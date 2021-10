Lucas do BBB 21 é traído pela noiva e faz live para revelar o amante

Lucas Penteado ficou conhecido por sua participação no Big Brother Brasil 2021, onde desistiu do reality após sofrer pressão psicológica dos outros confinados. O ator chegou a protagonizar um beijo com Gil do Vigor, mas ao sair do programa se envolveu em outro relacionamento. No "Altas Horas", exibido dia 18 de setembro, ele revelou que estava noivo de uma moça chamada Júlia. Porém, por meio de uma live, ele agora revela que foi traído.

Lucas iniciou uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram na madrugada desta sexta, 1 de outubro. No vídeo, ele mostra a noiva, afirmando que ela o havia traído com um segurança que também aparece no vídeo. O ator chegou a dizer que estava sendo ameaçado pelo amante de Júlia.

"Como é que a senhora vai fazer agora pra explicar pra todo mundo, depois que eu fui lá no Altas Horas, em várias outras entrevistas falar que eu te amava", questionou à noiva no vídeo. Lucas também insinuou que ela só queria estar com ele pelo dinheiro, que ele havia alugado um apartamento caro por conta dela. "Sabe por que eu comecei com a arte? Pra parar de perder meus amigos, pra parar de perder meus primos. E tá tudo bem. O que a galera quer é luxo".

Durante a transmissão, até Gil do Vigor apareceu questionando o que havia acontecido e admitiu estar preocupado com a situação. Até o momento, Lucas não voltou a se pronunciar sobre o assunto nas redes sociais.

