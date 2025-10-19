Palpite Vasco x Fluminense: Previsões, Odds e Onde Assistir

Palpite Vasco x Fluminense: Confira os principais mercados, as estatísticas e melhores odds atualizadas para apostar no Brasileirão.

Vasco e Fluminense fazem um clássico carioca nesta rodada do Brasileirão e a vitória é fundamental para os dois times. O jogo acontece no dia 20 de outubro de 2025, às 19h30, em São Januário.



O Gigante da Colina vem de uma grande vitória fora de casa contra o Fortaleza e com 4 vitórias em cinco jogos, está colado no rival das Laranjeiras na busca por uma vaga na próxima Libertadores.



Confira aqui os principais palpites, as melhores odds da BetMGM, as escalações e os melhores sites de apostas para fazer suas escolhas no clássico carioca.



Melhores Odds para Vasco x Fluminense no Campeonato Brasileiro



Confira na tabela abaixo as melhores odds para apostar no jogo entre Fluminense x Vasco no Brasileirão.



Casa de Apostas Vitória do Vasco Empate Vitória do Fluminense Ambas Marcam (Sim) BetMGM 2.65 3.30 2.70 1.94 Estrela Bet 2.54 3.14 2.71 1.92 Multibet 2.57 3.14 2.75 1.92 Luva Bet 2.60 3.19 2.80 1.93 Br4Bet 2.57 3.14 2.75 1.92

Os 5 melhores palpites para Vasco x Fluminense

Vasco x Fluminense estão próximos na tabela de classificação e fazem um clássico fundamental na luta por uma vaga na próxima Libertadores.

Confira a seguir os melhores palpites para Fluminense x Vasco na 29ª rodada do Brasileirão.

Detalhes dos 5 melhores palpites

Veja aqui os principais detalhes dos 5 melhores palpites para o confronto entre Vasco x Fluminense.

Palpite 1: Mais de 2 gols no jogo

As duas equipes têm feito jogos com um bom número de gols e os próprios confrontos entre os times vêm sendo marcados por muita bola na rede.

O mercado “mais de 2 gols” em três das últimas quatro partidas entre os rivais.

>> Aposte com Odds de 1.68 na Multibet

É por isso mesmo que vejo esse mercado com odds 1.68 como um ótimo palpite para Vasco x Fluminense no clássico da 29ª rodada.

Palpite 2: Vasco – Para marcar o 1º gol do jogo

O time treinado por Fernando Diniz abriu o placar em três dos quatro jogos mais recentes em que atuou como visitante. E acreditamos que isso vá se repetir nesse clássico.

>> Aposte com Odds de 2.05 na EstrelaBet

Portanto, apostar no mercado “Vasco – Para marcar o 1º gol do jogo” com odds 2.05 na Estrela Bet é uma escolha confiável de palpite para Vasco x Fluminense.

Palpite 3: Everaldo – Mais de 0,5 chutes a gol

O centroavante do Fluzão tem uma média de mais de 1 chute a gol por partida desde que chegou ao clube carioca neste ano.

Ainda que não marque desde o início de agosto, ele costuma ser bastante acionado nas partidas.

>> Aposte com Odds de 1.80 na BetMGM

Assim, vemos no mercado “Everaldo – Mais de 0,5 chutes a gol” com odds 1.80 na BetMGM uma boa opção de palpite para Vasco x Fluminense.

Palpite 4: Empate anula aposta – Vasco

O Gigante da Colina está invicto em casa desde o final de agosto, contabilizando três empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos atuando em São Januário.

E a equipe de Fernando Diniz deve conseguir mais um bom resultado contra o Fluminense, que das últimas sete partidas como visitante conseguiu apenas uma vitória.

>> Aposte com Odds de 1.80 na Luva Bet

Logo, o mercado “Empate anula aposta – Vasco” com odds 1.80 na Luva Bet é uma escolha.

Palpite 5: Ambos os tempos – Mais de 0,5 gols

Esse mercado bateu em muitos dos jogos mais recentes de Vasco e Fluminense neste Brasileirão, inclusive no clássico do 1º turno. Assim, parece uma escolha realmente confiável.

>> Aposte com Odds de 1.95 na Br4Bet

Com odds interessantes de 1.95 na Br54Bet, não há dúvidas de que vale a pena apostar nesse mercado como palpite para Vasco x Fluminense nesta rodada.

Outros mercados para apostar em Vasco x Fluminense

Estatísticas relevantes sobre o confronto

Aqui estão as estatísticas de Vasco x Fluminense que você precisa conhecer para apostar nesse grande clássico do Rio de Janeiro.

Estatística Vasco

Fluminense

Média Geral Gols por jogo 1.57 1.30 1.43 xG (gols esperados) 1.44

1.34

1.39 Escanteios 4.35 4.38 4.36 Cartões (am./verm.) 1.96 2.03 1.99



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

As partidas entre Vasco x Fluminense mais recentes têm sido marcadas por muitos gols e um domínio maior do Tricolor das Laranjeiras. Confira os últimos jogos entre os dois times.

Fluminense 2 x 1 Vasco - Brasileirão;

Vasco 1 x 2 Fluminense - Campeonato Carioca;

Vasco 2 x 0 Fluminense – Brasileirão;

Fluminense 2 x 1 Vasco – Brasileirão;

Fluminense 0 x 0 Vasco – Campeonato Carioca.

Escalações das equipes para o Campeonato Brasileiro

Os dois treinadores terão desfalques para montar seus times no clássico. Veja as prováveis escalações de Vasco x Fluminense para essa partida e aposte nas melhores casas de apostas.

Vasco

O técnico Fernando Diniz terá alguns jogadores suspensos por receberem cartão vermelho contra o Fortaleza. Confira:

Goleiro: Léo Jardim;

Laterais: Puma Rodriguez, Lucas Pitón;

Zagueiros: Cuesta, Robert Renan;

Meias: Tchê Tchê, Cauan Barros, Philippe Coutinho;

Atacantes: Gomez, Moreira e Rayan.

Fluminense

Zubeldía tem alguns jogadores no DM e deverá repetir o time que jogou no meio da semana:

Goleiro: Fábio;

Laterais: Samuel Xavier, René;

Zagueiros: Thiago Silva, Freytes;

Meias: Hércules, Martinelli, Acosta, Soteldo;

Atacantes: Canobbio e Everaldo.

Momento dos Times

Vasco – Escalando a tabela no Brasileirão

O Vasco vive um ótimo momento no Brasileirão Série A e saiu de uma luta contra o rebaixamento para sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. O time treinado por Fernando Diniz venceu quatro dos últimos 5 jogos que disputou no torneio.

Em um recorte maior, o Gigante da Colina tem apenas uma derrota nos sete jogos mais recentes pelo Campeonato Brasileiro. E hoje o grande destaque do time é o jovem Rayan.

O jogador de 19 anos marcou 15 gols em 42 partidas na temporada. Nas quatro últimas partidas do Vasco, ele marcou em três e fez dois no triunfo épico sobre o Vitória. Com outros bons nomes como o experiente Philippe Coutinho, o alvinegro sonha mais alto.

>> Confira mais previsões para apostar no Vasco hoje

Últimos resultados do Vasco

Fortaleza 0 x 2 Vasco - Brasileirão;

Vasco 4 x 3 Vitória - Brasileirão;

Palmeiras 0 x 3 Vasco - Brasileirão;

Vasco 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão;

Flamengo 1 x 1 Vasco – Brasileirão.

Fluminense – O time vive instabilidade na temporada

O Fluminense fez um ótimo Mundial e surpreendeu sendo o melhor brasileiro da competição, mas ainda não conseguiu se encontrar na temporada.

O time antes treinado por Renato Gaúcho chegou às semifinais da Copa do Brasil, mas ficou pelo caminho na Sul-Americana e atravessa um momento de instabilidade no Brasileirão.

Dos últimos cinco jogos como visitante na Série A, o Tricolor das Laranjeiras venceu apenas um. Como nomes de destaque estão Canobbio, Acosta e Kevin Serna, que vão tentar ajudar o Flu a conquistar os três pontos em São Januário.

>> Confira mais previsões para apostar no Fluminense hoje

Últimos resultados do Fluminense

Mirassol 2 x 1 Fluminense - Brasileirão;

Fluminense 3 x 0 Atlético-MG - Brasileirão;

Sport 2 x 2 Fluminense - Brasileirão;

Fluminense 2 x 0 Botafogo – Brasileirão;

Fluminense 1 x 1 Lanús – Sul-Americana.

Classificação e Próximos Jogos do Campeonato Brasileiro

O Brasileirão vai chegando à sua reta final e agora faltam somente 10 jogos para o torneio mais importante do país terminar. Nessa altura, os jogos ficam mais tensos e cada time luta por conquistar pontos em busca de seus objetivos.

Vasco x Fluminense fazem um dos jogos mais interessantes da rodada do Brasileirão, que ainda terá confronto de líderes entre Flamengo e Palmeiras, e outros duelos empolgantes.

Tabela atualizada do Campeonato

Próximas partidas do Campeonato Brasileiro

Corinthians x Atlético-MG – 18/10/2025 – 18:30;

Cruzeiro x Fortaleza – 18/10/2025 – 21:00;

Flamengo x Palmeiras – 19/10/2025 – 16:00;

Ceará x Botafogo – 19/10/2025 – 18:30;

Internacional x Sport – 19/10/2025 – 18:30;

Mirassol x São Paulo – 19/10/2025 – 18:30;

Bahia x Grêmio – 19/10/2025 – 20:30;

Juventude x RB Bragantino – 20/10/2025 – 19:00;

Santos x Vitória – 20/10/2025 – 21:30;

Melhores plataformas para apostar no Campeonato Brasileiro

Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Vasco x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro?

A partida entre Vasco X Fluminense será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro, às 19h30.

Quem é o favorito a vencer?

O Vasco tem um leve favoritismo para vencer em São Januário, de acordo com as principais casas de apostas.

Quantos gols deve ter o jogo?

Esse deve ser um jogo com muita bola na rede e, pelo menos, dois gols. Os cinco últimos confrontos entre Fluminense x Vasco tiveram dois ou mais gols ao final dos 90 minutos.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

