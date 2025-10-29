Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palpite Mirassol x Botafogo: Previsões, Odds e Onde Assistir

Palpite Mirassol x Botafogo - Brasileirão - 01/11/2025

Confira o palpite Mirassol x Botafogo com escalações de Mirassol x Botafogo, estatísticas e onde assistir ao duelo do Brasileirão 2025
Atualizado às Autor Luiz Carlos
Autor
Luiz Carlos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Informe Publicitário

O duelo entre Mirassol x Botafogo promete agitar o Brasileirão Série A 2025 neste sábado, 1º de novembro, às 18h, no Estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol tenta se firmar no meio da tabela, enquanto o Botafogo ainda briga por vaga nas competições continentais.

Confira abaixo o palpite Mirassol x Botafogo, com estatísticas, escalações e os principais mercados de aposta. As melhores odds para este confronto estão disponíveis na Esportes da Sorte, que oferece boas opções em aposta simples 1x2 e mercados under/over.

Melhores Odds para Mirassol x Botafogo no Brasileirão

As melhores casas de apostas já divulgaram suas cotações para o confronto entre Mirassol x Botafogo, válido pela Série A.

Veja abaixo as principais odds do palpite Mirassol x Botafogo, com destaque para o mercado aposta 1x2, ideal para você que busca boas oportunidades de retorno.

Casa de ApostasVitória do MirassolEmpateVitória do BotafogoMenos de 2.5 gols
Esportes da Sorte2.153.443.401.76
Betnacional2.133.403.371.78
Estrela Bet2.123.253.331.85
Superbet2.203.353.351.82
Luva Bet2.123.333.241.78

Os 5 melhores palpites para Mirassol x Botafogo

Confira abaixo os melhores palpites com base nas estatísticas de Mirassol x Botafogo, desempenho recente e odds atualizadas nas melhores casas de apostas:

  1. Under 2.5 gols, com odds de 1.76 na Esportes da Sorte
  2. Mirassol marca o primeiro gol, com odds de 1.81 na Betnacional
  3. Mirassol vence ao menos um tempo, com odds de 1.60 na Estrela Bet
  4. Handicap asiático +0.5 Botafogo, com odds de 1.85 na Superbet
  5. Ambas equipes marcam, com odds de 1.74 na Luva Bet

Detalhes dos 5 melhores palpites

O duelo entre Mirassol x Botafogo pelo Brasileirão Série A 2025 promete excelentes odds. Pensando nisso, vou te explicar com números, dados e estatísticas de de Mirassol x Botafogo, porque esse são os melhores palpites para a partida de Mirassol x Botafogo:

Palpite 1: Under 2.5 gols

A tendência de poucos gols é forte neste duelo. O Botafogo apresenta defesa sólida, com média de apenas 0.9 gol sofrido por jogo e sete das últimas oito partidas fora de casa com placares abaixo de 2.5.

O Mirassol, apesar de bom ataque (1.7 gol/jogo), costuma controlar o ritmo quando enfrenta equipes do topo da tabela.

>> Aposte com odds de 1.76 na Esportes da Sorte

Com dois times equilibrados e boas defesas, o under 2.5 gols tem grande valor estatístico.


Palpite 2: Mirassol marca o primeiro gol

Os números recentes confirmam o padrão ofensivo do Mirassol: o time marcou primeiro em 4 dos últimos 4 jogos e venceu todos.

O trio Negueba, R. Marques e Aleaon vivem um ótimo momento, sustentado por um meio criativo com Danielzinho e Moura.

>> Aposte com odds de 1.81 na Betnacional

O Botafogo, por outro lado, sofreu o primeiro gol em boa parte das partidas fora, especialmente contra equipes mais agressivas.


Palpite 3: Mirassol vence ao menos um tempo

Com 4 vitórias seguidas e média de 4.9 finalizações certas por jogo, o Mirassol costuma se impor em casa, dominando as ações na primeira metade.

>> Aposte com odds de 1.60 na Estrela Bet

O Botafogo tem um padrão de recuar nas etapas iniciais, o que favorece o domínio dos mandantes. Estatisticamente, o Mirassol venceu o 1º tempo em 3 das últimas 4 partidas.


