Renascer: Teca tenta matar Mariana após ser possuída por espírito

Teca (Lívia Silva) pede para ir à casa de Morena (Ana Cecília Costa) após Mariana (Theresa Fonseca) desconfiar dela. Durante a noite, a jovem se levanta e vai até a sala no escuro em direção a velha arma do coronel Belarmino (Antonio Calloni).

Teca tem aflorado sua mediunidade desde que chegou em Ilhéus. Inácia (Edvana Carvalho) até colocou amuletos de proteção na adolescente, mas ela não estará com eles ao sair da casa de José Inocêncio.

Renascer: Teca aponta arma para Mariana

Em transe, Teca pega a arma, caminha em direção ao quarto e mira em Mariana, que também dormia na casa de Morena: "Agora eu te mato... dessa vez você num me escapa, maldito!", diz Teca, possuída.

A neta de Belarmino acorda e fica desesperada quando percebe que está na mira de Teca. Morena então falará com Teca e a tirará da viagem espiritual. A gestante não saberá responder o que estava fazendo e ficará intrigada com a visão do passado.

"Dessa arma que saiu o tiro que acertô coronézinho Zé Inocêncio no peito. E foi dela que saiu a bala que matou o coronel Belarmino!", revelará, deixando todos surpresos.

Renascer: Mariana passa a desconfiar mais ainda de Teca



Nos capítulos anteriores da novela, Mariana estava com ciúme do tratamento que a grávida recebe de Inocêncio. Além disso, ela já teria confessado que sente inveja da gravidez da jovem.