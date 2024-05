Renascer: Egídio é flagrado assediando Joana após plano de Iolanda

A esposa de Tião Galinha recebe uma proposta do patrão e conta tudo para Iolanda; juntas ela elaboram um plano para enganá-lo

Joana (Alice Carvalho) quer a todo custo ir embora da fazenda para parar de sofrer os assédios de Egídio (Vladimir Brichta). Nos próximos capítulos de Renascer , ela recebe uma proposta do patrão e resolve abrir o jogo para Dona Patroa, agora Iolanda (Camila Morgado).

Renascer: Egídio faz proposta indecente a Joana



Após descobrir que o patrão está assediando sua esposa, Tião Galinha decide que a família irá embora da fazenda. No entanto, Egídio o chantageia cobrando todos os gastos de comida da família do funcionário durante a estadia no local.

Joana resolveu ajudar o marido na roça para quitar a dívida mais rápido e poder deixar a fazenda. Ela só não esperava que o pai de Sandra (Giullia Buscacio) a faria uma proposta indecente.