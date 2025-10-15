Palpite Botafogo x Flamengo: Previsões, Odds e Onde Assistir

Confira o palpite Botafogo x Flamengo com escalações, estatísticas e dicas das melhores casas de apostas para hoje

O clima vai ferver no Nilton Santos! Botafogo x Flamengo se enfrentam nesta quarta, 15 de outubro, às 19h30, pela Série A do Brasileirão, em um dos maiores clássicos do país.



O Flamengo chega embalado, ocupando a vice-liderança com 55 pontos, e mira o Palmeiras, líder com 58. Já o Botafogo, em quinto com 43, precisa reagir para seguir no G4 e garantir vaga direta na Libertadores.



Continue lendo as escalações, estatísticas, o palpite Botafogo x Flamengo e veja onde assistir, ainda o que esperar desse grande clássico carioca e a melhor casa de apostas, a Br4Bet!



Melhores Odds para Botafogo x Flamengo no Brasileirão



Se você gosta de apostar em mercados populares, como vitória 1x2 ou ambas marcam, vale comparar as cotações antes de escolher. Confira abaixo as melhores odds atualizadas para a partida de Botafogo x Flamengo:



Casa de Apostas Vitória do Botafogo Empate Vitória do Flamengo Ambas Marcam (Sim) Br4Bet 3.70 3.30 2.10 1.93 BetMGM 3.60 3.25 2.15 1.95 Betnacional 3.68 3.26 2.08 1.97 F12.bet 3.60 3.25 2.10 1.93 LuvaBet 3.86 3.24 2.09 1.97

Os 5 melhores palpites para Botafogo x Flamengo



Com o Flamengo brigando pela liderança e o Botafogo querendo voltar ao G4, as odds estão atraentes em vários mercados.



Veja abaixo os 5 palpites mais quentes para o confronto desta quarta-feira, com base nas estatísticas de Botafogo x Flamengo e tendências das equipes:



Detalhes dos 5 melhores palpites

Com base nas estatísticas, nas classificações de Botafogo x Flamengo e no desempenho recente, vou te explicar os 5 palpites mais promissores, acompanhe:



Palpite 1: Ambas equipes marcam (Sim)



Esse mercado de ambos marcam tem valor, porque tanto Botafogo quanto Flamengo criam bastante. O time da casa marca em média 1.4 gol por partida, enquanto o Rubro-Negro tem 1.9, além de liderar em assistências (40) e grandes chances criadas (2.5 por jogo).



>> Aposte com odds de 1.93 na Br4Bet



Mesmo com ataques fortes, as defesas podem ser testadas: o Flamengo sofreu o primeiro gol em 3 dos últimos 4 jogos, e o Botafogo precisa vencer para se firmar no G4.







Palpite 2: Botafogo marca o primeiro gol



Jogando em casa, o Botafogo costuma começar pressionando — marcou primeiro em 3 dos últimos 5 jogos no Nilton Santos.



O Flamengo, por outro lado, iniciou em desvantagem em 3 dos últimos 4 compromissos, o que mostra vulnerabilidade inicial.



>> Aposte com odds de 2.52 na Betnacional



O ataque alvinegro com A. Cabral e J. Severino tem boa média de finalizações (4.9 por jogo) e pode aproveitar a torcida empurrando desde o início.







Palpite 3: Pedro marca a qualquer momento



Pedro vive boa fase no Brasileirão e é o jogador com maior presença ofensiva do Flamengo, sendo o principal finalizador da equipe (média de 5.4 chutes por partida).



Com Arrascaeta e De la Cruz municiando, as chances de o artilheiro deixar sua marca são altas, especialmente considerando a média de 1.9 gols por jogo do time rubro-negro.



>> Aposte com odds de 3.05 na BetMGM



Mesmo enfrentando uma defesa sólida do Botafogo, Pedro costuma decidir nos clássicos.







Palpite 4: Ambas equipes recebem cartão no 1º tempo



Botafogo e Flamengo têm médias próximas de 2.2 cartões amarelos por jogo, e os clássicos entre eles são historicamente quentes.



>> Aposte com odds de 4.80 na F12.bet



O Flamengo brigando pelo título e o Botafogo tentando o G4, a tensão deve ser alta desde os primeiros minutos. Em confrontos recentes, ao menos um cartão por lado saiu ainda no primeiro tempo em 4 dos últimos 5 duelos diretos.







Palpite 5: Mais de 8.5 escanteios no jogo



Os números justificam esse palpite: o Botafogo tem média de 7.1 tiros de meta e 17.8 arremessos laterais por jogo, enquanto o Flamengo chega a 16.7 laterais e cria 2.5 grandes chances por partida.



>> Aposte com odds de 1.34 na LuvaBet



Esses indicadores apontam para um duelo de muita pressão e finalizações, especialmente pelos lados do campo, o que naturalmente gera bons palpites em escanteios. Ambos têm tendência a jogar ofensivamente em clássicos decisivos.







Outros mercados para apostar em Botafogo x Flamengo







Estatísticas relevantes sobre o confronto



Nos últimos cinco jogos, Botafogo e Flamengo mostraram desempenhos opostos. Com base nas estatísticas completas da temporada 2025 e nos confrontos recentes, o comparativo abaixo resume o desempenho atual das equipes:

Estatística Botafogo Flamengo Média Geral Gols por jogo 1.4 1.9 1.65 xG (gols esperados) 1.1 1.46 1.28 xG sofrido 1.04 0.63 0.83 Finalizações por jogo 12.7 14.4 13.55 Chutes no gol 4.9 5.4 5.15 Escanteios por jogo 4.55 6.13 5.34 Posse de bola (%) 52.1 61.7 56.9 Passes certos (%) 85.5 88.8 87.1 Gols sofridos por jogo 0.9 0.5 0.7 Cartões (am./verm.) 2.2 1.9 2.05

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O retrospecto mostra o quanto o clássico é imprevisível, ideal para quem analisa os mercados das melhores casas de apostas, especialmente em opções como ambas marcam, under/over gols e vitória 1x2.