Palpite 4: Handicap asiático +0.5 Botafogo

O Botafogo é um visitante competitivo, com 51.6% de posse de bola média e 85.5% de precisão nos passes, números que mostram consistência.

>> Aposte com odds de 1.85 na Superbet

A equipe tem 12 jogos sem sofrer gol e boa leitura tática sob o comando de Davide Ancelotti, o que sustenta o valor de um handicap positivo.


Palpite 5: Ambas equipes marcam

Nos últimos 4 jogos do Mirassol, três tiveram gols dos dois lados, e o time manteve média de 1.7 gol marcado. O Botafogo também tem ataque produtivo, com 41 gols marcados e média de 5 chutes certos por partida.

>> Aposte com odds de 1.74 na Luva Bet

Ambos os elencos contam com jogadores decisivos, como C. Ramos pelo Botafogo e Reinaldo pelo Mirassol, o que reforça o potencial ofensivo de ambos marcam.


Outros mercados para apostar em Mirassol x Botafogo


Estatísticas relevantes sobre o confronto

Estatísticas de Mirassol x Botafogo, que mostram bom aproveitamento ofensivo dos paulistas e solidez defensiva dos cariocas. Veja abaixo o comparativo completo:

EstatísticaMirassolBotafogoMédia Geral
Gols marcados1.71.191.45 por jogo
Gols sofridos1.00.90.95 por jogo
Finalizações certas/jogo4.95.04.95
Grandes chances criadas/jogo2.52.02.25
Posse de bola (%)49.151.650.3
Precisão de passe (%)83.885.584.6
Interceptações/jogo8.98.18.5
Desarmes/jogo16.116.016.05
Escanteios/jogo5.534.565.05
Cartões amarelos/jogo2.32.42.35
xG sofrido1.151.041.09
Ambos marcam (%)70%45%57%

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

O retrospecto recente mostra que Mirassol x Botafogo se enfrentaram apenas uma vez na Série A do Brasileirão 2025, e o duelo terminou em empate por 3 a 3.

Esse resultado reforça o potencial ofensivo dos dois times e influencia diretamente o palpite Mirassol x Botafogo para o novo encontro.

  • Botafogo 3 x 3 Mirassol – Brasileirão Série A - 17/09/2025.

Escalações das equipes para o Brasileirão

Ambas as equipes vêm com suas formações principais, buscando impor ritmo e aproveitar o bom momento de seus ataques.

Confira abaixo as prováveis escalações de Mirassol x Botafogo para o jogo deste sábado, para apostar nas melhores casas de apostas.

Mirassol

Sob o comando de Rafael Guanaes, o Mirassol deve repetir o esquema 4-3-3, priorizando intensidade e movimentação ofensiva.

A equipe aposta na velocidade de Negueba e R. Marques, com Danielzinho organizando o meio-campo. O grande desfalque é Reinaldo com o terceiro cartão amarelo.

  • Goleiro: Walter;
  • Defensores: D. Borges, Victor, Jemmes, F. Jonatan;
  • Meio-campistas: Danielzinho, Moura, Marques;
  • Atacantes: Aleaon, Negueba, R. Marques.

Botafogo

O time de Davide Ancelotti entra em campo no 4-2-3-1, apostando na força física e no equilíbrio entre os setores.

A ausência de nomes como Thuram e Darmian limita o banco, mas o time segue competitivo, com C. Ramos e Jeffinho como principais referências ofensivas.

  • Goleiro: L. Linck;
  • Defensores: Vitinho, Ricardo, Barboza, Cuiabano;
  • Meio-campistas: Danilo, M. Freitas, Rodríguez, Correa, Jeffinho;
  • Atacante: C. Ramos.

Momento dos Times

Mirassol – É a maior sensação do Brasileirão 2025

O Mirassol vive um momento histórico na Série A, ocupando a 4ª posição com 55 pontos e brigando diretamente por vaga na Libertadores.

O time de Rafael Guanaes combina intensidade ofensiva com equilíbrio defensivo, sustentado por uma campanha impressionante, quatro vitórias consecutivas e cinco triunfos nos últimos seis jogos.

