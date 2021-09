Andressa Urach anuncia retorno à prostituição e mostra ameaças de ex

Andressa Urach anunciou nas redes sociais que voltou à prostituição. Em foto publicada nesta quarta-feira, 29, escreveu: “A Imola voltou”. “Imola” era o nome utilizado pela modelo quando ela se prostituía.

Além disso, chamou os seguidores para a Gruta Azul, uma boate para adultos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A publicação está com comentários restritos.

As informações também foram confirmadas pela "Revista Quem". Em resposta ao portal, Andressa Urach disse: “Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor".

Em seu perfil do Instagram, ainda expôs conversas que teve com o ex-marido, Thiago Lopes. Os dois, que esperam o primeiro filho, se separaram na semana passada.

Nas mensagens, mostra que ele a ameaçou. “Não vou te perdoar por isso. Tu nunca me conheceu em fúria. Não volta pra casa”, escreveu Thiago.

Ela, então, respondeu: “Quando você casou comigo, você foi meu cliente, você sabia do meu trabalho (na prostituição). Aceitou e achou que eu iria fazer o quê, já que me deixou? Sim, eu vou voltar (para casa), porque tenho que fazer comida para o Arthur (filho de Andressa) e almoçar”.

A modelo prossegue ao dizer que o ex-marido cancelou seu plano de saúde e de seu filho, mesmo que ela esteja grávida. “Só estou divulgando porque estou sendo ameaçada”, escreveu.



