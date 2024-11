Descubra como apostar no placar exato dos jogos de hoje. Veja palpites e dicas exclusivas para fazer as melhores apostas esportivas

Você tem o costume de fazer palpites de placar exato dos jogos de hoje? Com o grande crescimento do hábito de apostar para colocar mais diversão e emoção nas competições esportivas, o público brasileiro começa a estudar cada vez mais as possibilidades dentro deste mercado.



Mas será que apostar no placar exato dos jogos de hoje é uma boa opção? Existem diversos fatores que influenciam esta resposta e vou abordá-los neste artigo. O objetivo é que você saiba se deve fazer, em qual momento e em quais plataformas de apostas, para que seus resultados sejam positivos ao longo do tempo.



Os 5 melhores palpites de placar exato para os jogos de hoje



A aposta no placar exato, também conhecida como resultado correto, não é fácil de acertar e este é o motivo pelo qual as odds são sempre tão altas. A probabilidade dos jogos de hoje com placar exato serem acertados é baixa e, por este motivo, você pode esperar encontrar odds acima de 5.00 neste mercado.





As variações dos mercados de placar exato



Se você quer apostar no placar exato para os jogos de hoje, saiba que existem outras opções além do exato resultado final da partida.



Multiresultados: Neste mercado, você também aposta no resultado final da partida, porém, você tem mais de uma chance de acertar. Geralmente são duas ou três possibilidades, como por exemplo: “Time A vence por 1x0, 2x0 ou 3x0”. Neste caso, como você tem mais chances de ganhar, as odds serão mais baixas.



Neste mercado, você também aposta no resultado final da partida, porém, você tem mais de uma chance de acertar. Geralmente são duas ou três possibilidades, como por exemplo: “Time A vence por 1x0, 2x0 ou 3x0”. Neste caso, como você tem mais chances de ganhar, as odds serão mais baixas. Intervalo/final do jogo placar exato: Neste caso, as odds são muito mais altas por que você está apostando na combinação de dois resultados exatos, o resultado do primeiro tempo e o final da partida. Por exemplo, em um palpite “1x0 / 1x3”, você aposta que o time A vence o primeiro tempo e no segundo o time B vira a partida.



Como fazer palpites de placar exato dos jogos de hoje



Fazer diversos outros tipos de palpites e placar exato dos jogos de hoje, geralmente tem o mesmo procedimento dentro das casas de apostas. O primeiro passo a se fazer é escolher uma casa de apostas de confiança.



Escolha uma casa de confiança e faça seu cadastro;

Faça o login dentro da sua conta;

Escolha a modalidade em que vai apostar no placar exato;

Escolha a competição e a partida dos seus palpites exatos para os jogos de hoje;

Faça a seleção do seu palpite;

Insira o valor da aposta e confirme.



Dicas e estratégias para apostar em placar exato



Ao fazer palpites dos jogos de hoje com placar exato, você sempre encontrará odds extremamente elevadas, que geralmente variam entre 5.00 até 200.00. Isso acontece porque as probabilidades de acerto não são grandes.



Você deve saber que vai errar a maioria das vezes e, por este motivo, é tão importante ter cautela e boa estratégia para este tipo de aposta, afinal de contas, você não precisa acertar sempre para ser vencedor no longo prazo. Por exemplo, se você sempre aposta num placar com odds de 5.50, você precisa acertar no mínimo 1 vez a cada 5 para ser vencedor.



Compare plataformas e escolha a que oferece melhores odds para o placar exato;



Faça um amplo estudo de histórico e estatísticas entre as equipes envolvidas;



Não se deixe atrair pelas odds extremamente altas. Lembre-se de que maior odd implica em menor probabilidade;



Se atente ao poderio de ataque das equipes, afinal de contas, se uma delas não costuma marcar gols nunca, você já tem um bom indicativo para 50% do placar;



Dê preferência aos resultados mais comuns: 1x1, 1x0, 2x1, 0x0, 0x1 e 2x0;



Acompanhe a transmissão das partidas e faça palpites de placar exato em apostas ao vivo.



Melhores sites para fazer seu palpite em placar exato de hoje



Por ser um mercado em que você vai errar mais vezes do que acertar, você precisa encontrar as melhores odds para que ganhe no volume de apostas. Uma pequena variação de décimos faz uma enorme diferença no seu ROI (Retorno Sobre Investimento) de longo prazo. Para te ajudar, apresento uma toplist com os melhores sites de apostas do mundo:

Palpites Crédito: Divulgação

As melhores competições para palpites de placar exato dos jogos de hoje



Fazer seus palpites de placar exato dos jogos de hoje do Brasileirão é uma excelente opção, principalmente pela quantidade de informações que você recebe sobre a competição e as equipes diariamente, mesmo que de maneira involuntária. Entretanto, existem outras competições muito interessantes para se apostar, inclusive fora do futebol. Veja:



Champions League;



Copa Libertadores da América;



Copa do Brasil;



La Liga;



Bundesliga;



Ligue 1;



Premier League;



Superliga (vôlei masculino e feminino);



ATPs e WTAs (tênis).

Além do placar exato: outros excelentes mercados para apostar pré jogo de futebol



Acertar palpites de exatos para os jogos de hoje traz sensações e uma experiência muito interessantes. Entretanto, existem outros ótimos mercados com melhores probabilidades e, consequentemente, mais chances de vitória.



Total de gols +/-



O mercado total de gols é muito interessante porque você não precisa acertar “em cheio” a quantidade de gols das duas equipes, bastando apenas acertar o mínimo ou máximo de gols da partida, somando as duas equipes.



Por exemplo, se você aposta no total de gols +2.5, significa que a soma de gols das duas equipes tem que ser 3 ou mais para você ganhar. Neste caso, você só perde nos seguintes placares: 0x0, 1x1,1x0, 2x0, 0x1 e 0x2. Qualquer outro resultado te torna vencedor na aposta.



Empate anula aposta



No mercado de empate anula a aposta, se a quantidade de gols marcados pelas duas equipes for igual, o valor apostado retorna para sua conta.



Esta é uma boa opção quando você tem certeza que uma equipe não vai perder a partida, mas não quer correr o risco de apostar seco na vitória. Na prática, você abre mão de um percentual da odds para excluir a possibilidade de empate.



Chance dupla



No mercado de chance dupla, você escolhe dois entre os três possíveis resultados: vitória do time A, empate ou vitória do time B.



Algumas pessoas confundem este mercado com o de empate anula a aposta, mas, neste caso, o empate pode te proporcionar o acerto da bet, caso ele esteja entre as duas opções de resultados escolhidas por você.



Conclusão: Vale a pena apostar no placar exato?



Existem apostadores que não gostam de apostar no placar exato porque dependem de uma enorme análise composta por diversas variáveis. Além disso, o apostador precisa saber lidar com a frustração de perder a maioria das vezes.



Se você estiver disposto a investir bastante tempo em análises e aplicação de boas estratégias, fazer palpites dos jogos de hoje com placar exato pode valer muito a pena.



Perguntas frequentes



Qual é a melhor modalidade para palpite de placar exato?



Definir a melhor modalidade para palpites de placar exato dos jogos de hoje é muito difícil, pois depende do perfil de cada apostador. A modalidade mais utilizada neste tipo de mercado é o futebol, pois o brasileiro tem mais informações sobre as equipes, mas uma outras excelentes opções são apostas de placar exato no vôlei e no tênis.



Qual é o placar exato mais comum de acontecer no jogo de futebol?



Um levantamento feito com mais de 300 mil jogos de futebol da última temporada constatou que o placar mais comum em partidas de futebol é 1x1, seguido por 1x0, e na terceira posição, porém bem mais distante, aparece o 2x1.



Posso usar saldo de bônus para apostar no placar exato de hoje?



O bônus de boas-vindas, quando oferece uma condição justa de rollover e outros requisitos de apostas, deve sempre ser utilizado. Algumas casas de apostas não consideram alguns mercados no rollover do bônus, mas geralmente não é o caso dos palpites dos jogos de hoje com placar exato, então aproveite para usar o bônus!



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente