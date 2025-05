Palpite Vasco x Fortaleza Hoje: Melhores Odds Para Apostar

Palpite Vasco x Fortaleza: Conheça os principais mercados, melhores odds e estatísticas para apostar com mais confiança na partida do Brasileirão Série A

Vasco x Fortaleza fazem um duelo interessante no dia 17 de maio de 2025. O jogo marca o encontro de duas equipes em momentos totalmente distintos nessa altura da temporada.



O Gigante da Colina soma nove jogos sem conseguir vencer e atravessa uma sequência de quatro derrotas seguidas. Isso inclui uma goleada para o desconhecido Puerto Cabello, da Venezuela, e uma virada contra o Vitória jogando com um a mais desde os 30 do 1º tempo.



Por outro lado, o Leão do Pici conseguiu sair de uma fase complicada e agora emplacou sete jogos sem derrota na temporada. O time treinado por Juan Pablo Vojvoda aplicou duas goleadas jogando em casa recentemente e a sua defesa não é vazada há quatro partidas.



Se você deseja saber todas as principais informações sobre esse duelo da 9ª rodada do Brasileirão 2025 para fazer suas apostas com mais confiança, não perca esse conteúdo!



Neste texto, você vai entender tudo o que precisa para apostar no jogo que acontece em São Januário: os melhores palpites Vasco x Fortaleza, os principais mercados, as melhores casas de apostas do mundo para criar a sua conta, as odds da partida e as escalações atualizadas das duas equipes. Vamos lá!



Os 5 melhores palpites do jogo – Vasco x Fortaleza



Os últimos sete confrontos entre as equipes foram movimentados e em somente uma das partidas não houve gols. Para que você aposte com mais segurança, trouxe aqui os 5 melhores palpites de Vasco x Fortaleza. Com isso, ficará mais fácil aproveitar ao máximo cada aposta nesse duelo entre cariocas e cearenses.



Odds para apostar em Vasco x Fortaleza no Brasileirão Série A





Empate ou Fortaleza



O Vasco vem em um péssimo momento na temporada. O time de São Januário perdeu os últimos quatro jogos disputados e já está na zona de rebaixamento do Brasileirão.



Por outro lado, o Fortaleza vem se recuperando e não perde fora de casa há quatro jogos. O Tricolor de Aço conseguiu empates pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, e é por isso que o mercado “Empate ou Fortaleza” é uma ótima dica de aposta.



Menos de 2,5 gols



Apesar do Leão do Pici ter aplicado duas goleadas recentes contra Juventude e Bucaramanga, o time cearense costuma fazer jogos com poucos gols quando atua fora de casa.

Como o Trem-Bala da Colina também não tem conseguido ser eficiente para marcar em casa, vejo o mercado “menos de 2,5 gols” como um excelente palpite para Vasco x Fortaleza.



Mais de 4,5 cartões



As equipes têm feito jogos recentes com poucos cartões, mas ao olhar o histórico de confrontos em São Januário nos últimos dois anos, observei um padrão de muitos jogadores punidos ao final dos 90 minutos.



Por isso mesmo, vejo o mercado “mais de 4,5 cartões” como um palpite de Vasco x Fortaleza muito interessante.



Ele bateu nos últimos três confrontos entre os times jogando no Rio de Janeiro, e como essa é uma partida fundamental em termos de classificação para Vasco x Fortaleza, deve ser uma partida “pegada” e com muitos jogadores amarelados.



Fortaleza – Mais de 11,5 chutes



O Leão do Pici teve uma média de 13 finalizações por partida nos seus últimos cinco jogos como visitante. Isso mostra que mesmo longe da capital cearense, a equipe de Vojvoda não abdicou de atacar o adversário.

E como o Tricolor chega em um momento melhor que o Vasco, vejo o mercado “Fortaleza – Mais de 11,5 chutes” no jogo como uma aposta de valor. Acredito que o Tricolor deve atacar muito a meta do Vasco ao longo dos 90 minutos.



Mais de 9,5 escanteios no jogo



As partidas entre Vasco x Fortaleza no Rio têm um histórico de muitos cantos e o mercado “mais de 9,5 escanteios” bateu em duas das últimas três partidas.



E acredito que ele deve dar green mais uma vez nesse duelo. O time cearense vem com uma média de 9 escanteios nos três jogos mais recentes como mandante, e o Gigante da Colina também deverá ter alguns cantos a seu favor.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão Série A







Campeonato Brasileiro Série A



O Brasileirão é a sexta liga mais poderosa do mundo, de acordo com um estudo divulgado no ano passado. A cada temporada, 20 equipes disputam o maior torneio do país em busca de objetivos distintos.



A edição de 2025 começou faz pouco tempo e já trouxe algumas surpresas. Era esperado que Flamengo e Palmeiras liderassem o campeonato, mas temos também equipes como Bragantino e Cruzeiro marcando presença na parte de cima da tabela.



Por outro lado, Santos e Vasco já começam a ser presença constante na parte de baixo da tabela. O time de São Januário vem de três derrotas seguidas na competição e entrou no Z4. Já o Fortaleza vem em situação contrária na temporada.



Após figurar entre os quatro últimos, o time cearense se recuperou e se aproximou da primeira metade da tabela. O Tricolor quer aproveitar a boa fase para emplacar mais uma vitória e se estabilizar de vez na temporada, enquanto o Vasco precisa do triunfo para dar um fim à sequência de jogos sem vencer.



