Casamento de Isadora Pompeo e Thiago Maia termina na Justiça; entenda

O jogador do Flamengo Thiago Maia e a cantora gospel Isadora Pompeo se casaram em fevereiro deste ano e ficaram juntos por pouco mais de dois meses. O fim do casamento foi parar na Justiça. Entenda o caso

Thiago Maia, jogador do Flamengo, e Isadora Pompeo, cantora gospel, se casaram em fevereiro deste ano e ficaram juntos por pouco mais de dois meses. Ao falar publicamente sobre a separação, Isadora associou o fim do casamento a situações de machismo, preconceito e tentativas de controle. Thiago, após isso, entrou na Justiça com processo contra difamação.

Quando Isadora Pompeo e Thiago Maia se casaram?

Thiago e Isadora se casaram no dia 28 de fevereiro de 2021, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia com número de pessoas suficiente para considerar o evento uma aglomeração, conforme as medidas restritivas da época. Em seu Instagram, o flamenguista celebrou o matrimônio: “Sonho de criança realizado com sucesso. Se estamos felizes? Dá um zoom na foto. Te amo, meu amor!”

Isadora Pompeo e Thiago Maia excluem fotos e somem das redes

No fim de maio, Thiago excluiu de seu feed do Instagram as fotos em que aparecia com Isadora ou que referenciavam seu casamento. Paralelamente, a cantora estava ausente das redes sociais e de seu canal no YouTube. Com isso, surgiram os rumores de uma possível separação, eventualmente consolidados pelo portal Metrópoles e confirmados por Isadora.

Isadora Pompeo publica vídeo 'Nota de esclarecimento'

No primeiro dia do mês de junho, Isadora publicou um vídeo intitulado “Nota de esclarecimento”, em que discorre sobre motivos da separação de Thiago, nomeando-o apenas uma vez. “Eu precisei de uns dias perto da minha família, amigos e [para] permanecer em oração e pensar, descansar e tentar compreender tudo que aconteceu vida nesses últimos meses”, disse. Clique aqui para assistir ao vídeo ou no player abaixo.

Se dirigindo ao seu público, ela afirmou que o vídeo não era apenas para abordar sua dor, mas para ajudar outras pessoas a “superarem o momento de dor parecido com o meu”. A cantora destacou que se apaixonou, casou e estava feliz, mas seu relacionamento mudou depois do matrimônio, e ela se viu em “situações que hoje eu sei o quanto são comuns [para] milhões no Brasil inteiro e no mundo”.

Isadora disse que precisou encarar, no casamento, situações de preconceito e machismo, e uma “tentativa permanente de controle sobre mim”. “Com medo de perder [o casamento], eu acha que o que estava acontecendo era amor, mas hoje eu sei que não. Porque para amar alguém a gente não diminui ninguém”. Ela insistiu e tentou “de tudo” para continuar o relacionamento, mas não funcionou porque “o que um não quer, dois não fazem”.

Thiago Maia traiu Isadora Pompeo?

Com a separação, um possível caso entre Thiago e a missionária Gabriela Lopes foi levantado por fãs e seguidores. À revista Quem, o jogador negou qualquer envolvimento com ela, afirmando: “Não existe namoro. Não existe eu e a Gabriela termos algo a mais que uma amizade. Se bem que nem é uma amizade. Conheci a Gabriela por meio do meu psicólogo, o Cleo Holanda, que a levou em uma célula lá em casa que acabou ministrando. Não sou da mesma igreja que ela”. Gabriela também negou o caso.

Isadora Pompeo: 'Me guardei para essa pessoa'

Em entrevista ao podcast Positivamente, Isadora desabafou sobre o impacto da separação em sua vida emocional. “Foi um baque para mim, a Isadora ser humano sofre todos os dias, chora quando pode. Tem momentos que eu falo: ‘Eu fiz tudo, né? Eu fiz tudo certo. Eu me guardei para essa pessoa, eu esperei essa pessoa. Eu creio que eu fui a mulher que pude ser, o melhor que eu pude ser. O melhor que eu tinha que dar, eu dei’”.

Ela revelou que a decisão de encerrar o casamento partiu de Thiago. “Eu não pedi divórcio no meu casamento, não pediria, independente da crise que eu estivesse sofrendo. Meu casamento acabou muito rápido, e eu vejo graça nisso. Não consigo ver nada além de graça nisso por Deus ter me tirado tão cedo. Deus não permitiu que se prolongasse, pois eu ia sofrer demais, pois já sofri muito, eu sofro ainda. Não é um assunto confortável pra mim, casamento é importante”, explicou.

Fim do casamento de Thiago Maia e Isadora Pompeo vai parar na Justiça

Thiago entrou com um processo contra Isadora em 23 de junho, solicitando uma indenização de R$ 100 mil por danos morais. Ele também pediu a retirada do vídeo “Nota de esclarecimento”, que seria o motivo do processo. A juíza do caso negou o pedido por não enxergar motivo difamatório no vídeo.

“O vídeo veiculado pela ré mais se assemelha a um ‘desabafo’ a respeito de situação pessoal. […] Não se vislumbra, em cognição sumária, como dito, propósito de difamar ou injuriar, não tendo sido proferidas ofensas diretas à pessoa do autor”, decidiu a magistrada.

O jogador recorreu à decisão, pedindo uma revisão feita por outro juiz, mas seu pedido foi indeferido, novamente. A decisão judicial pode ser revertida caso Isadora cite Thiago de forma difamatória nas redes sociais.



