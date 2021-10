Mileide se ofende após Valentina questionar "força" de seguidores

11:13 | Out. 01, 2021

A italiana afirmou que ouviu participantes determinando quem era forte ou fraco no reality a partir do número de seguidores

Mileide Mihaile e Valentina Francavilla tiveram um desentendimento em "A Fazenda 13". Após a eliminação de Mussunzinho, Valentina criticou os participantes que se achavam fortes por terem muitos seguidores nas redes sociais. Mileide achou que a indireta foi para ela e rebateu a italiana.

Segundo Valentina, os peões estavam se baseando nos seguidores para determinar a força de cada um e afirmou que não é possível usar esse critério para saber quem é querido ou não dentro do reality. "Como esse pessoal pode dizer quem é forte e quem é fraco?", questionou.

Horas depois, Mileide foi atrás da italiana para falar sobre o assunto e se mostrou ofendida com o comentário. "Me irritou e me incomodou", declarou. "Eu cheguei até aqui por causa disso", afirmou. "Quando acontecer algo, você tem que direcionar para a pessoa. Não pode generalizar para todo mundo", pediu.

"Surfar nessa onda [de seguidores] é totalmente desnecessário. Não entendi. Onde tá acontecendo esse tipo de conversa? Eu não vi", questionou a empresária. "Mas eu não quis me referir a ninguém, em nenhum momento pensei em você. Só não acho que foi por isso que o Mussunzinho saiu e ouvi gente dizendo isso", explicou a italiana.

a valentina falou que seguidor nao significa força e mileide foi conversar com ela porque não gostou pic.twitter.com/kz1Gvs0flx — ma ri. (@acostumadinha) October 1, 2021

Mileide questionou quem tinha falado, mas Valentina não citou nomes. Mais tarde, a italiana chegou a falar sobre o assunto novamente com Tati e disse que não entendeu o motivo pelo qual Mileide ficou tão ofendida, afirmando que ela não estava mais olhando na sua cara.

