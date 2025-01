Está de volta o maior campeonato estadual do Brasil, ou não? Brincadeiras à parte, este é o campeonato com a maior premiação e o maior número de times na elite do futebol, contando com 6 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro.



O Campeonato Paulista já começa com tudo, trazendo um dos maiores clássicos do Brasil: São Paulo x Corinthians. As duas equipes se enfrentam no estádio do Morumbi, palco de confrontos históricos, no dia 26 de janeiro, às 18h30. Para saber mais sobre esse grande duelo, como fazer as melhores apostas, dicas e muito mais, continue lendo este texto para apostar nas plataformas de apostas que pagam rápido.



Os 5 melhores palpites do jogo - São Paulo x Corinthians



O clássico São Paulo x Corinthians é sempre uma das partidas mais aguardadas do Campeonato Paulista, e nesta edição não será diferente. A seguir, confira os 5 melhores palpites para esse grande clássico, levando em consideração os aspectos técnicos, táticos e o histórico recente das duas equipes.



Odds para apostar em São Paulo x Corinthians no Campeonato Paulista



Total de gols - mais de 1.5



Nos últimos confrontos diretos, o primeiro tempo foi palco de bastante movimentação ofensiva. Ambas as equipes têm a tendência de iniciar o jogo com uma postura agressiva, buscando se impor logo no início. O São Paulo, com seu estilo ofensivo e pressão no campo adversário, e o Corinthians, que gosta de explorar contra-ataques rápidos, são capazes de marcar logo no começo da partida.



Essa dinâmica favorece o palpite de que ambas as equipes marcarão no primeiro tempo, já que, devido à rivalidade e à intensidade do jogo, é esperado que ambos os times busquem o gol desde os primeiros minutos.



Ambas as equipes marcam - “sim”



O histórico recente de confrontos entre São Paulo Futebol Clube x Corinthians mostra que ambos os times têm marcado gols em grande parte das partidas. Mesmo quando o São Paulo venceu, o Corinthians conseguiu balançar as redes. Além disso, os dois times têm elencos ofensivos fortes, com jogadores capazes de surpreender a defesa adversária, o que torna a possibilidade de gols de ambos bastante realista. Sem contar que há diversas Odds boas para esse tipo de mercado nas melhores casas de apostas do Brasil.



Resultado exato - São Paulo vence por 2 a 1



O São Paulo tem mostrado um bom desempenho no ataque e conseguiu marcar dois gols em várias dessas vitórias recentes. O Corinthians, embora competitivo, tem enfrentado dificuldades defensivas, especialmente contra o time tricolor. O placar de 2 a 1 tem sido recorrente nas últimas vitórias do São Paulo e pode ser uma boa aposta, considerando o equilíbrio das equipes e a força ofensiva do Tricolor.



Cartão amarelo para um dos jogadores do Corinthians



O Corinthians, conhecido por adotar um estilo de jogo intenso e físico, frequentemente vê seus jogadores envolvidos em disputas acirradas no meio de campo e em confrontos diretos com os adversários. Além disso, a rivalidade no clássico São Paulo x Corinthians costuma aumentar a pressão sobre os jogadores, resultando em maior agressividade em campo.



Além disso, o árbitro costuma estar mais atento a jogadas mais ríspidas em partidas tão disputadas, aumentando as chances de advertência para o time.



Corinthians marca o primeiro gol



Embora o São Paulo tenha vencido em grande parte dos últimos jogos, o Corinthians tem sido o time que, muitas vezes, inicia as partidas com mais intensidade. O Timão tem jogadores habilidosos no ataque, capazes de surpreender logo no início. Apostar no Corinthians marcando primeiro pode ser uma opção interessante, dado o estilo de jogo da equipe e a necessidade de se impor no clássico desde o começo.



Esses palpites são baseados nas últimas estatísticas e no desempenho das equipes, levando em consideração a história recente e o comportamento de ambas no cenário atual.



Melhores plataformas para apostar no Campeonato Paulista







Campeonato Paulista



O Campeonato Paulista é uma das competições estaduais mais tradicionais e prestigiadas do Brasil. Com um formato que valoriza a rivalidade entre os times e oferece uma premiação significativa, o torneio reúne as melhores equipes do estado, sendo uma vitrine para talentos emergentes e um palco para grandes confrontos.



Corinthians x São Paulo hoje são, sem dúvida, dois dos maiores nomes da competição. O São Paulo Futebol Clube, com sua rica história e vários títulos nacionais e internacionais, entra em mais uma edição com o objetivo de reafirmar sua força no futebol paulista e brasileiro.



Já o Corinthians, conhecido pela sua torcida apaixonada e por ser um dos clubes mais vitoriosos do país, também chega com grandes expectativas, visando sempre o topo e buscando manter sua hegemonia nos principais torneios. Você vai encontrar ótimas odds para apostar no campeonato paulista, principalmente nesse confronto, nas melhores casas de apostas do mundo.



São Paulo - Voltando aos tempos de glória



O São Paulo Futebol Clube vive um momento de reestruturação e busca retomar os tempos de glória que marcaram sua história, com conquistas importantes tanto no Brasil quanto internacionalmente.



Após algumas temporadas de altos e baixos, a equipe tem mostrado sinais de recuperação, com um elenco fortalecido e uma comissão técnica que busca resgatar o melhor futebol do Tricolor. Ainda por cima, o time tem se reforçado e contratou o craque Oscar, que era disputado por vários times brasileiros, mas optou por jogar pelo tricolor paulista.



Apesar dessas adversidades, a torcida continua acreditando no potencial da equipe e na possibilidade de conquistar títulos importantes, incluindo o Campeonato Paulista, que sempre foi um dos grandes objetivos do clube em começo de temporada.



Últimos resultados do São Paulo



Botafogo 2 x 1 São Paulo - 08/12/2024 - Campeonato Brasileiro



São Paulo 1 x 2 Juventude - 04/12/2024 - Campeonato Brasileiro



Grêmio 2 x 1 São Paulo - 01/12/2024 - Campeonato Brasileiro



São Paulo 2 x 2 Atlético-MG - 23/11/2024 - Campeonato Brasileiro



São Paulo 1 x 1 São Paulo - 20/11/2024 - Campeonato Brasileiro



Corinthians - o timão quer manter o embalo do final de ano



O Corinthians chega ao Campeonato Paulista com o objetivo de manter o embalo positivo do final de 2024, quando a equipe conseguiu uma sequência de bons resultados e mostrou uma evolução no seu futebol.



Sob o comando do técnico Ramon Diaz, o Timão tem demonstrado um estilo de jogo mais sólido, focado na posse de bola e na pressão alta, características que têm agradado a torcida e são fundamentais para os desafios que virão.



A equipe se prepara para o Paulista com a confiança de que a continuidade do bom momento pode ser um diferencial importante nesta temporada, principalmente pelo embalo da dupla de ataque Yuri Alberto e Memphis Depay.



Últimos resultados do Corinthians



Grêmio 0 x 3 Corinthians - 08/12/2024 - Campeonato Brasileiro



Corinthians 3 x 0 Bahia - 03/12/2024 - Campeonato Brasileiro



Criciúma 2 x 4 Corinthians - 30/11/2024 - Campeonato Brasileiro



Corinthians 3 x 1 Vasco - 24/11/2024 - Campeonato Brasileiro



Corinthians 2 x 1 Cruzeiro - 20/11/2024 - Campeonato Brasileiro



Próximos jogos do São Paulo e Corinthians







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



As classificações de Corinthians x São Paulo Futebol Clube em campeonatos brasileiros e o histórico recente mostram um leve domínio do São Paulo nas vitórias, mas o Corinthians sempre se mostrou um adversário difícil, capaz de surpreender nos momentos mais decisivos. Veja o histórico recente de partidas de Corinthians x São Paulo Futebol Clube:



São Paulo 3 x 1 Corinthians - 29/09/2024 - Brasileirão;



Corinthians 2 x 2 São Paulo - 16/06/2024- Brasileirão;



Corinthians 1 x 2 São Paulo - 30/01/2024 - Campeonato Paulista;



São Paulo 2 x 1 Corinthians - 30/09/2023 - Brasileirão;



São Paulo 2 x 0 Corinthians - 16/01/2023 - Brasileirão.



Escalações das equipes para o Campeonato Paulista



Ambas as equipes têm elencos reforçados e buscam, a todo custo, garantir boas atuações desde o início do estadual. Veja as possíveis escalações para esse confronto entre Corinthians x São Paulo:



São Paulo



O São Paulo vem adotando uma formação 4-3-3, priorizando um meio de campo criativo e um ataque rápido. A equipe tem apresentado boas performances nos últimos jogos, com destaque para Calleri no ataque. Escalação provável:



Goleiro: Rafael



Rafael Defensores: Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco, Wellington.



Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco, Wellington. Meio-campo: Lucas Moura, Pablo Maia, Alisson.



Lucas Moura, Pablo Maia, Alisson. Ataque: Calleri, Luciano, Wellington Rato.



Corinthians



O Corinthians segue com a formação 4-4-2, apostando em um meio de campo forte e jogadores rápidos nas pontas. A equipe, sob o comando do técnico, tem mostrado evolução e busca dar sequência. Sem contar que o time conta com perdas no elenco por lesão e contratos que ainda não foram renovados, como o caso do goleiro titular Hugo Souza. Escalação provável:



Goleiro: Matheus Donelli.



Matheus Donelli. Defensores: Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu.



Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Meio-campo: Josef Martínez, Charles, André Carillo, Igor Coronado.



Josef Martínez, Charles, André Carillo, Igor Coronado. Ataque: Yuri Alberto, Talles Magno.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Nos últimos 3 jogos, teve expulsão de jogador;

O São Paulo venceu 4 dos últimos 5 jogos;

Faz 13 jogos que esse confronto não termina em 0 a 0;

Calleri é o artilheiro desse confronto, marcou 3 gols nos últimos jogos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre São Paulo x Corinthians pelo Campeonato Paulista?



O jogo entre São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista será realizado no Estádio do Morumbi, às 18:30 no dia 26 de janeiro.



Onde assistir São Paulo x Corinthians?



O clássico entre São Paulo e Corinthians poderá ser assistido ao vivo pela TV Globo e, em algumas regiões, também estará disponível na SportTV.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Apesar de ambos os times entrarem como grandes favoritos na competição, o São Paulo tem mostrado um desempenho um pouco superior nos últimos confrontos diretos.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente