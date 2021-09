Sem licença para atuar, Rafa Kalimann pode deixar série do Globoplay

Rafa Kalimann não possui a licença obrigatória que regulamenta a profissão de atores e atrizes no Brasil. Por isso, ela pode não participar mais do elenco de Rensga Hits, nova série do Globoplay. Entenda o caso

Finalista do Big Brother Brasil 20 (BBB 20), Rafa Kalimann pode não participar mais do elenco de “Rensga Hits”, nova série do Globoplay. Isso porque a influencer não possui a licença obrigatória que regulamenta a profissão de atores e atrizes no Brasil. Ela não pode exercer a função de atriz se não possuir a permissão.

O presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross, informou que Rafa ainda não solicitou o pedido de licença ou uma autorização especial para participar do projeto da plataforma de streaming. Gross se posicionou a favor de que uma possível licença seja concedida nos conformes, “para que não seja tomado o espaço de um ator que está na luta, que está precisando trabalhar, principalmente nessa pandemia”.

“Não é porque a pessoa tem um rostinho bonito e não tem um registro que ela vai exercer a função. Não é porque a pessoa tem muitos seguidores nas redes sociais que ela já é atriz ou ator”, pontuou Gross à colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia.

“Para a carreira, você tem que estudar e se dedicar nas fases necessárias. Aí sim você estará apto a tirar o seu registro. Ou então se você tiver feito uma faculdade de Artes Cênicas ou tiver feito trabalhos até então. Existe a autorização especial para quem não tem ainda experiência, mas a empresa quer contratar. Mas isso é algo específico”, acrescentou ele.

Juliette tem registro de atriz negado por Sindicato

A mesma colunista afirmou que o Sindicato dos Artistas negou o pedido de licença para atuar de Juliette Freire, campeã do BBB 21. A cantora realizou um processo de tramitação normal, com solicitação por e-mail, mas o pedido foi negado por ela não ter trabalhos suficientes para o registro, segundo Gross.

“A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz, portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT. O documento enviado pela equipe de Juliette, com objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas, após sua saída do BBB”, afirmou Gross.

No entanto, a paraibana ainda pode conseguir seu DRT por meio de uma “solicitação especial”, que acontece quando a emissora paga 20% do cachê para o sindicato dos artistas para que o órgão libere uma autorização específica para um determinado trabalho. O caso de Juliette também pode se aplicar à situação de Rafa Kalimann.



