Para ter sucesso em apostas Under/Over, é essencial entender como esse mercado funciona e saber exatamente no que está apostando. Aqui, vou te mostrar tudo o que você precisa saber para apostar com confiança, com dicas e estratégias para melhorar seus palpites. Além disso, darei exemplos práticos para você visualizar como aplicar essas estratégias nas melhores casas de apostas do Brasil.



Escolher casas de apostas confiáveis, com boas odds, também faz toda a diferença para garantir segurança e diversão. Com as informações certas, você pode aproveitar ao máximo esse mercado e fazer apostas mais embasadas. Tudo isso você vai ler neste texto. Continue lendo e fique por dentro de tudo em apostas Under/Over.



Entendendo as Apostas Under/Over - Veja exemplos

As apostas Under/Over são ideais para quem quer prever o total de pontos, gols ou cestas em uma partida, sem precisar escolher o vencedor. Veja alguns exemplos que fiz para ficar mais claro:



Exemplo 1: Jogo de futebol



Imagine que você aposta em “Over 2.5 gols” em uma partida de futebol. Isso significa que você precisa que o jogo termine com três ou mais gols para ganhar a aposta. Para aumentar suas chances de sucesso, aqui estão alguns pontos importantes a serem observados:



Verifique a média de gols das equipes nos últimos jogos;



Avalie se há desfalques nos times, especialmente entre atacantes ou defensores;



Considere as condições climáticas, que podem influenciar o ritmo do jogo.



Exemplo 2: Jogo de basquete



Agora, imagine uma aposta de “Over 180.5 pontos” em uma partida de basquete. Para ganhar a aposta, o total de pontos das duas equipes combinadas precisa ser 181 ou mais. Algumas dicas para aumentar as suas chances incluem:



Analise o estilo de jogo das equipes: se têm forte ataque ou defesa;



Observe o histórico de pontuações das equipes quando jogam entre si;



Considere possíveis lesões de jogadores-chave que influenciam o ritmo e a pontuação do jogo.



Como funcionam as Apostas Under/Over?



Não existe mistério para entender o funcionamento das apostas under/over, basicamente, você aposta se o total final será acima (Over) ou abaixo (Under) de um valor fixado pela casa de apostas. Esse valor, também chamado de “linha”, é definido com base nas médias e no histórico dos times ou atletas.



Essa aposta é bem prática, pois você não precisa acertar o vencedor do jogo, apenas o total de pontos. É uma ótima escolha para jogos equilibrados, em que é difícil prever quem vai ganhar, mas dá para ter uma noção do ritmo da partida.



Tipos de Apostas Under/Over



Sempre que vou apostar nesse tipo de mercado, me deparo com diversas opções em esportes variados, então você não vai ficar sem alternativas. Você pode apostar em diferentes aspectos do jogo, como gols, pontos, cartões e muito mais, o que torna esse mercado bastante flexível.



Apostas Under/Over Gols ou Pontos



Na aposta Under/Over de Gols ou Pontos você prevê se o total de gols em uma partida de futebol ou pontos em um jogo de basquete será acima (Over) ou abaixo (Under) de um valor fixado pela casa de apostas.



Por exemplo, em um jogo de futebol com a linha de 2.5 gols, ou Over aposta, precisa que o jogo tenha três gols ou mais. Já no Under, você ganha se o total de gols for de dois ou menos.



Apostas Under/Over Cartões



Em apostas Under/Over de Cartões, você aposta no número de cartões amarelos ou vermelhos durante uma partida. Por exemplo, se a linha for 3.5 cartões em uma partida de futebol, você aposta no Over se acredita que o jogo terá quatro ou mais cartões, ou no Under se acredita que serão três ou menos.



Apostas Under/Over Escanteios



Nas apostas Under/Over de Escanteios, o objetivo é prever o total de escanteios durante uma partida. Se a linha for, por exemplo, 10.5 escanteios, você aposta no Over se acredita que o jogo terá 11 ou mais escanteios, ou no Under se acredita que haverá 10 ou menos. Esse tipo de aposta é bastante popular em jogos com equipes ofensivas.



Apostas Under/Over Cestas



As apostas Under/Over de Cestas são comuns em esportes como o basquete, onde você aposta no total de pontos marcados pelas equipes durante o jogo. Se a linha for 180.5 pontos, você aposta no Over se espera que o total de pontos seja 181 ou mais, ou no Under se acredita que o total será de 180 ou menos.



Apostas Under/Over Sets



As apostas Under/Over de Sets são comuns no vôlei, onde você aposta no número total de sets disputados em uma partida. Se a linha for 3.5 sets, você aposta no Over se espera que o jogo dure quatro ou mais sets, ou no Under se acredita que será decidido em três sets.

Melhores estratégias para Apostas Under/Over



Não poderia deixar de te mostrar algumas dicas e estratégias que podem alavancar seus palpites. Existem diversas formas de otimizar as apostas, mas seguir dicas simples como as que vou mostrar já pode ser uma ótima vantagem.



Estude o histórico das equipes: analisar como as equipes se comportam em jogos anteriores, especialmente no aspecto ofensivo e defensivo, pode dar uma boa ideia de como o jogo vai se desenrolar;



analisar como as equipes se comportam em jogos anteriores, especialmente no aspecto ofensivo e defensivo, pode dar uma boa ideia de como o jogo vai se desenrolar; Considere o estilo de jogo: times mais ofensivos tendem a ter mais gols, enquanto times defensivos podem resultar em menos pontos ou gols. Leve isso em consideração ao escolher entre Over ou Under;



times mais ofensivos tendem a ter mais gols, enquanto times defensivos podem resultar em menos pontos ou gols. Leve isso em consideração ao escolher entre Over ou Under; Observe as condições de jogo: fatores como o clima e o local do jogo podem influenciar no ritmo da partida, impactando o número de gols ou pontos;



fatores como o clima e o local do jogo podem influenciar no ritmo da partida, impactando o número de gols ou pontos; Aposte ao vivo: fazer apostas enquanto o jogo acontece pode ser vantajoso, já que você tem uma visão real do desempenho das equipes e pode ajustar sua aposta de acordo com a situação;



fazer apostas enquanto o jogo acontece pode ser vantajoso, já que você tem uma visão real do desempenho das equipes e pode ajustar sua aposta de acordo com a situação; Avalie as lesões: a falta de jogadores-chave, especialmente atacantes ou defensores, pode afetar diretamente o total de gols ou pontos em um jogo.



Vantagens e desvantagens das Apostas Under/Over



Como qualquer outro tipo de aposta, vejo que há sempre pontos positivos e alguns que podem não ser tão atrativos, mas isso também pode depender dos seus métodos de aposta. A seguir, há uma tabela com alguns pontos que considero relevantes.



Vantagens

Desvantagens

Simplicidade de entendimento da aposta; Necessidade de uma análise detalhada; Pode ser aplicada em vários esportes e aspectos do jogo; Mercado comum e as Odds podem ser menores em alguns casos; Você pode apostar enquanto o jogo acontece. Fatores imprevisíveis podem mudar o resultado da aposta.

5 Casas de Apostas com as Melhores Odds para Apostas Under/Over



É sempre bom escolher uma casa de aposta segura e que ofereça vantagens para apostar no mercado que você escolheu. Abaixo, separei as 5 melhores casas de apostas do mundo, veja:



SuperBet



A SuperBet é uma casa de apostas muito conhecida pelos brasileiros, por suas promoções e SuperOdds. Ambas as ofertas podem ser utilizadas no mercado de Under/Over, especialmente para jogos de ligas europeias e competições internacionais.







Mr.Jack Bet

Ideal para apostadores brasileiros, a Mr.Jack Bet foca em odds ajustadas para diversos campeonatos locais e internacionais. No mercado de gols, você encontrará boas opções tanto para pré-jogo quanto para apostas ao vivo.

Rivalo



A Rivalo oferece uma experiência sólida para quem gosta de explorar linhas alternativas de total de gols. Suas odds são bem competitivas, e a plataforma é fácil de usar. Você pode aproveitar a promoção “Rivalidades”, que conta com Odds aumentadas.







Estrela Bet



Uma das favoritas no Brasil, a EstrelaBet combina boas odds com mercados variados, incluindo linhas fracionadas no mercado de gols.







bet365



Não poderia faltar na lista! A bet365 é uma referência mundial quando o assunto é variedade de mercados e boas odds. O mercado de Under/Over se destaca pela flexibilidade e você pode aproveitar odds extremamente atrativas neste mercado em diferentes campeonatos nacionais e internacionais.





Outras opções às Apostas Under/Over



Embora as apostas Under/Over sejam populares e flexíveis, existem outras opções de apostas que podem ser interessantes para diversificar suas estratégias. Cada tipo de aposta oferece uma maneira diferente de abordar o jogo, com vantagens específicas dependendo do seu estilo de aposta.



1. Apostas em handicap



Esse é um tipo de aposta muito procurado e vejo que diversos sites oferecem com muita recorrência. Você aposta em uma equipe com uma vantagem ou desvantagem fictícia. Por exemplo, se uma equipe forte joga contra uma equipe mais fraca, a casa de apostas pode dar um handicap de -1 para a equipe favorita.



Isso significa que para ganhar a aposta, a equipe favorita precisa vencer por mais de um gol. É uma boa opção para equilibrar jogos desiguais.



2. Apostas em resultado exato



Nas apostas em “Resultado Exato”, você tenta prever o placar exato de uma partida. Por exemplo, você pode apostar que o jogo de futebol terminará com o placar de 2 a 1. Essa aposta é mais difícil, mas pode oferecer odds mais altas, caso você acerte o resultado exato.



3. Apostas em primeiro ou último gol



As apostas em “Primeiro ou Último Gol” são para quem acredita que pode prever qual time ou jogador marcará o primeiro ou o último gol da partida. Essas apostas são interessantes porque focam em momentos chave do jogo, o que pode trazer mais emoção, além de boas oportunidades para quem acompanha o jogo de perto.



4. Apostas em intervalo de gols



Nas apostas em “Intervalo de Gols” você aposta no número de gols marcados em um determinado intervalo de tempo, como no primeiro tempo ou em um período específico.



Por exemplo, apostar acima de 1.5x. O que significa mais de 1.5 gols? No caso, você ganha se o total for dois ou mais gols. Esse tipo de aposta pode ser interessante para quem deseja focar em momentos específicos da partida.



5. Apostas em duplicação (double chance)



As apostas em duplicação (double chance) oferecem uma cobertura maior ao permitir que você aposte em dois resultados possíveis ao mesmo tempo, como vitória ou empate de um time.



Isso diminui o risco da aposta, mas também reduz as odds, já que as chances de sucesso são maiores. Essa é uma boa opção para quem prefere apostas mais seguras, especialmente em jogos mais equilibrados.



Conclusão - Vale a pena fazer Apostas Under/Over?



Vale a pena fazer apostas Under/Over se você busca uma forma simples de apostar, sem precisar acertar o vencedor de um jogo. Esse tipo de aposta oferece boas oportunidades, principalmente em esportes com alto número de gols ou pontos, como futebol e basquete.



Mas como sempre indico em qualquer tipo de aposta, para ter sucesso é importante analisar o desempenho das equipes, condições do jogo e outros fatores relevantes. Se você seguir estratégias bem planejadas e entender o funcionamento desse mercado, as apostas Under/Over podem ser uma excelente opção para diversificar suas apostas.



Perguntas Frequentes



Posso combinar as Apostas Under/Over com outros tipos de apostas?



Sim, é possível combinar apostas Under/Over com outros tipos de apostas, como Handicap ou Resultado Exato, criando uma aposta múltipla. Isso pode aumentar o valor potencial de retorno, mas também envolve mais risco.



Como posso aumentar minhas chances de ganhar em Apostas Under/Over?



Para aumentar suas chances em apostas Under/Over, é importante estudar o desempenho das equipes, como o número de gols ou pontos que costumam marcar ou sofrer.



Posso apostar em Under/Over em qualquer esporte?



Não, mas você pode apostar em Under/Over em muitos esportes, incluindo futebol, basquete, vôlei, tênis, hóquei, entre outros. Em cada esporte, a aposta Under/Over pode ser aplicada a diferentes aspectos do jogo, como gols, pontos, sets, cestas, ou até mesmo cartões e escanteios.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

