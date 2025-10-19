Palpite Vasco x Fluminense: Previsões, Odds e Onde Assistir

Palpite Vasco x Fluminense - Série A - 20/10/2025Palpite Vasco x Fluminense: Confira os principais mercados, as estatísticas e melhores odds atualizadas para apostar no Brasileirão.
Jogue com responsabilidade | 18+
Vasco e Fluminense fazem um clássico carioca nesta rodada do Brasileirão e a vitória é fundamental para os dois times. O jogo acontece no dia 20 de outubro de 2025, às 19h30, em São Januário.
O Gigante da Colina vem de uma grande vitória fora de casa contra o Fortaleza e com 4 vitórias em cinco jogos, está colado no rival das Laranjeiras na busca por uma vaga na próxima Libertadores.
Confira aqui os principais palpites, as melhores odds da BetMGM, as escalações e os melhores sites de apostas para fazer suas escolhas no clássico carioca.
Melhores Odds para Vasco x Fluminense no Campeonato Brasileiro
Confira na tabela abaixo as melhores odds para apostar no jogo entre Fluminense x Vasco no Brasileirão.
|Casa de Apostas
|Vitória do Vasco
|Empate
|Vitória do Fluminense
|Ambas Marcam (Sim)
|BetMGM
|2.65
|3.30
|2.70
|1.94
|Estrela Bet
|2.54
|3.14
|2.71
|1.92
|Multibet
|2.57
|3.14
|2.75
|1.92
|Luva Bet
|2.60
|3.19
|2.80
|1.93
|Br4Bet
|2.57
|3.14
|2.75
|1.92
Os 5 melhores palpites para Vasco x Fluminense
Vasco x Fluminense estão próximos na tabela de classificação e fazem um clássico fundamental na luta por uma vaga na próxima Libertadores.
Confira a seguir os melhores palpites para Fluminense x Vasco na 29ª rodada do Brasileirão.
Mais de 2 gols no jogo, com Odds de 1.68 na Multibet
Vasco – Para marcar o 1º gol do jogo, com Odds de 2.05 na Estrela Bet
Everaldo – Mais de 0,5 chutes a gol, com Odds de 1.80 na BetMGM
Empate anula aposta – Vasco, com Odds de 1.80 na Luva Bet
Ambos os tempos – Mais de 0,5 gols, com Odds de 1.95 na Br4Bet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Veja aqui os principais detalhes dos 5 melhores palpites para o confronto entre Vasco x Fluminense.
Palpite 1: Mais de 2 gols no jogo
As duas equipes têm feito jogos com um bom número de gols e os próprios confrontos entre os times vêm sendo marcados por muita bola na rede.
O mercado “mais de 2 gols” em três das últimas quatro partidas entre os rivais.
>> Aposte com Odds de 1.68 na Multibet
É por isso mesmo que vejo esse mercado com odds 1.68 como um ótimo palpite para Vasco x Fluminense no clássico da 29ª rodada.
Palpite 2: Vasco – Para marcar o 1º gol do jogo
O time treinado por Fernando Diniz abriu o placar em três dos quatro jogos mais recentes em que atuou como visitante. E acreditamos que isso vá se repetir nesse clássico.
>> Aposte com Odds de 2.05 na EstrelaBet
Portanto, apostar no mercado “Vasco – Para marcar o 1º gol do jogo” com odds 2.05 na Estrela Bet é uma escolha confiável de palpite para Vasco x Fluminense.
Palpite 3: Everaldo – Mais de 0,5 chutes a gol
O centroavante do Fluzão tem uma média de mais de 1 chute a gol por partida desde que chegou ao clube carioca neste ano.
Ainda que não marque desde o início de agosto, ele costuma ser bastante acionado nas partidas.
>> Aposte com Odds de 1.80 na BetMGM
Assim, vemos no mercado “Everaldo – Mais de 0,5 chutes a gol” com odds 1.80 na BetMGM uma boa opção de palpite para Vasco x Fluminense.
Palpite 4: Empate anula aposta – Vasco
O Gigante da Colina está invicto em casa desde o final de agosto, contabilizando três empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos atuando em São Januário.
E a equipe de Fernando Diniz deve conseguir mais um bom resultado contra o Fluminense, que das últimas sete partidas como visitante conseguiu apenas uma vitória.
>> Aposte com Odds de 1.80 na Luva Bet
Logo, o mercado “Empate anula aposta – Vasco” com odds 1.80 na Luva Bet é uma escolha.
Palpite 5: Ambos os tempos – Mais de 0,5 gols
Esse mercado bateu em muitos dos jogos mais recentes de Vasco e Fluminense neste Brasileirão, inclusive no clássico do 1º turno. Assim, parece uma escolha realmente confiável.
>> Aposte com Odds de 1.95 na Br4Bet
Com odds interessantes de 1.95 na Br54Bet, não há dúvidas de que vale a pena apostar nesse mercado como palpite para Vasco x Fluminense nesta rodada.
Outros mercados para apostar em Vasco x Fluminense
Estatísticas relevantes sobre o confronto
Aqui estão as estatísticas de Vasco x Fluminense que você precisa conhecer para apostar nesse grande clássico do Rio de Janeiro.
|Estatística
|Vasco
|Fluminense
|Média Geral
|Gols por jogo
|1.57
|1.30
|1.43
|xG (gols esperados)
| 1.44
|1.34
|1.39
|Escanteios
|4.35
|4.38
|4.36
|Cartões (am./verm.)
|1.96
|2.03
|1.99
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
As partidas entre Vasco x Fluminense mais recentes têm sido marcadas por muitos gols e um domínio maior do Tricolor das Laranjeiras. Confira os últimos jogos entre os dois times.
Fluminense 2 x 1 Vasco - Brasileirão;
Vasco 1 x 2 Fluminense - Campeonato Carioca;
Vasco 2 x 0 Fluminense – Brasileirão;
Fluminense 2 x 1 Vasco – Brasileirão;
Fluminense 0 x 0 Vasco – Campeonato Carioca.
Escalações das equipes para o Campeonato Brasileiro
Os dois treinadores terão desfalques para montar seus times no clássico. Veja as prováveis escalações de Vasco x Fluminense para essa partida e aposte nas melhores casas de apostas.
Vasco
O técnico Fernando Diniz terá alguns jogadores suspensos por receberem cartão vermelho contra o Fortaleza. Confira:
Goleiro: Léo Jardim;
Laterais: Puma Rodriguez, Lucas Pitón;
Zagueiros: Cuesta, Robert Renan;
Meias: Tchê Tchê, Cauan Barros, Philippe Coutinho;
Atacantes: Gomez, Moreira e Rayan.
Fluminense
Zubeldía tem alguns jogadores no DM e deverá repetir o time que jogou no meio da semana:
Goleiro: Fábio;
Laterais: Samuel Xavier, René;
Zagueiros: Thiago Silva, Freytes;
Meias: Hércules, Martinelli, Acosta, Soteldo;
Atacantes: Canobbio e Everaldo.
Momento dos Times
Vasco – Escalando a tabela no Brasileirão
O Vasco vive um ótimo momento no Brasileirão Série A e saiu de uma luta contra o rebaixamento para sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. O time treinado por Fernando Diniz venceu quatro dos últimos 5 jogos que disputou no torneio.
Em um recorte maior, o Gigante da Colina tem apenas uma derrota nos sete jogos mais recentes pelo Campeonato Brasileiro. E hoje o grande destaque do time é o jovem Rayan.
O jogador de 19 anos marcou 15 gols em 42 partidas na temporada. Nas quatro últimas partidas do Vasco, ele marcou em três e fez dois no triunfo épico sobre o Vitória. Com outros bons nomes como o experiente Philippe Coutinho, o alvinegro sonha mais alto.
>> Confira mais previsões para apostar no Vasco hoje
Últimos resultados do Vasco
Fortaleza 0 x 2 Vasco - Brasileirão;
Vasco 4 x 3 Vitória - Brasileirão;
Palmeiras 0 x 3 Vasco - Brasileirão;
Vasco 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão;
Flamengo 1 x 1 Vasco – Brasileirão.
Fluminense – O time vive instabilidade na temporada
O Fluminense fez um ótimo Mundial e surpreendeu sendo o melhor brasileiro da competição, mas ainda não conseguiu se encontrar na temporada.
O time antes treinado por Renato Gaúcho chegou às semifinais da Copa do Brasil, mas ficou pelo caminho na Sul-Americana e atravessa um momento de instabilidade no Brasileirão.
Dos últimos cinco jogos como visitante na Série A, o Tricolor das Laranjeiras venceu apenas um. Como nomes de destaque estão Canobbio, Acosta e Kevin Serna, que vão tentar ajudar o Flu a conquistar os três pontos em São Januário.
>> Confira mais previsões para apostar no Fluminense hoje
Últimos resultados do Fluminense
Mirassol 2 x 1 Fluminense - Brasileirão;
Fluminense 3 x 0 Atlético-MG - Brasileirão;
Sport 2 x 2 Fluminense - Brasileirão;
Fluminense 2 x 0 Botafogo – Brasileirão;
Fluminense 1 x 1 Lanús – Sul-Americana.
Classificação e Próximos Jogos do Campeonato Brasileiro
O Brasileirão vai chegando à sua reta final e agora faltam somente 10 jogos para o torneio mais importante do país terminar. Nessa altura, os jogos ficam mais tensos e cada time luta por conquistar pontos em busca de seus objetivos.
Vasco x Fluminense fazem um dos jogos mais interessantes da rodada do Brasileirão, que ainda terá confronto de líderes entre Flamengo e Palmeiras, e outros duelos empolgantes.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas do Campeonato Brasileiro
Corinthians x Atlético-MG – 18/10/2025 – 18:30;
Cruzeiro x Fortaleza – 18/10/2025 – 21:00;
Flamengo x Palmeiras – 19/10/2025 – 16:00;
Ceará x Botafogo – 19/10/2025 – 18:30;
Internacional x Sport – 19/10/2025 – 18:30;
Mirassol x São Paulo – 19/10/2025 – 18:30;
Bahia x Grêmio – 19/10/2025 – 20:30;
Juventude x RB Bragantino – 20/10/2025 – 19:00;
Santos x Vitória – 20/10/2025 – 21:30;
Melhores plataformas para apostar no Campeonato Brasileiro
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Vasco x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro?
A partida entre Vasco X Fluminense será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro, às 19h30.
Quem é o favorito a vencer?
O Vasco tem um leve favoritismo para vencer em São Januário, de acordo com as principais casas de apostas.
Quantos gols deve ter o jogo?
Esse deve ser um jogo com muita bola na rede e, pelo menos, dois gols. Os cinco últimos confrontos entre Fluminense x Vasco tiveram dois ou mais gols ao final dos 90 minutos.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