Veja as últimas partidas de Botafogo x Flamengo:



Flamengo 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2025;



Flamengo 1 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca 2025;



Botafogo 1 x 3 Flamengo – Supercopa Rei 2025;



Botafogo 4 x 1 Flamengo – Brasileirão 2024;



Flamengo 0 x 2 Botafogo – Brasileirão 2024.



Escalações das equipes para o Brasileirão



As duas equipes chegam com formações espelhadas no 4-2-3-1, priorizando equilíbrio entre defesa e ataque.

Apesar dos desfalques, tanto Davide Ancelotti quanto Filipe Luís devem manter suas principais peças ofensivas em campo para buscar o resultado.



Botafogo



O Botafogo deve apostar em uma postura reativa, explorando os contra-ataques e a velocidade de Jeffinho pelos lados. A ausência de nomes importantes limita as opções de banco, o que torna o aproveitamento das chances ofensivas ainda mais crucial.



Goleiro: L. Linck;



Defensores: M. Ponte, G. Bahia, A. Barboza e C. Cuiabano;



Meio-campistas: Allan, S. Rodríguez, J. Severino, L. Freitas e J. Jeffinho;



Atacante: A. Cabral.



Desfalques: Vitinho, Álvaro Montero, Nathan Fernandes, Neto, Jordan Barrera, Bastos, Cristhian Loor, Danilo, Alex Telles e Kaio Pantaleão.



Flamengo



Com Filipe Luís no comando, o Flamengo deve adotar uma postura ofensiva desde o início. Mesmo com baixas no elenco, o time mantém sua força coletiva e chega como favorito segundo as melhores casas de apostas.



Goleiro: A. Rossi;



Defensores: E. Royal, L. Ortiz, A. Sandro e L. Pereira;



Meio-campistas: L. de la Cruz, Lino, Arrascaeta, Jorginho e Carrascal;



Atacante: Pedro.



Desfalques: Wallace Yan e Danilo (suspensos); Erick Pulgar e Saúl Ñíguez (dúvida).



Momento dos Times



Botafogo – Será que ainda dá para sonhar com título?



O Botafogo segue no G5, mas a oscilação recente afastou o time da briga direta pelo topo. Mesmo com uma defesa sólida e destaque para Allan e A. Cabral, as lesões de Vitinho e Alex Telles enfraquecem o elenco.



Nos últimos jogos, o Alvinegro venceu o Bahia (2x1) e o Atlético-MG (1x0), empatou com o Grêmio (1x1) e perdeu para Internacional (2x0) e Fluminense (2x0). A instabilidade mostra que ainda há potencial, mas o time precisa reagir rápido para não deixar o G4 escapar.



>> Confira mais previsões para apostar no Botafogo hoje



Últimos resultados do Botafogo



Internacional 2 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 04/10/2025;



Botafogo 2 x 1 Bahia – Brasileirão Série A – 01/10/2025;



Fluminense 2 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 28/09/2025;



Grêmio 1 x 1 Botafogo – Brasileirão Série A – 24/09/2025;



Botafogo 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão Série A – 20/09/2025.



Flamengo – O favorito da rodada



O Flamengo chega embalado e segue como principal perseguidor do líder Palmeiras. Com Pedro em boa fase e Arrascaeta comandando o meio, o time de Filipe Luís mantém equilíbrio entre ataque e defesa, mesmo com os desfalques de Wallace Yan e Danilo.



Nas últimas partidas, o Rubro-Negro empatou com o Cruzeiro (0x0) e o Vasco (1x1), venceu o Corinthians (2x1) e foi derrotado por Bahia (0x1) e Estudiantes (0x1). O desempenho consistente mantém o Flamengo como o favorito nas melhores casas de apostas para o clássico.



>> Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje



Últimos resultados do Flamengo



Classificação e Próximos Jogos do Brasileirão



O Brasileirão 2025 chega à 28ª rodada pegando fogo na parte de cima da tabela. O Palmeiras lidera com 58 pontos, seguido de perto por Flamengo (55) e Cruzeiro (52).



A briga pelo G4 segue intensa, com Mirassol e Botafogo tentando encurtar a distância para o topo, enquanto Bahia e Fluminense correm por fora em busca de vaga na Libertadores.



Na zona de rebaixamento, a disputa também é acirrada. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport Recife lutam contra o descenso, tornando cada ponto precioso.



>> Saiba mais sobre o Brasileirão 2025



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas do Brasileirão



Palmeiras x RB Bragantino – 15/10/2025 – 19:00;



Sport Recife x Ceará – 15/10/2025 – 20:00;



Mirassol x Internacional – 15/10/2025 – 20:00;



Fortaleza x Vasco – 15/10/2025 – 21:30;



Atlético-MG x Cruzeiro – 15/10/2025 – 21:30;



Santos x Corinthians – 15/10/2025 – 21:30;



Grêmio x São Paulo – 16/10/2025 – 19:00;



Vitória x Bahia – 16/10/2025 – 21:30;



Fluminense x Juventude – 16/10/2025 – 21:30.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão?



No Estádio Nilton Santos, no dia 15 de outubro de 2025, às 19h30, com transmissão pelo Globoplay.



Quem é o favorito a vencer?



O Flamengo é ligeiramente favorito por estar em 2º lugar e ter melhor ataque, mas o clássico promete equilíbrio.



Quantos gols deve ter o jogo?



A tendência é de menos de 2.5 gols, já que ambos vêm de partidas com poucos gols marcados.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



