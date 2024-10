Com o encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, as atenções voltam às principais competições esportivas do mundo. No futebol brasileiro, nos aproximamos da reta final, com disputas acirradas nas pontas de cima e debaixo da tabela, que nos proporcionam excelentes palpites de futebol para hoje e para o restante da competição.

Na Europa, a temporada esportiva começou agora, mas já está proporcionando partidas emocionantes para que você faça os melhores palpites de futebol.



Palpites de futebol: aposte nos jogos de 16 a 23 de outubro



Os palpites de futebol que vou disponibilizar neste artigo estão baseados nas melhores oportunidades que você vai encontrar para os jogos da semana de 16 a 23 de outubro. O objetivo é que você tenha tempo para escolher a melhor casa de apostas para colocar o seu palpite do dia.



Flamengo x Fluminense - Empate anula aposta/Fluminense (odds 3.68 na Betnacional)



Atual campeão da Libertadores, o Fluminense vive um momento inusitado após a derrota para o Atlético Mineiro. No entanto, conseguiu se recuperar da zona de rebaixamento no Brasileirão após a partida contra o Cruzeiro.



Com a reta final do Campeonato Brasileiro se aproximando, a necessidade de se afastar do Z4 é cada vez maior. O Fluminense vai com força total enfrentar o Flamengo, mas jogar fora de casa pode ser uma pedra no sapato do time tricolor.





Botafogo X Peñarol - Botafogo vence ou empata (odds 1.10 na 1xbet)

O Botafogo é, atualmente, considerado o time com o melhor futebol do Brasil, e é um grande favorito para conquistar a Libertadores. Além disso, irá brigar até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Peñarol, que carrega consigo uma rica tradição, eliminou o Flamengo, um forte candidato, nas quartas de final.



Fortaleza X Atlético Mineiro - Fortaleza vence (odds 1.70 na PagBet)



O Fortaleza é uma das sensações do ano para o futebol brasileiro. Começou avassalador no Brasileirão e foi avançando bem na Copa Sulamericana, porém, as últimas semanas foram de tensão em ambas competições.



Para o confronto com o Atlético Mineiro, o time do técnico Vojvoda vai em busca da retomada do bom momento para não se afastar dos líderes do Brasileirão. Por jogar dentro de casa e não encontrar um adversário de alto nível, o Fortaleza deve garantir a vitória contra o clube mineiro.





Palpites de hoje para competições com equipes brasileiras



Ao invés de colocar seus palpites para os jogos de hoje nas casas de apostas, acredito que hoje é um bom momento para colocar os palpites de longo prazo nas competições mais importantes para os clubes brasileiros.



Competição Palpite

Odds Casa de aposta

Copa Libertadores Botafogo campeão

2.5

Betnacional

Copa Sulamericana

Corinthians campeão

1.85

Mr.Jack Bet Brasileirão Série A

Palmeiras campeão

2.75

PagBet Copa do Brasil

Flamengo campeão

2.20

1xbet Brasileiro Série B

Santos campeão

1.75

SuperBet

Copa Libertadores - Botafogo Campeão (odds 2.5 na Betnacional)



Com um elenco harmonioso e um ataque eficiente, o Botafogo tem boas chances de continuar avançando na competição. As odds atuais refletem essa oportunidade, oferecendo um retorno potencialmente alto para quem apostar na equipe. Além disso, o Botafogo tem demonstrado uma defesa sólida e uma capacidade de se adaptar bem aos adversários, aumentando suas chances de sucesso.



Copa Sulamericana - Corinthians campeão (odds 1.85 na Mr.Jack Bet)



O Corinthians não é o favorito ao título neste momento, apesar da grande vitória sobre o Fortaleza por 2x0 fora de casa. Entretanto, a situação complicada no Campeonato Brasileiro exige que o Corinthians garanta bons resultados nas outras competições que disputa.

Com a chegada quase certa às quartas de final, restarão poucos adversários, e nenhum deles possui elenco e infraestrutura que assustem o time paulista.



Brasileirão Série A - Palmeiras Campeão (odds 2.75 na PagBet)



Restando 12 rodadas para o fim do Brasileirão, a disputa é grande entre Botafogo e Palmeiras. Apesar da equipe carioca estar 3 pontos à frente do Palmeiras, a tabela dos jogos restantes está mais favorável à equipe paulista.

O Palmeiras deve tirar esta vantagem do rival até a rodada 36, quando teremos um confronto direto importantíssimo para o título desta temporada, que será disputado no Allianz Parque. Por esse conjunto de fatores, acredito que o Botafogo não conseguirá se manter na liderança até o final da competição, assim como aconteceu no ano passado.



Copa do Brasil - Flamengo campeão (odds 2.20 na 1xbet)



A Copa do Brasil está na reta final, e o Flamengo é o grande favorito. Na análise de todas as casas de apostas, a equipe possui 60% a mais de probabilidade de ganhar do que a segunda equipe da lista. Liderados por Gerson, De Arrascaeta e Bruno Henrique, a equipe rubro-negra tem como próximo adversário o Corinthians e uma possível final contra Vasco da Gama ou Atlético MG.





Brasileirão Série B - Santos campeão (odds 1.75 na SuperBet)



A poucas rodadas do final da competição, a disputa está acirrada entre Santos e Novorizontino, e deve continuar assim até o final. O grande time do Litoral de São Paulo quer voltar para a série principal do Campeonato Brasileiro carregando o troféu da Série B e fazendo jus aos prognósticos iniciais, que indicavam que ele levaria o título.

Palpites para hoje nas principais competições europeias



A temporada 24/25 dos campeonatos europeus começou a todo vapor e o palpite de hoje, para as principais ligas do velho continente, deve se manter por um longo período. As odds atuais, nos dois casos a seguir, não devem variar muito, independentemente dos resultados das próximas rodadas.



Champions League - Barcelona não fica no Top 8 (odds 1.90 na 1xBet)



O Barcelona perdeu na primeira das 8 rodadas da primeira fase da Champions, em uma partida considerada como chave para a equipe ficar entre as 8 primeiras colocadas. Agora, o time catalão precisa de uma excelente campanha no restante dos jogos, porém, ainda vai cruzar com gigantes europeus, como Bayern, Real Madrid, Benfica e Atalanta.



Liga Europa - Manchester United chega à final (odds 3.80 na SuperBet)



O Manchester United é favorito ao título da Liga Europa desta temporada, ao lado do conterrâneo Tottenham. Contando com craques como Casemiro, Bruno Fernandes e Rashford, chegar até a partida final da competição não deve ser um grande desafio para os “Red Devils”.





Outras competições europeias para apostar



Mas não é somente de competições da UEFA, entre clubes europeus, que vive o apostador que gosta de futebol internacional. Os campeonatos nacionais também proporcionam inúmeras boas oportunidades para você dar seus palpites.



Campeonato Francês - Ligue 1



Campeonato Inglês - Premier League



Campeonato Alemão - Bundesliga



Campeonato Espanhol - La Liga



Campeonato Italiano - Série A



Dicas para os melhores palpites de futebol

Qual é o melhor site de palpites de futebol? Onde você deve apostar no seu palpite para os jogos de hoje? Acompanhe as principais dicas para tomar as melhores decisões no mundo das apostas:



Escolha uma boa operadora, com grande variedade de mercados e, de preferência, que seja uma das casas de apostas com bônus no registro;

Faça um estudo sobre a competição e as equipes em que pretende apostar;

Se optar por fazer apostas ao vivo, assista à partida e analise o desempenho das equipes antes de executar o palpite;

Faça uma comparação de odds entre as operadoras;

Acompanhe o jogo ao vivo para que possa fazer cash out ou uma aposta de defesa, se necessário;

Faça um gerenciamento de banca responsável e não aposte um grande percentual do que tem disponível em um único evento.



Melhores sites para palpites de futebol hoje







Perguntas frequentes



Posso usar bônus nos melhores palpites de futebol para hoje?



Se você possui bônus em alguma casa de apostas, você pode usá-lo nos seus palpites de futebol para hoje. Apenas atente-se para fazer palpites cujas odds são aceitas no rollover do bônus.



Onde posso ver o resultado dos meus palpites dos jogos de hoje?



Você sempre deve conferir os resultados dos seus bilhetes de apostas no site da operadora onde fez a bet. Algumas operadoras também possuem uma seção específica com todos os resultados de partidas pelo mundo como, por exemplo, a SuperBet.



Qual o melhor site de apostas para colocar meus palpites para jogos de hoje?



Esta resposta depende muito do seu perfil de apostador e das vantagens que você pode obter apostando em determinada plataforma. Um ponto importante é escolher uma operadora com grande disponibilidade e variedade de jogos, e, neste quesito, a 1xbet é uma boa opção.

