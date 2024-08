Disputando a preferência do público, os cantores Lucca, Rodrigo Garcia e Unna X estão na primeira batalha do Estrela da Casa , formada nesse domingo, 25. A votação para salvar dois deles vai até a próxima terça-feira, 27, após a apresentação delas no Festival.

Estrela da Casa: como foi formada a batalha?

As batalhas são formadas por duas indicações e pela votação aberta. A formação começou na última quarta-feira, 21, quando a Estrela da Semana, MC Mayarah, indicou Unna X e Matheus Torres para o Duelo. A cantora perdeu e continua na Batalha.

Depois, Thália indicou Lucca após vencer a prova do Dono do Palco. Por último, Rodrigo Garcia foi indicado na votação aberta, com dez votos no total.

Votaram no cantor: Gael Vicci, Leidy Murilho, Nicole Louise, Nick Cruz, Lucca, Califfa, Unna X, Ramalho, Evellin e Matheus Torres.