Tabela de classificações do Brasileirão Série A







Vasco – Tentar se afastar da zona de rebaixamento



O momento do Vasco na temporada é péssimo e isso se reflete na posição atual do time no Brasileirão. No final de abril, o clube demitiu o treinador Fábio Carille após pouco mais de quatro meses à frente do time.



Para o seu lugar, a diretoria trouxe Fernando Diniz, mas as coisas não melhoraram desde então. O Gigante da Colina não vence há nove jogos e já acumula quatro derrotas consecutivas. O único jogador que tem fugido às críticas é Pablo Vegetti, autor de cinco dos sete gols do time na Série A.



Já Philippe Coutinho vem entregando muito abaixo do que se espera e começa a sofrer críticas. Para se afastar do Z-4, o Vasco precisa do triunfo contra o Fortaleza, mas não dá para saber se o estilo de Diniz vai encaixar bem no atual elenco e trazer bons resultados.



Últimos resultados do Vasco



Lanús 1x0 Vasco;



Vitória 2x1 Vasco;



Puerto Cabello 4x1 Vasco;



Vasco 1x0 Palmeiras;



Operário 1x1 Vasco.



Fortaleza – Vencer para se aproximar do G6



O Fortaleza vive um momento totalmente oposto ao do Vasco e, com uma vitória nesta rodada, ficará mais próximo ainda do G6. O time cearense se recuperou na temporada e já está há sete jogos invictos.



Nesse período, o Leão do Pici goleou o Colo-Colo por 4x0 e o Juventude por 5x0 atuando em casa, e empatou os últimos quatro jogos atuando como visitante. Um dos principais destaques do elenco é o experiente centroavante Juan Lucero.



O argentino marcou em três das cinco partidas mais recentes do Tricolor após um período de seca e críticas. Outro jogador que vem ganhando destaque é o jovem Gustavo Mancha, que foi contratado ano passado direto da base do Palmeiras.



Últimos resultados do Fortaleza



Fortaleza 0x0 Bucaramanga;



Fortaleza 5x0 Juventude;



Fortaleza 4x0 Colo-Colo;



São Paulo 0x0 Fortaleza;



Retrô 1x1 Fortaleza.



Próximos jogos do Vasco x Fortaleza







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

As últimas partidas de Fortaleza x Vasco têm sido bem movimentadas em gols, sendo que o principal confronto envolvendo ambos os times foi na 3ª fase da Copa do Brasil do ano passado.



Após um empate eletrizante por 3x3 em São Januário, o time carioca se classificou nos pênaltis. O histórico mais recente também é favorável ao Vasco, pois das últimas cinco partidas, foram 2 vitórias do time da Cruz de Malta, uma dos cearenses e dois empates.



Fortaleza 3x0 Vasco – 09/11/2024;



Vasco 2x0 Fortaleza - 03/07/2024;



Vasco 3x3 Fortaleza – 21/05/2024;



Fortaleza 0x0 Vasco – 01/05/2024;



Vasco 1x0 Fortaleza – 18/10/2023.



Escalações das equipes para o Brasileirão Série A



Fortaleza x Vasco devem repetir as equipes que estiverem em campo nos jogos mais recentes pelas competições continentais.



As duas equipes contam com jogadores no departamento médico e que não atuam há várias semanas, como Payet no Vasco e Moisés no Fortaleza. Confira as prováveis escalações de Vasco x Fortaleza!



Vasco



O Gigante da Colina não conta com Dimitri Payet, um dos principais nomes do elenco, e Maurício Lemos, ambos lesionados há mais de um mês. A equipe escalada por Fernando Diniz deve ser:



Goleiro: Léo Jardim;



Léo Jardim; Laterais: Paulo Henrique, Lucas Piton;



Paulo Henrique, Lucas Piton; Zagueiros: João Victor, Luiz Gustavo;



João Victor, Luiz Gustavo; Meio-campistas: Hugo Moura, Paulinho e Coutinho;



Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Atacantes: Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.



Fortaleza



O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não pode contar com Moisés e Diogo Barbosa, mas deve lançar o que tem de melhor à disposição contra o Vasco. O time deve ser:



Goleiro: João Ricardo;



João Ricardo; Laterais: Gastón Avila, Tinga;



Gastón Avila, Tinga; Zagueiros: Gustavo Mancha, Kuscevic;



Gustavo Mancha, Kuscevic; Meio-campistas: Matheus Rosseto, Lucas Sasha, Pochettino;



Matheus Rosseto, Lucas Sasha, Pochettino; Atacantes: Marinho, Breno Lopes e Lucero.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as principais estatísticas de Vasco x Fortaleza para ajudar nos seus palpites nas casas de apostas que pagam rápido:



Pablo Vegetti é vice-artilheiro do Brasileirão com 5 gols em 7 jogos;

O Fortaleza tem uma média de 9 escanteios nos últimos jogos como mandante;

O Vasco não marcou gols nas três últimas partidas em casa;

O Fortaleza não vence o Vasco no Rio há mais de 20 anos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Vasco x Fortaleza pelo Brasileirão Série A?



O jogo entre Fortaleza x Vasco pela 9ª rodada do Brasileirão 2025 vai acontecer no dia 17 de maio, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30, no horário de Brasília.



Onde assistir Vasco x Fortaleza?



A partida entre Vasco e Fortaleza será transmitida pelo Premiere, na TV Fechada, pela Record na TV Aberta e pela CazéTV no YouTube.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Vasco é o favorito para vencer a partida nas casas de apostas. Porém, a equipe treinada agora por Fernando Diniz vem de uma sequência de 9 jogos sem vitórias.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente