Vasco x Botafogo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Vasco x Botafogo - Copa do Brasil - 27/08/2025Confira o palpite Vasco x Botafogo, escalações e estatísticas do clássico pela Copa do Brasil 2025. Veja odds e onde assistir Botafogo x Vasco
Jogue com responsabilidade | 18+
O clássico Vasco x Botafogo promete ser um dos grandes destaques das quartas de final da Copa do Brasil 2025, marcado para o dia 27 de agosto, às 21h30, em São Januário.
O confronto coloca frente a frente um Vasco em busca de afirmação e um Botafogo embalado por bons resultados recentes. A vaga na semifinal está em jogo, aumentando ainda mais a rivalidade e a pressão sobre os dois lados.
Se você busca os melhores palpites para palpite Vasco x Botafogo, aqui vai encontrar estatísticas, escalações prováveis e odds atrativas nas melhores casas de apostas, como a Esportiva Bet.
Melhores Odds para Vasco x Botafogo na Copa do Brasil
O clássico carioca entre Vasco e Botafogo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025, promete equilíbrio e muita emoção.
Para quem busca oportunidades de valor, as melhores odds estão disponíveis nas melhores casas de apostas. Confira abaixo a tabela com os principais números para apostar com mais confiança:
|Casa de Apostas
|Vitória do Vasco
|Empate
|Vitória do Botafogo
|Ambas Marcam (Sim)
|Menos de 2.5 Gols
|Esportiva Bet
|3.14
|2.75
|2.71
|1.95
|1.55
|Luvabet
|3.04
|2.77
|2.67
|1.90
|1.59
|Multibet
|3.14
|2.75
|2.71
|1.95
|1.55
|BetMGM
|2.85
|2.95
|2.55
|1.96
|1.50
Os 5 melhores palpites para Vasco x Botafogo
O clássico promete equilíbrio, mas os números recentes ajudam a destacar boas oportunidades de mercado. Confira abaixo os 5 melhores palpites para o duelo:
- Botafogo marca primeiro, com Odds de 2.00 na Esportiva Bet
- Vasco ou Empate (Dupla Chance), com Odds de 1.44 na Luvabet
- Mais de 0.5 gols no 1º tempo, com Odds de 1.40 na Multibet
- Menos de 2.5 gols, com Odds de 1.85 na BetMGM
- Mais de 5.5 cartões, com Odds de 1.90 na Br4Bet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Separei os melhores palpites para Vasco x Botafogo com base em estatísticas recentes, desempenho das equipes e histórico do clássico.
A ideia é dar ainda mais confiança para você apostar de forma estratégica, usando dados que reforçam cada mercado selecionado. Acompanhe:
Palpite 1: Botafogo marca primeiro, com Odds de 2.05 na Bet365
O Botafogo abriu o placar em 23 dos últimos 49 jogos, mostrando consistência ofensiva desde os minutos iniciais.
>> Aposte no Botafogo com Odds de 2.00 na Esportiva Bet
No clássico, a equipe tem atacantes velozes como Savarino e Artur, capazes de explorar os espaços da defesa vascaína.
Com média de 1.16 gols por jogo, o Glorioso chega forte para tentar largar na frente mais uma vez.
Palpite 2: Vasco ou Empate (Dupla Chance)
O Vasco venceu 136 de seus últimos 322 jogos, aproveitando bem o fator casa.
>> Aproveite Odds de 1.44 no Luvabet
Nos confrontos diretos, o Cruzmaltino soma 6 vitórias contra 7 do Botafogo, o que reforça o equilíbrio.
Jogando em São Januário, o time costuma ser mais competitivo, e a dupla chance dá segurança ao apostador.
Palpite 3: Mais de 0.5 gols no 1º tempo
O Vasco marcou em 76% dos jogos e o Botafogo em 69%, índices que favorecem gols cedo.
>> Aposte com tranquilidade em Odds de 1.40 na Multibet
Nos últimos 5 jogos, apenas 1 terminou sem gols no primeiro tempo, reforçando a tendência.
O Clássico da Copa do Brasil costuma começar intenso, e basta um gol nos primeiros 45 minutos para o palpite ser validado.
Palpite 4: Menos de 2.5 gols
Os últimos 3 clássicos diretos terminaram abaixo dessa linha, mostrando equilíbrio defensivo e sendo uma boa aposta Under/Over.
>> Odds excelentes de 1.85 na BetMGM
O Vasco sofre em média 1.21 gols por jogo, enquanto o Botafogo leva apenas 0.84, números que sustentam o cenário.
Com clima de decisão e peso da Copa do Brasil, a tendência é de um jogo mais travado e estudado.
Palpite 5: Mais de 5.5 cartões
O Vasco tem média de 2.38 cartões por jogo, e o Botafogo soma 2.29, juntos chegando a quase 5 por partida.
Nos clássicos cariocas, a rivalidade costuma aumentar o número de faltas e entradas mais duras.
Com arbitragem mais rigorosa em jogos decisivos, a linha de 5.5 cartões tem ótimas chances de ser superada.
Outros mercados para apostar em Vasco x Botafogo
Copa do Brasil
A Copa do Brasil chega em sua fase de quartas de final com quatro duelos de enorme peso, reunindo alguns dos maiores clubes do país. Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico-PR x Corinthians, Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense prometem confrontos equilibrados e de muita rivalidade.
O contexto é de mata-mata, onde cada detalhe pode ser decisivo. Clubes como Cruzeiro e Corinthians vivem bom momento, enquanto Vasco e Atlético-MG buscam afirmação em meio a oscilações.
Já Bahia e Fluminense aparecem como surpresas consistentes, mantendo força contra adversários tradicionais.
A importância da rodada é enorme: quem avançar se aproxima da semifinal de uma das competições mais cobiçadas do futebol nacional, que além do título, garante vaga direta na Libertadores.
Com equilíbrio nos confrontos e retrospectos recentes apertados, a expectativa é de jogos intensos, com chances para palpites bem valorizados.
Próximas partidas pela Copa do Brasil
- Atlético-MG x Cruzeiro – 27/08/2025 – 19:30;
- Athletico-PR x Corinthians – 27/08/2025 – 21:30;
- Bahia x Fluminense – 28/08/2025 – 19:30.
Vasco - Quanto mais longe chegar, mais dinheiro…
O Vasco chega às quartas de final da Copa do Brasil com a pressão de equilibrar resultados recentes no Brasileirão e seguir vivo no mata-mata. O time ocupa posição intermediária na tabela e vê na competição uma oportunidade de aliviar a temporada financeiramente e esportivamente.
Fernando Diniz deve apostar no talento de jogadores experientes como Vegetti e Philippe Coutinho, mas tem desfalques importantes, como Tchê Tchê, Paulo Henrique, Adson e Mateus Carvalho, que reduzem as opções do elenco.
Nos últimos cinco jogos, o Vasco somou duas derrotas, dois triunfos e um empate. Perdeu para Corinthians e Juventude, goleou o Santos por 6 a 0, empatou com o Atlético-MG e venceu o CSA pela Copa do Brasil.
Esse desempenho mostra irregularidade, mas também potencial de surpreender em grandes jogos. Quanto mais longe o Vasco chegar, melhor, pois os valores recebidos são altos e podem ajudar para a próxima temporada, na compra de reforços.
>> Confira mais previsões para apostar no Vasco hoje
Últimos resultados do Vasco
- Vasco da Gama 2 x 3 Corinthians – Brasileirão – 24/08/2025;
- Juventude 2 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão – 20/08/2025;
- Santos 0 x 6 Vasco da Gama – Brasileirão – 17/08/2025;
- Vasco da Gama 1 x 1 Atlético-MG – Brasileirão – 10/08/2025;
- Vasco da Gama 3 x 1 CSA – Copa do Brasil – 07/08/2025.
Botafogo - É um ganha e perde toda hora
O Botafogo vive um momento de muita oscilação na temporada. Apesar de ter conquistado vitórias importantes, como contra LDU e Fortaleza, o time também sofreu derrotas duras nas rodadas do Brasileirão, que expõem a irregularidade do elenco.
Entre os destaques, Savarino e Arthur seguem sendo peças-chave no setor ofensivo, enquanto o goleiro John vem garantindo boas atuações.
Por outro lado, o técnico Davide Ancelotti sofre com desfalques defensivos: Cuiabano, Kaio Pantaleão e Bastos estão fora, o que limita as opções de rotação e solidez na zaga.
Nos últimos jogos, o Botafogo venceu quatro de dez partidas, mas perdeu outras quatro, além de dois empates. Resultados como a vitória por 5 a 0 sobre o Fortaleza contrastam com derrotas seguidas para LDU e Palmeiras.
Esse cenário de altos e baixos mostra que o time pode surpreender, mas também corre o risco de se complicar em momentos decisivos.
>> Confira mais previsões para apostar no Botafogo hoje
Últimos resultados do Botafogo
- LDU Quito 2 x 0 Botafogo – Copa Libertadores – 21/08/2025;
- Botafogo 0 x 1 Palmeiras – Brasileirão – 17/08/2025;
- Botafogo 1 x 0 LDU Quito – Copa Libertadores – 14/08/2025;
- Fortaleza 0 x 5 Botafogo – Brasileirão – 09/08/2025;
- RB Bragantino 0 x 1 Botafogo – Copa do Brasil – 06/08/2025.
Melhores plataformas para apostar na Copa do Brasil
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
O histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes mostra muito equilíbrio. Por isso, separei as últimas partidas de Vasco x Botafogo para você ficar por dentro de tudo.
- Vasco da Gama 0 x 2 Botafogo – Brasileirão – 12/07/2025;
- Vasco da Gama 1 x 0 Botafogo – Carioca – 23/02/2025;
- Botafogo 3 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão – 05/11/2024;
- Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo – Brasileirão – 29/06/2024;
- Botafogo 2 x 4 Vasco da Gama – Carioca – 18/02/2024.
Escalações das equipes para a Copa do Brasil
O clássico entre Vasco e Botafogo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, promete ser equilibrado e decisivo.
As duas equipes chegam com propostas diferentes, mas ambas veem na competição a chance de salvar a temporada e buscar um título de peso. Veja abaixo as prováveis escalações:
Vasco
O time de Fernando Diniz deve apostar no esquema 4-2-3-1, com Philippe Coutinho como cérebro da criação e Vegetti sendo a referência ofensiva. Mesmo com desfalques importantes, o Cruzmaltino conta com a força da torcida para tentar surpreender, sendo um ótimo palpite.
- Goleiro: Léo Jardim;
- Defensores: L. Piton, Freitas, H. Moura e Puma;
- Meio-campistas: Jair, Medel, Coutinho, N. Moreira e Rayan;
- Atacante: Vegetti;
- Técnico: Fernando Diniz.
Botafogo
A equipe de Davide Ancelotti deve manter o 4-2-3-1, explorando a velocidade de Artur e a qualidade de Savarino na armação. Arthur Cabral será o homem de referência no ataque, buscando aproveitar as brechas na defesa vascaína.
- Goleiro: John;
- Defensores: Telles, Ricardo, Barboza e Vitinho;
- Meio-campistas: M. Freitas, Danilo, Montoro, Savarino e Artur;
- Atacante: Arthur Cabral;
- Técnico: Davide Ancelotti.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- O Vasco marcou em 76% dos jogos recentes, enquanto o Botafogo balançou as redes em 69%;
- Média de gols: Vasco 1.3 marcados / 1.21 sofridos, Botafogo 1.16 marcados / 0.84 sofridos;
- O Vasco teve mais de 2.5 gols em 22 de 47 jogos, enquanto o Botafogo em 14 de 49;
- O Botafogo marcou o primeiro gol em 23 de 49 partidas, enquanto o Vasco saiu atrás em 19 de 47;
- O Botafogo não sofreu gols em 14 de 47 jogos, mostrando consistência defensiva.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil?
A partida será realizada no Estádio São Januário, no dia 27 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília).
Onde assistir Vasco x Botafogo?
O clássico terá transmissão ao vivo pelo Premiere, além de outras plataformas de streaming esportivo.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
O confronto é bastante equilibrado. O Botafogo chega em melhor momento recente, mas o Vasco conta com o fator casa e o apoio da torcida em São Januário, o que pode nivelar as forças no duelo.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente