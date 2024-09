Saiba tudo sobre o confronto Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão 2024. Veja as melhores casas para apostar no Botafogo x Corinthians hoje

Buscando recuperar o bom futebol e finalmente sair da zona de rebaixamento, o Corinthians enfrenta o desafio de vencer o líder do campeonato fora de casa. Apesar da dificuldade, nada é impossível. O Timão vem de uma vitória importante contra o Flamengo, e a equipe acredita que esse resultado pode ser o ponto de virada para embalar na Série A do Brasileirão.



O Corinthians precisa continuar somando pontos para se afastar dos últimos colocados, mas, com a tabela do campeonato bastante disputada, não só é possível sair da zona de rebaixamento como também sonhar com objetivos maiores, como garantir uma vaga em competições internacionais via classificação no Brasileirão.



Melhores Mercados para Apostar em Botafogo x Corinthians - Brasileirão 2024



O confronto entre Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão Série A 2024 promete ser muito disputado, especialmente devido à diferença nas posições das equipes na tabela. Em jogos com esse tipo de contraste, há mercados diferenciados que podem oferecer Odds ainda mais atrativas. Confira abaixo alguns dos melhores mercados para apostar nesse duelo da 26ª rodada.



Empate do Corinthians



Jogando fora de casa, o Corinthians tende a buscar um resultado seguro, focando não apenas em marcar gols, mas também em manter sua defesa sólida. A equipe pode se esforçar para controlar o ritmo do jogo, minimizar os riscos e garantir pelo menos o empate fora da Neo Química Arena. Uma possível formação tática mais conservadora pode ser adotada pelo Timão. Essa aposta pode ser atraente para quem confia na capacidade defensiva do time na retomada por pontos na Série A.

Mais de 2.5 gols



Tanto Corinthians quanto Botafogo têm mostrado uma tendência a adotar estratégias mais ofensivas, especialmente em jogos de grande importância. Ambas as equipes podem priorizar atacar e buscar o resultado a qualquer custo, o que frequentemente resulta em partidas com muitas oportunidades claras de gol.



Essa abordagem mais audaciosa pode levar a um jogo com mais de 2.5 gols, uma opção interessante para quem busca um mercado baseado em uma expectativa de alta produção ofensiva.



Mais de 7.5 escanteios



A expectativa de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando oportunidades de ataque, pode tornar o mercado de escanteios bastante interessante. A soma do número de escanteios por ambas as equipes pode facilmente ultrapassar 7.5, especialmente se o jogo tiver muitas jogadas pelas laterais e finalizações que resultem em escanteios.



Ganhador do primeiro tempo



Apostar no vencedor do primeiro tempo pode ser uma boa estratégia se você acredita que uma das equipes entrará em campo com mais intensidade e determinação. O Botafogo, por exemplo, pode querer resolver o jogo cedo para evitar surpresas, enquanto o Corinthians, precisando de um resultado positivo, pode, também, buscar surpreender nos primeiros 45 minutos.



Analisar o histórico recente de ambas as equipes e como elas costumam começar as partidas pode ajudar a identificar uma boa oportunidade nesse mercado, principalmente em palpites do Corinthians.



Odds Botafogo x Corinthians - confira as cotações para o jogo



Como o Corinthians jogará fora de casa, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o favoritismo está do lado do Botafogo, que tem sido consistente ao longo do campeonato. No entanto, o Timão surpreendeu na última rodada do Brasileirão e já mostrou que pode ser um adversário difícil, mesmo longe de seus domínios. Apesar disso, as odds para o Corinthians não são tão favoráveis, refletindo o desafio de enfrentar o líder. Veja abaixo as cotações para vitória ou empate nesse confronto:



Casa de Apostas Botafogo Vence Empate Corinthians Vence bet365 1.57 3.80 6.25 SuperBet 1.57 4.00 6.00 Rivalo 1.59 3.80 5.90 Mr.Jack Bet 1.57 3.90 6.06 PagBet 1.57 3.90 6.06

Escalações Para A Partida Botafogo x Corinthians – 14/09



Marcado para o dia 14 de setembro, o jogo entre Botafogo x Corinthians traz equipes com objetivos completamente distintos. Para o Corinthians, a partida pode ser decisiva para garantir sua saída definitiva da zona de rebaixamento, enquanto, para o Botafogo, o foco é consolidar sua liderança e abrir vantagem sobre o Fortaleza, que o segue de perto na tabela.



Após o confronto contra o Juventude pela Copa do Brasil, o Corinthians deve vir com força máxima para este embate. Abaixo, confira a provável escalação das equipes para o duelo.



Escalação Corinthians



O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, implementou a formação 4-1-3-2, que tem funcionado bem nas últimas partidas do Brasileirão. No entanto, alguns desfalques importantes impactarão o time para o confronto.

Os laterais Maycon e Diego Palacios, além dos meias Ruan Oliveira e Alex Santana, estão lesionados e não participarão do jogo. O zagueiro Cacá e o atacante Yuri Alberto estão suspensos após serem expulsos na última partida, o que força o treinador a fazer ajustes na escalação.



Hugo Souza (Goleiro);



Gustavo Henrique (Zagueiro);



Ramalho (Zagueiro);



Hugo (Lateral Esquerdo);



Ryan (Lateral Direito);



Raniele (Volante);



Ryan (Meio Campo);



Hector Hernández (Meio Campo);



Garro (Meia Atacante);



Talles Magno (Atacante);



Pedro Henrique (Atacante).



Escalação Botafogo

No Botafogo, o técnico Artur Jorge tem mantido uma base titular consistente ao longo do campeonato, fazendo poucas alterações nas escalações. A equipe carioca tem adotado frequentemente a formação 4-2-3-1, uma estratégia que reforça a defesa no meio de campo com dois volantes de forte marcação. Essa abordagem tem sido eficaz para manter o time na liderança do Brasileirão. Confira abaixo a provável escalação para o confronto.



John (Goleiro);



Bastos (Zagueiro);



Barboza (Zagueiro);



Cuiabano (Lateral Esquerdo);



M. Ponte (Lateral Direito);



M. Freitas (Volante);



Gregore (Volante);



Savarino (Meia Atacante);



Luiz Henrique (Ponta Direita);



Almada (Ponta Esquerda);



Jesus (Atacante).



Corinthians x Botafogo Crédito: Divulgação

Jogos anteriores e preparo para o Brasileirão 2024



Ambos os times chegam para este confronto após vitórias importantes no Brasileirão. O Botafogo derrotou o Fortaleza em casa, enquanto o Corinthians superou o Flamengo, ambos adversários da parte de cima da tabela.



Apesar das vitórias, as equipes têm sofrido com punições por cartões e lesões, consequência direta do número excessivo de jogos e do apertado calendário, que oferece cada vez menos tempo de recuperação entre as partidas. Esses fatores podem influenciar as escalações e o desempenho no confronto.



Corinthians



O Corinthians tem enfrentado uma temporada de altos e baixos, mas agora precisa focar em deixar esses momentos para trás, pois o time necessita de uma sequência de vitórias para escapar da temida Série B. Em busca de reforçar o elenco, o clube contratou o astro internacional Memphis Depay, trazendo um atacante de peso para ajudar na reta final do Brasileirão.



Com a chegada de Depay e o desempenho sólido de Garro, que vem se destacando por suas ótimas atuações no meio-campo, o Timão ganha força para os jogos restantes. O objetivo é não apenas se manter na elite, mas também conquistar vagas para os próximos campeonatos internacionais, sendo um sonho muito possível se classificar para a próxima Sul-Americana.



Botafogo



O Botafogo, por sua vez, busca afastar o fantasma da temporada passada, quando foi o time que mais liderou o campeonato, mas acabou perdendo o título nas últimas rodadas. Mantendo a base do elenco e reforçando com a chegada de um técnico experiente, o time carioca tem dado respostas excelentes dentro de campo.



A equipe tem demonstrado uma organização tática sólida e uma força impressionante jogando em casa. Um dos destaques dessa temporada é o atacante Luiz Henrique, que voltou a ser convocado para a seleção brasileira e tem sido peça fundamental na busca pelo título do Brasileirão.



Histórico de partidas: Corinthians x Botafogo



Confira a lista completa dos confrontos que aconteceram entre Corinthians x Botafogo pelos campeonatos nacionais e internacionais.



Campeonato Total de Jogos Vitórias Empates Gols Brasileirão 70 Corinthians (26)

Botafogo (27) 17 Corinthians (89)

Botafogo (80) Copa do Brasil 4 Corinthians (1)

Botafogo (3)

Corinthians (4)

Botafogo (6) Copa Sul-Americana 2 Corinthians (0)

Botafogo (2)

Corinthians (2)

Botafogo (5)

Copa Libertadores 2 Corinthians (1)

Botafogo (0) 1 Corinthians (4)

Botafogo (1) Torneio Rio-São Paulo 24 Corinthians (9)

Botafogo (9) 6 Corinthians (36)

Botafogo (40) Festival Brasileiro de Futebol 1 Corinthians (0)

Botafogo (1)

Corinthians (0)

Botafogo (3)

Onde assistir Botafogo x Corinthians?



O confronto entre Botafogo e Corinthians será realizado no dia 14 de setembro, às 21 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Para quem deseja acompanhar a partida ao vivo, a transmissão será feita pelo canal Premiere, disponível no formato pay-per-view, garantindo uma cobertura completa e exclusiva deste grande jogo do Brasileirão 2024.

Perguntas Frequentes



Quais jogadores estão fora do Corinthians para esse confronto?



O Corinthians terá desfalques importantes, incluindo os laterais Maycon e Diego Palacios, os meias Ruan Oliveira e Alex Santana, e o zagueiro Cacá e o atacante Yuri Alberto, que estão suspensos.



O Corinthians trouxe algum reforço recente?



Sim, o Corinthians contratou o atacante holandês Memphis Depay, o que deve fortalecer o elenco para os jogos restantes do Brasileirão.



Onde posso acompanhar o jogo se não tiver acesso ao Premiere?



Além da transmissão televisiva, você pode acompanhar a partida em tempo real pelas rádios esportivas, como a Rádio Craque Neto, que transmite ao vivo pelo YouTube.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

