Lives de domingo, 03 de outubro (03/10): Espetáculo "A Vela", Pôr do Sol Fortaleza e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, domingo, 3 de outubro (03/10); Herson Capri atua no espetáculo "A Vela" e Projeto Pôr do Sol Fortaleza recebe música eletrônica

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 3 de outubro (03/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 3 de outubro (03/10)

16 horas: Musical: Espetáculo "Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo"

Onde: Sympla

Quanto: R$ 20

17 horas: Musical: "Baile Partimcundum", inspirado no disco "Partimpim 2", de Adriana Calcanhotto

Onde: Sympla

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

17 horas: Música: Pôr do Sol Fortaleza, com Igor Wolf, Mateus Lima e Felipe Adjafre

Onde: Instagram e YouTube

18 horas: Teatro: Espetáculo "A Vela", com Herson Capri e Leandro Luna

Onde: acesso pelo perfil @vivo.cultura

19 horas: Música: Marco André no Palco Virtual do Itaú Cultural

Onde: Sympla

