Quem é Marianinha em Renascer? Descubra história da novela

Marianinha foi expulsa de casa e uma das grandes surpresas da trama é quem é o pai da criança que ela esperava. Entenda o que acontece com a irmã de Maria Santa

Na trama de Renascer , o enigma que mantém os telespectadores intrigados está começando a se desvendar. A verdadeira identidade do pai do filho de Marianinha revela aspectos mais sombrios da história.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)

Quem é Marianinha?



No primeiro capítulo do remake, é apresentada a jovem Maria Santa e seus pais, Venâncio (Fábio Lago) e Quitéria (Belize Pombal). Venâncio é capataz do Coronel Belarmino (Antonio Calloni) e sente um ciúme peculiar das filhas.

Na trama original, Venâncio expulsou a filha de casa quando descobriu que ela estava grávida. A personagem foi acolhida pelo comerciante libanês Rachid, com quem se casou e teve cinco filhos após ir embora.

Rachid é o responsável por entregar uma carta de Marianinha para Zé Inocêncio.

Quem engravidou Marianinha?



Em um dos momentos da novela, a adolescente Teca tem uma visão ao visitar a antiga casa onde Venâncio e Quitéria moravam com as filhas.