do programa.

Já Lucca aparece como o mais votado , com 42,86% dos votos. Em segundo lugar, Unna X desponta com 36,9% da média dos votos.

Enquete Estrela da Casa: como foi formada a batalha?

As batalhas são formadas por duas indicações e pela votação aberta. A formação começou na última quarta-feira, 21, quando a Estrela da Semana, MC Mayarah, indicou Unna X e Matheus Torres para o Duelo. A cantora perdeu e continua na Batalha.

Em seguida, Thália indicou Lucca após vencer a prova do Dono do Palco. Por último, Rodrigo Garcia foi indicado na votação aberta, com dez votos no total. Votaram no cantor: Gael Vicci, Leidy Murilho, Nicole Louise, Nick Cruz, Lucca, Califfa, Unna X, Ramalho, Evellin e Matheus Torres.