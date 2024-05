Renascer: Teca inventa mentira para enganar Inocêncio sobre gravidez

Nos capítulos mais recentes do remake, Teca defende a ideia de José Augusto (Renan Monteiro): fingir que o bebê que ela espera é, na verdade, do filho falecido de José Inocêncio. Confira qual mentira ela contará para o coronel.

Renascer: Teca diz que Venâncio a salvou



Após a chegada de Teca na fazenda, o coronel conversará a sós com a jovem e questionará como o filho teve coragem de se relacionar com uma adolescente de 16 anos. Para sustentar a mentira, Teca começa a pensar no que viveu com Du (José Duboc).

Ela conta que Venâncio a salvou de ser abusada. José Inocêncio quer saber para onde o publicitário levou Teca depois do ocorrido, e ela diz que não lembra os detalhes, mas revela que havia uma vista para o mar.

O coronel acredita que ela esteja se referindo ao apartamento de Venâncio. Ela mentirá com detalhes falando que ele bebeu e não sabia que a jovem era menor de idade. José Inocêncio então quer que ela confirme que realmente espera um filho do publicitário.