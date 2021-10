Com anel de compromisso, Luan Santana confirma que está namorando

23:20 | Out. 03, 2021

Cantor respondeu sobre o relacionamento no programa Altas Horas, mas não deu mais detalhes; estrela do sertanejo estava oficialmente solteiro desde outubro de 2020

O cantor sertanejo Luan Santana reafirmou que está namorando. Durante participação no programa Altas Horas, da Rede Globo, nesse sábado, 2, o apresentador Serginho Groismann apontou um anel no dedo do cantor e perguntou se ele estava noivo.

Luan respondeu que não havia noivado, mas que está namorando, e a joia no dedo seria um anel de compromisso. No começo de setembro, ele também havia dito a uma fã que estava em um relacionamento. Em agosto, ele havia dito, durante uma live, que estava "ficando com alguém".

Sobre o assunto Super Bowl 2022: show do intervalo terá Kendrick Lamar, Eminem e outros

Lives de domingo, 03 de outubro (03/10): Espetáculo "A Vela", Pôr do Sol Fortaleza e mais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O astro do sertanejo estava oficialmente solteiro desde 2020. Em outubro do último ano, ele terminou um relacionamento de 12 anos com a estilista Jade Magalhães.

O cantor não deu detalhes, porém, de quem seria a outra pessoa da nova relação. Na internet, fãs especulam que o romance seria com a influencer Izabela Cunha, que foi vista recentemente com Luan. A informação, no entanto, não foi confirmada.

Mais notícias de celebridades



Sobre o assunto Casamento de Isadora Pompeo e Thiago Maia termina na Justiça; entenda

"Casamento não pode ser uma prisão": Will Smith confirma relação não-monogâmica

Marília Mendonça e Murilo Huff se separam pela segunda vez

Sem licença para atuar, Rafa Kalimann pode deixar série do Globoplay

Andressa Urach anuncia retorno à prostituição e mostra ameaças de ex

Ana Maria Braga busca substituto para Louro José, diz colunista

Lucas do BBB 21 é traído pela noiva e faz live para revelar o amante

Mileide se ofende após Valentina questionar "força" de seguidores

Nome de Anahí surge em caso de lavagem de dinheiro, afirma site

Anavitória x Tiago Iorc: lembre treta que voltou à tona com fala de Juliette

Tags