Anavitória x Tiago Iorc: lembre treta que voltou à tona com fala de Juliette

A campeã do Big Brother Brasil 21 (BBB 21), Juliette Freire, revelou um crush no cantor Tiago Iorc quando apresentava o programa TVZ, da emissora Multishow, nessa quinta-feira, 30. O que acontece é que as convidadas do episódio eram as integrantes da dupla Anavitória, que têm um desafeto profissional com Iorc.

“Todo mundo já sabe, o meu é Tiago Iorc”, disse Juliette. “Olha… Valha, mulher”, responderam Ana Caetano e Vitória Falcão. Nas redes sociais, fãs de Juliette a defenderam, argumentando que ela não tem conhecimento sobre a desavença entre os artistas. Veja vídeo clicando aqui ou no player abaixo.

a juliette falando do tiago iorc sem saber da treta e elas "olha...", eu não aguento mais rir KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/bIUUJx7tkY

Relembre a treta entre Tiago Iorc e Anavitória

No início de 2020, Ana e Vitória comentaram publicamente sobre Tiago ter barrado do DVD da dupla quatro músicas que ele tem co-autoria. Tiago logo se posicionou, afirmando que “outras pessoas” se beneficiariam caso as faixas fossem liberadas. “Como vocês mesmas disseram, eu nunca deixei de liberar uma música para vocês e nem nunca vou fazer isso. A questão não é com vocês. Eu sei que os meus direitos estão resguardados, os direitos de vocês também”, comentou.

“Outras pessoas também se beneficiam com essa liberação. Dentre elas, uma pessoa que vem me prejudicando. E eu não acho certo que uma pessoa que prejudica o meu trabalho se beneficie dele”, explicou Tiago. A pessoa a quem o cantor se refere é Felipe Simas, seu ex-agente e empresário de Anavitória. “Essas questões precisam ser resolvidas antes que essas liberações aconteçam. E vão ser resolvidas, não tenho dúvida”.

Mais tarde, em uma entrevista ao portal Uol, Simas acusou Tiago de não falar com Ana e Vitória por dois anos. Em resposta, o cantor explicou que seu afastamento aconteceu por conta de problemas enfrentados por ele após deixar a empresa em que era sócio. “Quando eu saí da empresa, eu fui bastante prejudicado, inclusive eu abri mão de muitos direitos meus para evitar briga. E o meu silêncio, meu distanciamento, foi justamente por isso. Foi a forma que eu encontrei de não entrar em conflito”, disse.

Assim como Anavitória, que preferem evitar discussões públicas, Tiago prometeu não comentar mais o assunto. “Encerro aqui esse assunto publicamente e quero deixar claro que tenho muito carinho pelo trabalho de vocês e muito respeito pela nossa história”. Ele também se mostrou disposto a resoluções: “Tenham certeza que, no que depender de mim, isso vai se resolver o quanto antes. Estou aberto para um diálogo, pois tem coisas do lado de cá que vocês precisam saber”.



