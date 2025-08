Corinthians x Fortaleza: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Corinthians x Fortaleza: Veja quais os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na EstrelaBet para apostar com confiança no Brasileirão Série A

Corinthians e Fortaleza se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão em um duelo de dois times que precisam se reabilitar no campeonato. O jogo será no dia 03 de agosto de 2025, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo.



O Timão vem de dois empates no campeonato e venceu, no meio de semana, o rival Palmeiras pela Copa do Brasil. Uma vitória é fundamental para voltar a subir na tabela. Já o Leão perdeu mais uma contra o Grêmio e continua afundado no Z4. Se você quer ficar por dentro das melhores dicas do Brasileirão, então está no lugar certo.



Aqui vou mostrar quais os principais palpites para Corinthians x Fortaleza, as melhores casas de apostas, escalações e odds atualizadas para a partida. Veja também as melhores odds que encontrei na Estrela Bet para esse jogo.

Melhores Odds para Corinthians x Fortaleza no Brasileirão Série A



Essas são as principais odds para fazer seus palpites em Corinthians x Fortaleza nas melhores casas de apostas no Brasil.



Casa de Apostas

Vitória do Corinthians

Empate

Vitória do Fortaleza

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 1.5 Gols

Estrela Bet

1.80 3.40 4.75 2.20 1.46 Br4bet 1.77 3.25 4.75 2.20 1.43 BetMGM 1.89 3.50 4.25 2.16 1.43 Betano 1.87 3.30 5.00 2.15 1.47

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Corinthians x Fortaleza

Fortaleza x Corinthians fazem um duelo de times que precisam vencer para se reabilitar e continuar em busca dos seus objetivos, então a vitória é fundamental. Para te ajudar a apostar, trouxe aqui os melhores palpites para Corinthians x Fortaleza. Veja as dicas!



Fortaleza - Handicap +1



O Timão ganhou o último jogo em casa contra o Palmeiras, mas vinha de três partidas sem vitória pelo Brasileirão. Por outro lado, o Leão do Pici segue sem ganhar fora, apesar ter feito jogos interessantes.



O panorama para essa partida é de bastante equilíbrio e um empate é o resultado mais provável. Assim, o mercado “Fortaleza – Handicap +1” me parece um ótimo palpite para Corinthians x Fortaleza.







Corinthians – Mais de 5,5 escanteios



A equipe treinada por Dorival Jr. costuma jogar bastante no ataque quando atua em casa, mesmo que seja tem tanta efetividade. A média do Timão nos últimos jogos é de mais de seis cantos a seu favor.



E acredito que essa média deve se manter, então o mercado “mais de 5,5 escanteios” para o Alvinegro paulista é uma boa dica de palpite para Corinthians x Fortaleza.







Fortaleza – Mais de 0,5 gols



Apesar da má fase, o Tricolor de Aço marcou em quatro dos cinco últimos jogos desde a pausa para o Mundial, além de ter balançado as redes nas duas partidas mais recentes como visitante.



Como a defesa corintiana não é tão sólida, eu vejo o mercado “Fortaleza – Mais de 0,5 gols” como um palpite para Corinthians x Fortaleza de bastante valor.







Depay – Para marcar ou dar assistência



O camisa 10 do Timão foi o responsável pelos últimos dois gols da equipe contra Botafogo e Palmeiras, e após todas as polêmicas, vem em uma excelente fase nessa semana.



Assim, não é difícil imaginar que ele tenha participação novamente em um gol corintiano jogando na Neo Química Arena, então um palpite para Fortaleza x Corinthians bem interessante é o mercado “Depay – Para marcar ou dar assistência”.







Mais de 1,5 gols



Os dois times têm feito jogos com gols, apesar de não terem o ataque mais eficaz. As suas defesas também são instáveis, o que explica a quantidade de bolas na rede pelos adversários.



A partida tem tudo para ser aberta, e vejo o placar de 1x1 ou 2x0 como muito provável para esse duelo. Desse modo, o mercado “Mais de 1,5 gols” é uma boa dica de palpite para Corinthians x Fortaleza.







Outros mercados para apostar em Corinthians x Fortaleza







Campeonato Brasileiro Série A



O Brasileirão Série A está chegando ao final da sua primeira parte e agora todo ponto é precioso para garantir um segundo turno mais tranquilo. Corinthians e Fortaleza precisam urgentemente dos três pontos para sair da metade de baixo da tabela.



O Timão até vem de dois jogos sem perder, mas os dois empates não ajudaram a aproximar o time do G6. Sendo assim, a vitória em casa contra o Leão do Pici é imprescindível para o time de Dorival Jr. dar um salto na tabela.



Por outro lado, o Fortaleza voltou a perder contra o Grêmio, em Porto Alegre, e segue sem vencer longe do Castelão. Porém, é bem verdade que o time cearense dominou a partida e a derrota vai muito na conta dos dois pênaltis cometidos pelo seu goleiro.



A partida tem tudo a ser intensa e equilibrada, já que vencer é questão de sobrevivência para o Tricolor de Aço, que ocupa no momento a 18ª posição e vê a situação complicar a cada rodada.



Tabela de Classificações do Brasileirão Série A







Próximas partidas pelo Brasileirão Série A



Sport x Bahia – 02/08/2025 – 16:00;



Mirassol x Vasco – 02/08/2025 – 18:30;



Fluminense x Grêmio – 02/08/2025 – 21:00;



Botafogo x Cruzeiro – 03/08/2025 – 16:00;



Atlético MG x Red Bull Bragantino – 03/08/2025 – 18:30;



Ceará x Flamengo – 03/08/2025 – 18:30;



Vitória x Palmeiras – 03/08/2025 – 19:30;



Internacional x São Paulo – 03/08/2025 – 20:30;



Santos x Juventude – 04/08/2025 – 20:00.

Corinthians – Ganhar em casa para não se distanciar do G6



O retorno do trio GYM tem sido uma benção para o Timão, que vem de três partidas sem derrota na temporada. Após os dois empates pelo Brasileirão, o time de Dorival Jr. venceu o maior rival e parece que vai embalar de vez no torneio.



A boa notícia para a torcida é que o Alvinegro de Parque São Jorge está invicto na Neo Química Arena quando Garro, Yuri Alberto e Depay atuam. E considerando que o adversário ainda não venceu como visitante, as chances do time são grandes.



Uma vitória do Timão será imprescindível para que o time não se afaste do G6 e continue vivo para lutar por uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Para a partida, a equipe que venceu o Palmeiras não terá nenhum desfalque.



Últimos resultados do Corinthians



Fortaleza – A vitória é essencial para a luta contra o rebaixamento



O Fortaleza trocou de treinador e após duas partidas sem perder, o time foi novamente derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre. A equipe cearense foi muito superior ao adversário, mas as falhas do seu goleiro jogaram fora a chance dos três pontos.



Com isso, o Leão do Pici continua afundado na zona de rebaixamento na 18ª posição, mas a boa notícia para a torcida é que uma vitória tira o time do Z4 nessa rodada. O grande problema é que o tricolor ainda não venceu como visitante.



A torcida confia muito no faro de gol do atacante Deyverson, que marcou nas duas partidas recentes do Láion e se recuperou após um período de polêmicas. Além dele, outros jogadores como Gastón Ávila e Lucca Prior vem empolgando a cada jogo.



Últimos resultados do Fortaleza



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico de confrontos recentes entre Fortaleza e Corinthians coloca o time cearense em vantagem desde 2023. Nos cinco últimos jogos, o Láion venceu três e o Timão duas. Veja abaixo as últimas partidas entre Corinthians x Fortaleza.



Corinthians 3x0 Fortaleza - 24/09/2024;



Fortaleza 0x2 Corinthians - 17/09/2024;



Fortaleza 1x0 Corinthians - 25/08/2024;



Corinthians 0x0 Fortaleza - 04/05/2024;



Fortaleza 2x0 Corinthians - 03/10/2023.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Os dois times não devem ter desfalques em relação às equipes que entraram em campo como titulares nos jogos da semana passada. Veja quais as prováveis escalações de Corinthians x Fortaleza.



Corinthians



O Timão deve ter em campo o mesmo time que enfrentou e venceu o Palmeiras pela Copa do Brasil.



Goleiro: Hugo Souza;



Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu;



Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique;



Meio-campistas: Rodrigo Garro, Breno Bidon, Charles e Martínez;



Atacantes: Depay e Yuri Alberto.



Fortaleza



Apesar de contar com nomes importantes no DM, a equipe que vai a campo deve ser a mesma que jogou contra o Grêmio na terça passada.



Goleiro: Magrão;



Laterais: Mancuso, Bruno Pacheco;



Zagueiros: Kuscevic, Ávila;



Meio-campistas: Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior;



Atacantes: Herrera, Breno Lopes e Deyverson.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Corinthians x Fortaleza mais relevantes para você apostar nessa partida:



O Corinthians tem uma média de 4.4 escanteios a seu favor, enquanto a do Fortaleza é de 6.3 cantos;

O Fortaleza segue sem vencer atuando fora de casa;

O Leão do Pici marcos nos últimos três jogos disputados;

O Timão levou gol somente em um dos últimos cinco jogos em casa.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Corinthians x Fortaleza pelo Brasileirão Série A?



A partida entre Corinthians x Fortaleza vai acontecer na Neo Química Arena, em São Paulo, no domingo, 03 de agosto, às 16 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir Corinthians x Fortaleza?



O jogo entre Fortaleza x Corinthians vai ser transmitido ao vivo pela Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada) e Premiere (Pay-Per-View).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Corinthians é o grande favorito para vencer essa partida nas principais casas de apostas.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

