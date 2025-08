Ceará x Flamengo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Ceará x Flamengo: Veja quais os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na Br4Bet para apostar com confiança no Brasileirão Série A

Ceará e Flamengo se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão em um duelo bem interessante entre dois times em busca de objetivos diferentes no torneio. O jogo será no dia 03 de agosto de 2025, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.



O Vozão venceu o então líder Cruzeiro, de virada, em pleno Mineirão, e deu uma pequena ajuda para o Fla voltar à liderança. A equipe de Filipe Luís venceu o Galo por 1x0 em um jogo complicado e agora está no topo da tabela. Se você quer ficar por dentro das principais dicas do Brasileirão, está no lugar certo.



Aqui vou mostrar quais são os melhores palpites para Ceará x Flamengo, as principais casas de apostas, cotações e escalações atualizadas para essa partida. Veja ainda as melhores odds que achei na Br4Bet para esse duelo da 18ª rodada!



Melhores Odds para Ceará x Flamengo no Brasileirão



Essas são as melhores odds para fazer seus palpites em Ceará x Flamengo nas melhores casas de apostas no Brasil.

Casa de Apostas

Vitória do Ceará

Empate

Vitória do Flamengo

Ambas Marcam (Não)

Menos de 2.5 Gols

Br4bet 4.20 3.10 1.93 1.61 1.50 BetMGM 4.35 3.30 1.92 1.58 1.50 Esportes da Sorte 4.27 3.25 1.97 1.61 1.49 bet365 4.10 3.30 1.95 1.61 1.50

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Ceará x Flamengo



Flamengo x Ceará fazem um duelo bem interessante pela 18ª rodada, já que os dois times vêm de vitória no último final de semana. Para ajudar você, trouxe aqui os melhores palpites de Ceará x Flamengo. Confira as dicas!



Chance Dupla - Ceará ou Empate



É fato que o Mengão é o líder do campeonato e é dono do melhor futebol entre os times da Série A no momento, mas o Vozão ganhou de virada do então líder Cruzeiro, em Minas.



Além disso, o time cearense tem um bom retrospecto em casa, apesar dos tropeços recentes, e vale ressaltar que os cariocas sofreram para vencer o Bragantino e foram derrotados pelo Santos fora de casa.



Por tudo isso, vejo como um bom palpite para Ceará x Flamengo o mercado “Chance Dupla - Ceará ou Empate” com uma excelente odd.







Menos de 2,5 gols



As partidas do Vovô em casa têm terminado com menos de 3 gols desde abril, quando o time venceu o Vasco por 2x1. No caso do Rubro-negro, apenas dois dos 10 últimos jogos como mandante teve três ou mais gols.



Assim, vejo esse como um duelo com pouca bola na rede e o mercado “menos de 2,5 gols” é uma excelente opção de palpite para Ceará x Flamengo, que deve ser bem truncado no Castelão.







Pedro Raul – Mais de 0,5 chutes a gol



O camisa 9 do Vozão é muito participativo, já que o time joga em função dele. Por isso mesmo, ele tem um número interessante de finalizações e chutes a gol por partida.



Para a partida contra o Mengão, é muito provável que mais uma vez os companheiros busquem por ele na área para aproveitar seu bom jogo aéreo. Então, o mercado “Pedro Raul – Mais de 0,5 chutes a gol” é um ótimo palpite para Ceará x Flamengo.







Fernando Sobral – Para receber um cartão



O volante do Vovô é um verdadeiro cão de guarda no meio-campo do time, mas também costuma chegar duro e cometer muitas faltas. Não à toa, em 15 jogos na Série A, ele já foi advertido com cartão quatro vezes.



Como essa deve ser uma partida em que o alvinegro cearense deve esperar o Fla e marcar forte, vejo como uma boa dica de palpite para Flamengo x Ceará o mercado “Fernando Sobral – Para receber um cartão”.







Arrascaeta – Mais de 0,5 chutes a gol



O meia uruguaio era o artilheiro do Brasileirão até a parada para o Mundial, mas ainda não conseguiu reencontrar o caminho do gol após o torneio e não marcou nos cinco últimos jogos da Série A.



Apesar disso, ele é importante para o ataque do Mengão e tem uma média de um chute na direção do gol por partida. É exatamente por isso que o mercado “Arrascaeta – Mais de 0,5 chutes a gol” me parece um excelente palpite para Ceará x Flamengo.







Outros mercados para apostar em Ceará x Flamengo







Campeonato Brasileiro - Série A



O Brasileirão Série A vai chegando à reta final do seu 1º turno e os times vão tentando ganhar os últimos pontos para chegarem mais tranquilos à segunda etapa do campeonato. Nesse momento, todas as equipes já sabem pelo que vão lutar até o final do torneio.



Na partida entre Ceará e Flamengo, temos dois times que lutam por objetivos diferentes, mas que precisam muito dessa vitória. O Vozão surpreendeu a todos ao vencer o então líder Cruzeiro em Belo Horizonte na rodada passada.



Com a vitória de virada, o time cearense subiu para a 9ª posição e se afastou de vez do Z4, lutando agora por vaga em competições internacionais. Já o Flamengo venceu outro mineiro, o Galo, e alcançou a liderança da Série A.



A derrota para o próprio Atlético MG no meio de semana pela Copa do Brasil não agradou os torcedores, mas é hora de virar a página e buscar os três pontos na capital cearense para continuar no topo da tabela do Brasileirão.



Tabela de classificações do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Sport x Bahia – 02/08/2025 – 16:00;



Mirassol x Vasco – 02/08/2025 – 18:30;



Fluminense x Grêmio – 02/08/2025 – 21:00;



Botafogo x Cruzeiro – 03/08/2025 – 16:00;



Atlético MG x Red Bull Bragantino – 03/08/2025 – 18:30;



Corinthians x Fortaleza – 03/08/2025 – 16:00;



Vitória x Palmeiras – 03/08/2025 – 19:30;



Internacional x São Paulo – 03/08/2025 – 20:30;



Santos x Juventude – 04/08/2025 – 20:00.



Ceará – Vencer para embalar de vez no campeonato



Após a pausa para o Mundial, o Vovô conseguiu ótimos resultados ao avançar para as semifinais da Copa do Nordeste contra o Sport e vencer o clássico-rei. Porém, depois disso o time de Léo Condé perdeu três partidas seguidas e caiu na tabela.



A vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão, na rodada passada, pode servir como uma virada de chave para o time, principalmente com o retorno do ídolo Vina. O time foi modificado por Condé em termos táticos e com a entrada de alguns jogadores.



Com isso, o desempenho foi excelente e a vitória foi realmente maiúscula, sendo a primeira longe da capital cearense no torneio. O triunfo pode servir de estímulo para que o Vozão consiga embalar de vez no campeonato e lutar por objetivos maiores.



Últimos resultados do Ceará



Flamengo – A vitória é fundamental para seguir na liderança



O Mengão voltou à liderança na última rodada após vencer o Galo e contar com uma ajudinha do Ceará, que derrotou o Cruzeiro em Belo Horizonte. Agora, o objetivo do time carioca é ganhar mais uma para se manter na liderança e quem sabe até abrir uma boa vantagem.



Apesar do bom momento, a derrota para o Atlético MG não agradou os torcedores, mas é bem verdade que o técnico Filipe Luís escalou um time misto, já que as prioridades são o Brasileirão e a Libertadores.



Porém, somente três jogadores titulares foram poupados de verdade: Bruno Henrique, Arrascaeta e Jorginho. A derrota passou por falha defensiva de Léo Pereira, e também pelas escolhas equivocadas do treinador. Resta ao rubro-negro virar a página e focar no jogo de domingo.



Últimos resultados do Flamengo



Flamengo 0x1 Atlético MG;



Flamengo 1x0 Atlético MG;



Red Bull Bragantino 1x2 Flamengo;



Flamengo 1x0 Fluminense;



Santos 1x0 Flamengo.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Flamengo x Ceará não se enfrentam há três anos, desde que o Vovô foi rebaixado à 2ª divisão. E no histórico mais recente, os duelos foram bem equilibrados com uma vitória para cada lado e três empates. Veja abaixo as últimas partida entre Ceará x Flamengo.



Flamengo 1x1 Ceará - 04/09/2022;



Ceará 2x2 Flamengo - 14/05/2022;



Flamengo 2x1 Ceará - 30/11/2021;



Ceará 1x1 Flamengo - 22/08/2021;



Flamengo 0x2 Ceará - 10/01/2021.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Os dois treinadores não devem ter desfalques para a próxima partida e é bem possível que mantenham os times titulares dos últimos jogos. Veja as prováveis escalações de Ceará x Flamengo.



Ceará



O técnico Léo Condé deve repetir o time que venceu o Cruzeiro na rodada passada, mantendo o uma formação mais defensiva.



Goleiro: Bruno Ferreira;



Laterais: Fabiano Souza, Matheus Bahia;



Zagueiros: Marcos Victor, Willian Machado;



Meio-campistas: Richardson, Dieguinho e Lourenço;



Atacantes: Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul.



Flamengo



Filipe Luís deve promover a volta de Bruno Henrique, Arrascaeta e Jorginho, poupados no meio de semana contra o Galo pela Copa do Brasil.



Goleiro: Rossi;



Laterais: Varela, Matías Viña;



Zagueiros: Léo Pereira, Léo Ortiz;



Meio-campistas: Allan, Jorginho e Arrascaeta;



Atacantes: Bruno Henrique, Plata e Pedro.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas para Ceará x Flamengo mais relevantes para você fazer suas apostas no jogo:



O Ceará tem uma média de 4.3 escanteios por jogo e o Flamengo de 5.8 cantos por partida;

O Vozão não marcou gols nos últimos 3 jogos em casa;

Arrascaeta tem 14 participações em gols, sendo 9 gols marcados e cinco assistências; Pedro Henrique já recebeu cinco cartões na Série A em 11 jogos pelo Vozão.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Ceará x Flamengo pelo Brasileirão?



A partida entre Ceará x Flamengo vai acontecer no dia 03 de agosto, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo será às 18h30, no horário de Brasília.



Onde assistir Ceará x Flamengo?



O jogo entre Ceará x Flamengo será transmitido pela Record (TV Aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (Pay-Per-View).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Flamengo é o grande favorito a vencer esse jogo nas principais casas de apostas, mas vale lembrar que o Ceará aprontou contra o ex-líder Cruzeiro na última rodada.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

