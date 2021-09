Ana Maria Braga busca substituto para Louro José, diz colunista

A ideia é que o novo personagem seja filho do papagaio para homenagear o trabalho de Tom Veiga, intérprete de Louro José

Quase um ano após a morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José, Ana Maria Braga está cogitando a possibilidade de voltar com o papagaio em seu programa, "Mais Você', mas com outro personagem. As informações são da colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo.

O mascote surgiu quando a apresentadora ainda trabalhava para a Record, mas desde o ano passado, quando Tom Veiga morreu, o personagem foi descontinuado. Porém, Ana Maria decidiu testar um substituto para que o papagaio volte ao "Mais Você".

A ideia é que a nova versão seja filho de Louro José, para homenagear o trabalho de Tom e garantir que ele não seja esquecido. O intérprete foi encontrado morto em sua casa, no Rio de Janeiro, em novembro de 2020, aos 47 anos. As investigações concluíram que a causa da morte foi um AVC.

Conheça a história de Louro José

Em 1997, Ana Maria apresentava o programa "Note e Anote", na Record TV, voltado para donas de casa, com quadros que envolviam culinária e artesanato. Porém, o "Note e Anote" vinha logo após um programa infantil e a apresentadora avaliou a necessidade de tornar a passagem de uma atração para a outra "menos dolorosa".

Foi assim que partiu dela a ideia de trazer um boneco, inspirado em seu papagaio Louro José, que vive há 30 anos na fazenda da apresentadora no interior de São Paulo. Tom já trabalhava para o programa e devido ao senso de humor improvisou o posto, até ser contratado oficialmente para ser o papagaio.

Inicialmente, o boneco era apenas um fantoche, até que em 1999, Ana Maria e Louro José foram contratados pela TV Globo. Lá, houve uma mudança de visual do papagaio, que também passou a movimentar os olhos, dando mais vida ao personagem.

Louro José chegou a ser disputado pela Record, mas Ana Maria já havia feito o registro do personagem em sua empresa. A Disney chegou a mover uma ação, alegando que o personagem era uma imitação do Zé Carioca, mas Ana Maria ganhou o caso.

Louro José motivou outras emissoras a criarem mascotes para seus programas, além de ter participado de diversas atrações na TV Globo, como "A Grande Família", "Sítio do Pica-Pau Amarelo", "O Clone" e "Cheias de Charme".

