Super Bowl 2022: show do intervalo terá Kendrick Lamar, Eminem e outros

Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige e Snoop Dogg são os artistas confirmados para o show do intervalo do Super Bowl 2022, maior evento televisivo de esporte do mundo. O encontro de nomes do hip hop acontecerá na decisão final da liga de futebol americano, prevista para acontecer em 13 de fevereiro de 2022, no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, Estados Unidos.

A região é um dos berços do hip hop estadunidense. Somado a isso, a NFL, organizadora do Super Bowl, tenta se recuperar frente à população negra do país após protestos antirracistas em 2016. Por fim, o rapper Jay-Z, também conhecido no cenário hip hop, está diretamente envolvido com a NFL neste ano, através de sua produtora, a Roc Nation.

Em maio deste ano, o próprio Snoop Dogg sugeriu a ideia de um lineup de hip hop e citou outros três artistas confirmados. “Espero que a NFL seja esperta e tome a decisão correta. A final vai ser em Inglewood, e faz todo o sentido do mundo. Eu estou disponível, Dre está disponível, Eminem, Kendrick Lamar”, afirmou ele em entrevista do Yahoo! Sports.

Natural de Los Angeles, Dr. Dre estará à frente da criação artística do show. Nas redes sociais, ele afirmou que sua participação do intervalo do Super Bowl vai “abrir a próxima era da minha carreira... Maior e melhor do que nunca!” No ano passado, o show ficou a cargo de The Weeknd.



