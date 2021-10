Nome de Anahí surge em caso de lavagem de dinheiro, afirma site

19:25 | Out. 01, 2021

A cantora mexicana Anahí, integrante do grupo RBD e protagonista da novela "Rebelde", teve seu nome envolvido em um caso de lavagem de dinheiro

Um escândalo de lavagem de dinheiro está entre os assuntos mais comentados do México nos últimos dias. A apresentadora de televisão Inés Gomez Mont é a principal do caso, mas um grupo de pessoas estaria por trás do desvio de milhões de pesos mexicanos.

Agora, outro nome popular teria aparecido entre as investigações: Anahí, integrante do grupo RBD e protagonista da novela “Rebelde”. As informações foram divulgadas pelo portal “Show News”.

A polícia do país, junto com o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, já deu ordem de prisão a, pelo menos, dez pessoas envolvidas. Esses indivíduos, que estariam implicados na situação, teriam suas penas reduzidas caso concedessem nomes de outras pessoas.

A partir disso, houve indícios de envolvimento do senador Manuel Velasco Coello, que é marido e sócio de Anahí. Os dois deverão ser investigados nas próximas semanas para maior apuração do caso, de acordo com o "Show News".

Até o momento, uma dezena de personalidades do entretenimento e políticos já tiveram seus nomes envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.