Na parte técnica, a equipe mostra consistência em todos os setores: tem média de 1,7 gol por partida, 4,9 finalizações certas/jogo e posse de bola de 49%, com passes precisos e uma linha defensiva firme.

Últimos resultados do Mirassol

  • Sport Recife 1 x 2 Mirassol – Brasileirão Série A – 25/10/2025;
  • Mirassol 3 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 19/10/2025;
  • Mirassol 3 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 15/10/2025;
  • Mirassol 2 x 1 Fluminense – Brasileirão Série A – 08/10/2025;
  • Corinthians 3 x 0 Mirassol – Brasileirão Série A – 04/10/2025.

Botafogo – Se ganhar pode encostar no próprio Mirassol

O Botafogo segue vivo na briga pelo G-4 do Brasileirão Série A 2025. Atualmente com 47 pontos e ocupando a 6ª posição, o time de Davide Ancelotti pode reduzir a diferença para o Mirassol em caso de vitória.

Mesmo com certa oscilação nas últimas rodadas, o desempenho defensivo sólido (apenas 0,9 gol sofrido/jogo) e o controle de posse (51,6%) mantêm o clube competitivo.

Apesar das duas derrotas recentes, o time empatou por 2 a 2 com o Santos e mostra capacidade de reação fora de casa, sustentado por uma defesa firme e ataque móvel.

>> Confira mais previsões para apostar no Botafogo hoje

Últimos resultados do Botafogo

  • Botafogo 2 x 2 Santos – Brasileirão Série A – 26/10/2025;
  • Ceará 0 x 2 Botafogo – Brasileirão Série A – 19/10/2025;
  • Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão Série A – 15/10/2025;
  • Internacional 2 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 04/10/2025;
  • Botafogo 2 x 1 Bahia – Brasileirão Série A – 01/10/2025.

Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão

A reta final do Brasileirão 2025 segue pegando fogo, com o Palmeiras liderando a tabela com 62 pontos, seguido de perto por Flamengo (61) e Cruzeiro (57).

O Mirassol é a grande surpresa da competição, ocupando a 4ª colocação com 55 pontos, enquanto o Botafogo, em 6º lugar com 47, busca se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.

A disputa também está intensa na parte inferior da tabela, onde Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport Recife lutam para escapar da zona de rebaixamento.

Tabela atualizada do Campeonato


Próximas partidas do Brasileirão

  • Cruzeiro x Vitória – 01/11/2025 – 16:00;
  • Santos x Fortaleza – 01/11/2025 – 16:00;
  • Mirassol x Botafogo – 01/11/2025 – 18:00;
  • Flamengo x Sport Recife – 01/11/2025 – 21:00;
  • Ceará x Fluminense – 02/11/2025 – 16:00;
  • Bahia x RB Bragantino – 02/11/2025 – 16:00;
  • Corinthians x Grêmio – 02/11/2025 – 16:00;
  • Juventude x Palmeiras – 02/11/2025 – 18:30;
  • Internacional x Atlético-MG – 02/11/2025 – 18:30;.
  • Vasco x São Paulo – 02/11/2025 – 20:30.

Melhores plataformas para apostar no Brasileirão


Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Mirassol x Botafogo pelo Brasileirão?

A partida entre Mirassol x Botafogo será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), neste sábado, 1º de novembro de 2025, às 18h . O duelo é válido pela 31ª rodada e terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Quem é o favorito a vencer?

O Mirassol chega como leve favorito, impulsionado pelo ótimo momento — são quatro vitórias seguidas e o fator casa jogando a seu favor. O Botafogo, no entanto, tem um elenco competitivo e costuma se sair bem fora de casa, o que deve equilibrar o confronto.

Quantos gols deve ter o jogo?

Com base nas estatísticas recentes, a tendência é de um placar com menos de 2.5 gols. O Mirassol vem com média de 1.7 gol por partida, enquanto o Botafogo marca cerca de 1.4, ambos mostram defesas sólidas, o que reforça o palpite under 2.5 gols nas melhores casas de apostas.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos Relacionados

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar