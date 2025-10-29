Palpite Mirassol x Botafogo: Previsões, Odds e Onde Assistir

Confira o palpite Mirassol x Botafogo com escalações de Mirassol x Botafogo, estatísticas e onde assistir ao duelo do Brasileirão 2025

O duelo entre Mirassol x Botafogo promete agitar o Brasileirão Série A 2025 neste sábado, 1º de novembro, às 18h, no Estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol tenta se firmar no meio da tabela, enquanto o Botafogo ainda briga por vaga nas competições continentais.



Confira abaixo o palpite Mirassol x Botafogo, com estatísticas, escalações e os principais mercados de aposta. As melhores odds para este confronto estão disponíveis na Esportes da Sorte, que oferece boas opções em aposta simples 1x2 e mercados under/over.



Melhores Odds para Mirassol x Botafogo no Brasileirão



As melhores casas de apostas já divulgaram suas cotações para o confronto entre Mirassol x Botafogo, válido pela Série A.



Veja abaixo as principais odds do palpite Mirassol x Botafogo, com destaque para o mercado aposta 1x2, ideal para você que busca boas oportunidades de retorno.

Os 5 melhores palpites para Mirassol x Botafogo



Confira abaixo os melhores palpites com base nas estatísticas de Mirassol x Botafogo, desempenho recente e odds atualizadas nas melhores casas de apostas:



Detalhes dos 5 melhores palpites



O duelo entre Mirassol x Botafogo pelo Brasileirão Série A 2025 promete excelentes odds. Pensando nisso, vou te explicar com números, dados e estatísticas de de Mirassol x Botafogo, porque esse são os melhores palpites para a partida de Mirassol x Botafogo:



Palpite 1: Under 2.5 gols



A tendência de poucos gols é forte neste duelo. O Botafogo apresenta defesa sólida, com média de apenas 0.9 gol sofrido por jogo e sete das últimas oito partidas fora de casa com placares abaixo de 2.5.



O Mirassol, apesar de bom ataque (1.7 gol/jogo), costuma controlar o ritmo quando enfrenta equipes do topo da tabela.



Com dois times equilibrados e boas defesas, o under 2.5 gols tem grande valor estatístico.







Palpite 2: Mirassol marca o primeiro gol



Os números recentes confirmam o padrão ofensivo do Mirassol: o time marcou primeiro em 4 dos últimos 4 jogos e venceu todos.



O trio Negueba, R. Marques e Aleaon vivem um ótimo momento, sustentado por um meio criativo com Danielzinho e Moura.



O Botafogo, por outro lado, sofreu o primeiro gol em boa parte das partidas fora, especialmente contra equipes mais agressivas.







Palpite 3: Mirassol vence ao menos um tempo



Com 4 vitórias seguidas e média de 4.9 finalizações certas por jogo, o Mirassol costuma se impor em casa, dominando as ações na primeira metade.



O Botafogo tem um padrão de recuar nas etapas iniciais, o que favorece o domínio dos mandantes. Estatisticamente, o Mirassol venceu o 1º tempo em 3 das últimas 4 partidas.







Palpite 4: Handicap asiático +0.5 Botafogo



O Botafogo é um visitante competitivo, com 51.6% de posse de bola média e 85.5% de precisão nos passes, números que mostram consistência.



A equipe tem 12 jogos sem sofrer gol e boa leitura tática sob o comando de Davide Ancelotti, o que sustenta o valor de um handicap positivo.







Palpite 5: Ambas equipes marcam



Nos últimos 4 jogos do Mirassol, três tiveram gols dos dois lados, e o time manteve média de 1.7 gol marcado. O Botafogo também tem ataque produtivo, com 41 gols marcados e média de 5 chutes certos por partida.



Ambos os elencos contam com jogadores decisivos, como C. Ramos pelo Botafogo e Reinaldo pelo Mirassol, o que reforça o potencial ofensivo de ambos marcam.







Outros mercados para apostar em Mirassol x Botafogo







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Estatísticas de Mirassol x Botafogo, que mostram bom aproveitamento ofensivo dos paulistas e solidez defensiva dos cariocas. Veja abaixo o comparativo completo:



Estatística Mirassol Botafogo Média Geral Gols marcados 1.7 1.19 1.45 por jogo Gols sofridos 1.0 0.9 0.95 por jogo Finalizações certas/jogo 4.9 5.0 4.95 Grandes chances criadas/jogo 2.5 2.0 2.25 Posse de bola (%) 49.1 51.6 50.3 Precisão de passe (%) 83.8 85.5 84.6 Interceptações/jogo 8.9 8.1 8.5 Desarmes/jogo 16.1 16.0 16.05 Escanteios/jogo 5.53 4.56 5.05 Cartões amarelos/jogo 2.3 2.4 2.35 xG sofrido 1.15 1.04 1.09 Ambos marcam (%) 70% 45% 57%

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O retrospecto recente mostra que Mirassol x Botafogo se enfrentaram apenas uma vez na Série A do Brasileirão 2025, e o duelo terminou em empate por 3 a 3.



Esse resultado reforça o potencial ofensivo dos dois times e influencia diretamente o palpite Mirassol x Botafogo para o novo encontro.



Botafogo 3 x 3 Mirassol – Brasileirão Série A - 17/09/2025.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Ambas as equipes vêm com suas formações principais, buscando impor ritmo e aproveitar o bom momento de seus ataques.



Confira abaixo as prováveis escalações de Mirassol x Botafogo para o jogo deste sábado, para apostar nas melhores casas de apostas.



Mirassol



Sob o comando de Rafael Guanaes, o Mirassol deve repetir o esquema 4-3-3, priorizando intensidade e movimentação ofensiva.



A equipe aposta na velocidade de Negueba e R. Marques, com Danielzinho organizando o meio-campo. O grande desfalque é Reinaldo com o terceiro cartão amarelo.



Goleiro: Walter;



Defensores: D. Borges, Victor, Jemmes, F. Jonatan;



Meio-campistas: Danielzinho, Moura, Marques;



Atacantes: Aleaon, Negueba, R. Marques.

Botafogo



O time de Davide Ancelotti entra em campo no 4-2-3-1, apostando na força física e no equilíbrio entre os setores.



A ausência de nomes como Thuram e Darmian limita o banco, mas o time segue competitivo, com C. Ramos e Jeffinho como principais referências ofensivas.



Goleiro: L. Linck;



Defensores: Vitinho, Ricardo, Barboza, Cuiabano;



Meio-campistas: Danilo, M. Freitas, Rodríguez, Correa, Jeffinho;



Atacante: C. Ramos.



Momento dos Times



Mirassol – É a maior sensação do Brasileirão 2025



O Mirassol vive um momento histórico na Série A, ocupando a 4ª posição com 55 pontos e brigando diretamente por vaga na Libertadores.



O time de Rafael Guanaes combina intensidade ofensiva com equilíbrio defensivo, sustentado por uma campanha impressionante, quatro vitórias consecutivas e cinco triunfos nos últimos seis jogos.



Na parte técnica, a equipe mostra consistência em todos os setores: tem média de 1,7 gol por partida, 4,9 finalizações certas/jogo e posse de bola de 49%, com passes precisos e uma linha defensiva firme.



Últimos resultados do Mirassol



Sport Recife 1 x 2 Mirassol – Brasileirão Série A – 25/10/2025;



Mirassol 3 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 19/10/2025;



Mirassol 3 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 15/10/2025;



Mirassol 2 x 1 Fluminense – Brasileirão Série A – 08/10/2025;



Corinthians 3 x 0 Mirassol – Brasileirão Série A – 04/10/2025.



Botafogo – Se ganhar pode encostar no próprio Mirassol



O Botafogo segue vivo na briga pelo G-4 do Brasileirão Série A 2025. Atualmente com 47 pontos e ocupando a 6ª posição, o time de Davide Ancelotti pode reduzir a diferença para o Mirassol em caso de vitória.



Mesmo com certa oscilação nas últimas rodadas, o desempenho defensivo sólido (apenas 0,9 gol sofrido/jogo) e o controle de posse (51,6%) mantêm o clube competitivo.



Apesar das duas derrotas recentes, o time empatou por 2 a 2 com o Santos e mostra capacidade de reação fora de casa, sustentado por uma defesa firme e ataque móvel.



>> Confira mais previsões para apostar no Botafogo hoje



Últimos resultados do Botafogo



Botafogo 2 x 2 Santos – Brasileirão Série A – 26/10/2025;



Ceará 0 x 2 Botafogo – Brasileirão Série A – 19/10/2025;



Botafogo 0 x 3 Flamengo – Brasileirão Série A – 15/10/2025;



Internacional 2 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 04/10/2025;



Botafogo 2 x 1 Bahia – Brasileirão Série A – 01/10/2025.



Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão



A reta final do Brasileirão 2025 segue pegando fogo, com o Palmeiras liderando a tabela com 62 pontos, seguido de perto por Flamengo (61) e Cruzeiro (57).



O Mirassol é a grande surpresa da competição, ocupando a 4ª colocação com 55 pontos, enquanto o Botafogo, em 6º lugar com 47, busca se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.



A disputa também está intensa na parte inferior da tabela, onde Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport Recife lutam para escapar da zona de rebaixamento.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas do Brasileirão



Cruzeiro x Vitória – 01/11/2025 – 16:00;



Santos x Fortaleza – 01/11/2025 – 16:00;



Mirassol x Botafogo – 01/11/2025 – 18:00;



Flamengo x Sport Recife – 01/11/2025 – 21:00;



Ceará x Fluminense – 02/11/2025 – 16:00;



Bahia x RB Bragantino – 02/11/2025 – 16:00;



Corinthians x Grêmio – 02/11/2025 – 16:00;



Juventude x Palmeiras – 02/11/2025 – 18:30;



Internacional x Atlético-MG – 02/11/2025 – 18:30;.



Vasco x São Paulo – 02/11/2025 – 20:30.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Mirassol x Botafogo pelo Brasileirão?



A partida entre Mirassol x Botafogo será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), neste sábado, 1º de novembro de 2025, às 18h . O duelo é válido pela 31ª rodada e terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.



Quem é o favorito a vencer?



O Mirassol chega como leve favorito, impulsionado pelo ótimo momento — são quatro vitórias seguidas e o fator casa jogando a seu favor. O Botafogo, no entanto, tem um elenco competitivo e costuma se sair bem fora de casa, o que deve equilibrar o confronto.



Quantos gols deve ter o jogo?



Com base nas estatísticas recentes, a tendência é de um placar com menos de 2.5 gols. O Mirassol vem com média de 1.7 gol por partida, enquanto o Botafogo marca cerca de 1.4, ambos mostram defesas sólidas, o que reforça o palpite under 2.5 gols nas melhores casas de apostas.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



