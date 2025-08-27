Vasco x Botafogo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Vasco x Botafogo, escalações e estatísticas do clássico pela Copa do Brasil 2025. Veja odds e onde assistir Botafogo x Vasco

O clássico Vasco x Botafogo promete ser um dos grandes destaques das quartas de final da Copa do Brasil 2025, marcado para o dia 27 de agosto, às 21h30, em São Januário.



O confronto coloca frente a frente um Vasco em busca de afirmação e um Botafogo embalado por bons resultados recentes. A vaga na semifinal está em jogo, aumentando ainda mais a rivalidade e a pressão sobre os dois lados.



Se você busca os melhores palpites para palpite Vasco x Botafogo, aqui vai encontrar estatísticas, escalações prováveis e odds atrativas nas melhores casas de apostas, como a Esportiva Bet.



Melhores Odds para Vasco x Botafogo na Copa do Brasil



O clássico carioca entre Vasco e Botafogo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025, promete equilíbrio e muita emoção.



Para quem busca oportunidades de valor, as melhores odds estão disponíveis nas melhores casas de apostas. Confira abaixo a tabela com os principais números para apostar com mais confiança:

Esportiva Bet 3.14 2.75 2.71 1.95 1.55 Luvabet 3.04 2.77 2.67 1.90 1.59 Multibet 3.14 2.75 2.71 1.95 1.55 BetMGM 2.85 2.95 2.55 1.96 1.50

Os 5 melhores palpites para Vasco x Botafogo



O clássico promete equilíbrio, mas os números recentes ajudam a destacar boas oportunidades de mercado. Confira abaixo os 5 melhores palpites para o duelo:



Detalhes dos 5 melhores palpites



Separei os melhores palpites para Vasco x Botafogo com base em estatísticas recentes, desempenho das equipes e histórico do clássico.



A ideia é dar ainda mais confiança para você apostar de forma estratégica, usando dados que reforçam cada mercado selecionado. Acompanhe:



Palpite 1: Botafogo marca primeiro, com Odds de 2.05 na Bet365



O Botafogo abriu o placar em 23 dos últimos 49 jogos, mostrando consistência ofensiva desde os minutos iniciais.



No clássico, a equipe tem atacantes velozes como Savarino e Artur, capazes de explorar os espaços da defesa vascaína.



Com média de 1.16 gols por jogo, o Glorioso chega forte para tentar largar na frente mais uma vez.







Palpite 2: Vasco ou Empate (Dupla Chance)



O Vasco venceu 136 de seus últimos 322 jogos, aproveitando bem o fator casa.



Nos confrontos diretos, o Cruzmaltino soma 6 vitórias contra 7 do Botafogo, o que reforça o equilíbrio.



Jogando em São Januário, o time costuma ser mais competitivo, e a dupla chance dá segurança ao apostador.







Palpite 3: Mais de 0.5 gols no 1º tempo



O Vasco marcou em 76% dos jogos e o Botafogo em 69%, índices que favorecem gols cedo.



Nos últimos 5 jogos, apenas 1 terminou sem gols no primeiro tempo, reforçando a tendência.



O Clássico da Copa do Brasil costuma começar intenso, e basta um gol nos primeiros 45 minutos para o palpite ser validado.







Palpite 4: Menos de 2.5 gols



Os últimos 3 clássicos diretos terminaram abaixo dessa linha, mostrando equilíbrio defensivo e sendo uma boa aposta Under/Over.



O Vasco sofre em média 1.21 gols por jogo, enquanto o Botafogo leva apenas 0.84, números que sustentam o cenário.



Com clima de decisão e peso da Copa do Brasil, a tendência é de um jogo mais travado e estudado.







Palpite 5: Mais de 5.5 cartões



O Vasco tem média de 2.38 cartões por jogo, e o Botafogo soma 2.29, juntos chegando a quase 5 por partida.



Nos clássicos cariocas, a rivalidade costuma aumentar o número de faltas e entradas mais duras.



Com arbitragem mais rigorosa em jogos decisivos, a linha de 5.5 cartões tem ótimas chances de ser superada.







Outros mercados para apostar em Vasco x Botafogo







Copa do Brasil



A Copa do Brasil chega em sua fase de quartas de final com quatro duelos de enorme peso, reunindo alguns dos maiores clubes do país. Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico-PR x Corinthians, Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense prometem confrontos equilibrados e de muita rivalidade.



O contexto é de mata-mata, onde cada detalhe pode ser decisivo. Clubes como Cruzeiro e Corinthians vivem bom momento, enquanto Vasco e Atlético-MG buscam afirmação em meio a oscilações.



Já Bahia e Fluminense aparecem como surpresas consistentes, mantendo força contra adversários tradicionais.



A importância da rodada é enorme: quem avançar se aproxima da semifinal de uma das competições mais cobiçadas do futebol nacional, que além do título, garante vaga direta na Libertadores.



Com equilíbrio nos confrontos e retrospectos recentes apertados, a expectativa é de jogos intensos, com chances para palpites bem valorizados.



Próximas partidas pela Copa do Brasil



Vasco - Quanto mais longe chegar, mais dinheiro…



O Vasco chega às quartas de final da Copa do Brasil com a pressão de equilibrar resultados recentes no Brasileirão e seguir vivo no mata-mata. O time ocupa posição intermediária na tabela e vê na competição uma oportunidade de aliviar a temporada financeiramente e esportivamente.



Fernando Diniz deve apostar no talento de jogadores experientes como Vegetti e Philippe Coutinho, mas tem desfalques importantes, como Tchê Tchê, Paulo Henrique, Adson e Mateus Carvalho, que reduzem as opções do elenco.



Nos últimos cinco jogos, o Vasco somou duas derrotas, dois triunfos e um empate. Perdeu para Corinthians e Juventude, goleou o Santos por 6 a 0, empatou com o Atlético-MG e venceu o CSA pela Copa do Brasil.



Esse desempenho mostra irregularidade, mas também potencial de surpreender em grandes jogos. Quanto mais longe o Vasco chegar, melhor, pois os valores recebidos são altos e podem ajudar para a próxima temporada, na compra de reforços.



Últimos resultados do Vasco



Vasco da Gama 2 x 3 Corinthians – Brasileirão – 24/08/2025;



Juventude 2 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão – 20/08/2025;



Santos 0 x 6 Vasco da Gama – Brasileirão – 17/08/2025;



Vasco da Gama 1 x 1 Atlético-MG – Brasileirão – 10/08/2025;



Vasco da Gama 3 x 1 CSA – Copa do Brasil – 07/08/2025.



Botafogo - É um ganha e perde toda hora



O Botafogo vive um momento de muita oscilação na temporada. Apesar de ter conquistado vitórias importantes, como contra LDU e Fortaleza, o time também sofreu derrotas duras nas rodadas do Brasileirão, que expõem a irregularidade do elenco.



Entre os destaques, Savarino e Arthur seguem sendo peças-chave no setor ofensivo, enquanto o goleiro John vem garantindo boas atuações.



Por outro lado, o técnico Davide Ancelotti sofre com desfalques defensivos: Cuiabano, Kaio Pantaleão e Bastos estão fora, o que limita as opções de rotação e solidez na zaga.



Nos últimos jogos, o Botafogo venceu quatro de dez partidas, mas perdeu outras quatro, além de dois empates. Resultados como a vitória por 5 a 0 sobre o Fortaleza contrastam com derrotas seguidas para LDU e Palmeiras.



Esse cenário de altos e baixos mostra que o time pode surpreender, mas também corre o risco de se complicar em momentos decisivos.



Últimos resultados do Botafogo



Melhores plataformas para apostar na Copa do Brasil







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes mostra muito equilíbrio. Por isso, separei as últimas partidas de Vasco x Botafogo para você ficar por dentro de tudo.



Vasco da Gama 0 x 2 Botafogo – Brasileirão – 12/07/2025;



Vasco da Gama 1 x 0 Botafogo – Carioca – 23/02/2025;



Botafogo 3 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão – 05/11/2024;



Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo – Brasileirão – 29/06/2024;



Botafogo 2 x 4 Vasco da Gama – Carioca – 18/02/2024.



Escalações das equipes para a Copa do Brasil



O clássico entre Vasco e Botafogo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, promete ser equilibrado e decisivo.



As duas equipes chegam com propostas diferentes, mas ambas veem na competição a chance de salvar a temporada e buscar um título de peso. Veja abaixo as prováveis escalações:



Vasco



O time de Fernando Diniz deve apostar no esquema 4-2-3-1, com Philippe Coutinho como cérebro da criação e Vegetti sendo a referência ofensiva. Mesmo com desfalques importantes, o Cruzmaltino conta com a força da torcida para tentar surpreender, sendo um ótimo palpite.



Goleiro: Léo Jardim;



Defensores: L. Piton, Freitas, H. Moura e Puma;



Meio-campistas: Jair, Medel, Coutinho, N. Moreira e Rayan;



Atacante: Vegetti;



Técnico: Fernando Diniz.



Botafogo



A equipe de Davide Ancelotti deve manter o 4-2-3-1, explorando a velocidade de Artur e a qualidade de Savarino na armação. Arthur Cabral será o homem de referência no ataque, buscando aproveitar as brechas na defesa vascaína.



Goleiro: John;



Defensores: Telles, Ricardo, Barboza e Vitinho;



Meio-campistas: M. Freitas, Danilo, Montoro, Savarino e Artur;



Atacante: Arthur Cabral;



Técnico: Davide Ancelotti.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Vasco marcou em 76% dos jogos recentes, enquanto o Botafogo balançou as redes em 69%;

Média de gols: Vasco 1.3 marcados / 1.21 sofridos, Botafogo 1.16 marcados / 0.84 sofridos;

O Vasco teve mais de 2.5 gols em 22 de 47 jogos, enquanto o Botafogo em 14 de 49;

O Botafogo marcou o primeiro gol em 23 de 49 partidas, enquanto o Vasco saiu atrás em 19 de 47;

O Botafogo não sofreu gols em 14 de 47 jogos, mostrando consistência defensiva.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil?



A partida será realizada no Estádio São Januário, no dia 27 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília).



Onde assistir Vasco x Botafogo?



O clássico terá transmissão ao vivo pelo Premiere, além de outras plataformas de streaming esportivo.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O confronto é bastante equilibrado. O Botafogo chega em melhor momento recente, mas o Vasco conta com o fator casa e o apoio da torcida em São Januário, o que pode nivelar as forças no duelo.



Recado do autor



