Palpite Vasco Hoje: Saiba Onde Apostar Com As Melhores Odds

Palpites no Vasco hoje com as melhores odds, dicas de apostas e análise dos mercados mais vantajosos para lucrar com o Gigante da Colina

O Vasco inicia o ano de 2025 com um novo comandante, em busca de novas contratações e tratando de problemas antigos. Tudo isso em uma temporada que concretizou o retorno da equipe a um torneio internacional depois de cinco anos: a Copa Sul-Americana.

Por isso, esteja atento às odds das melhores casas de apostas do mundo para poder fazer a sua estratégia de forma coerente. Para ajudar a sua experiência com o Vascão, vamos conferir neste artigo os melhores mercados para fazer palpite no Gigante da Colina.



Melhores odds para fazer palpites jogo do Vasco hoje







Equipe atual do Gigante da Colina



O Vasco da Gama passou por diversas dificuldades na temporada passada porque esteve envolvido com problemas com a SAF dona do time. Entretanto, dentro de campo, o Gigante da Colina garantiu vaga na Copa Sul-Americana e tem o sonho de chegar longe. Por isso, veja o elenco atual do clube para 2025, que é comandado pelo capitão Vegetti.



Goleiros



Pablo Cardoso;



Léo Jardim;



Daniel Fuzato.



Defensores



Puma Rodríguez;



Mauricio Lemos;



Lucas Piton;



Victor Luís;



Riquelme;



Manuel Capasso;



Lucas Oliveira;



João Victor;



Lucas Freitas;



Paulo Henrique.



Meias



Souza;



Jair;



Dimitri Payet;



Philippe Coutinho;



Paulinho Paula;



Juan Sforza;



Hugo Moura;



Tchê Tchê;



Mateus Carvalho;



Guilherme Estrella.



Atacantes



David;



Adson;



Alex Teixeira;



Pablo Vegetti;



Loide Augusto;



GB;



Benjamín Garré;

Nuno Moreira;



Rayan;



Jean David.

Capitão



Como comentei, o capitão da equipe é o centroavante Vegetti, juntamente com Philippe Coutinho, ídolo do Gigante da Colina.



Reservas



Alex Teixeira, Puma Rodriguez, Paulinho e Benjamin Garré são jogadores que sempre entram em campo, seja entrando durante o jogo ou figurando entre os titulares



Técnico



Fábio Carille foi o técnico do Vasco até o mês de abril, quando ele e sua comissão foram demitidos.



Melhores casas para apostar no Vasco hoje



Melhores mercados para apostar no jogo do Vasco hoje



Agora é hora de ver os melhores mercados para apostar nos jogos do Vasco em 2025. O time Cruzmaltino tem uma temporada que promete oscilar entre grandes momentos e algumas instabilidades.

Por isso, escolha as suas bets que pagam rápido para se cadastrar e começar a jogar no Vasco. Sendo assim, vou destacar 5 mercados de apostas para jogar no clube durante a temporada.



Resultado



O mercado de Resultado é bastante compreensível para os jogadores que estão iniciando no mundo das apostas online. Por isso, se você já segue o Vasco, essa linha de apostas é moleza para você. Além disso, você precisa escolher apenas um resultado de três possíveis.



Ambas equipes marcam



O Vasco pode marcar gols, mas também pode sofrer bastante com o seu sistema defensivo. Nesse sentido, o mercado de “Ambas Equipes Marcam” é uma opção importante na sua carteira.



Dupla chance



A Dupla Chance é uma linha de apostas que permite que você se proteja mais. Ou seja, você poderá escolher dois entre três resultados possíveis da partida. Se estiver na dúvida em relação ao desempenho do Vasco, jogue na Dupla Chance.



Empate devolve aposta



O Gigante da Colina é um time que pode jogar no tudo ou nada nesta temporada. Por isso, fique atento para o mercado de Empate devolve a aposta para garantir que as suas entradas estejam cobertas.



1º gol



O Vasco pode surpreender no mercado de 1º gol e isso pode ser bastante vantajoso para seus palpites esportivos. Confira quem são os adversários do Gigante da Colina e veja se vale a pena colocar uma aposta nisso.

Perguntas frequentes



Quais as melhores casas para dar palpite no Vasco?



As melhores casas de apostas para jogar no Vasco são Superbet, Esportes da Sorte e Mr.Jack Bet. Antes de jogar, veja quais são as melhores cotações para os mercados em futebol.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no Vasco?



O melhor mercado para fazer palpite no Vasco é o mercado de Dupla Chance. Isso faz com que você tenha mais chances de ter sucesso.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Vasco?



Aproveite as freebets da Esportes da Sorte para fazer suas apostas no Brasileirão da Série A.



Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente