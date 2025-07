Fortaleza x RB Bragantino: Palpite, Escalações e Onde Assistir

O duelo Fortaleza x RB Bragantino, válido pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025, acontece neste sábado (26/07), às 18h30, na Arena Castelão. Em má fase, o Fortaleza tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Bragantino busca voltar ao G-4 após duas derrotas seguidas.



O momento é decisivo para ambos: os cearenses não vencem há cinco partidas, e o Massa Bruta precisa retomar a consistência fora de casa. Com odds atrativas nas melhores casas de apostas, como a bet365, este confronto promete movimentar os mercados esportivos.



Continue lendo para conferir o palpite Fortaleza x RB Bragantino, escalações atualizadas, retrospecto recente e onde assistir esse duelo decisivo do Brasileirão ao vivo!



Melhores Odds para Fortaleza x RB Bragantino no Brasileirão



Esse jogo promete muito na 17ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Fortaleza tenta se reabilitar em casa, o Bragantino busca manter-se no pelotão de cima da tabela. A seguir, confira as odds atualizadas e veja onde encontrar o melhor valor para seu palpite em Fortaleza x RB Bragantino.



Casa de Apostas

Vitória do Fortaleza

Empate

Vitória do Bragantino

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

bet365 2.50 3.10 2.90 1.95 2.30 EstrelaBet 2.45 3.14 3.00 1.96 2.30 Esportes da Sorte 2.46 3.19 3.03 2.00 2.32 Multibet 2.54 3.20 2.90 2.00 2.30

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Fortaleza x RB Bragantino



Bragantino vence



Mesmo jogando fora, o Bragantino tem boas chances de vitória. O Fortaleza perdeu 6 dos últimos 7 jogos, sendo 3 das últimas 4 partidas em casa. A fase do Leão do Pici é instável e preocupante, e o momento do RB Bragantino, apesar de oscilações, ainda é superior.



O time paulista venceu 8 jogos nesta Série A e figura no top 4 da classificação de Fortaleza x RB Bragantino. Este palpite RB Bragantino é ousado, mas encontra respaldo tanto nos números quanto na fase atual das equipes.







Fortaleza sofre o primeiro gol



Se você busca uma aposta com excelente valor, considere que o Fortaleza sofreu o primeiro gol em 6 dos últimos 7 jogos. A defesa tem começado mal as partidas, o que abre espaço para apostas pré-jogo nesse mercado.



Já o Bragantino marcou primeiro em 18 dos últimos 30 jogos, reforçando essa tendência. É uma estatística clara de comportamento tático e fragilidade defensiva inicial, perfeita para quem quer explorar estatísticas de Fortaleza x RB Bragantino de forma inteligente.



Ambos times marcam



Este é outro mercado com forte histórico favorável. Nos últimos 4 confrontos diretos, ambos os times marcaram em 3 deles, e essa tendência se repete nos jogos recentes de cada equipe. O Fortaleza viu esse mercado bater em 3 dos últimos 4 jogos, e o mesmo vale para o RB Bragantino.



Além disso, os dois times possuem médias de xG ofensivo acima de 1.1, com boas taxas de finalizações certas por jogo (4.28). Com ataques eficientes e defesas que sofrem mais de 1 gol por partida, o cenário é ideal para um palpite em Fortaleza x RB Bragantino com ambos balançando as redes.







Mais de 6.5 escanteios para Fortaleza



Com média de 6.32 escanteios por jogo, o Fortaleza costuma forçar jogadas pelas laterais, principalmente quando joga em casa e precisa reverter o placar.



O Bragantino cedeu média de 5.48 escanteios por jogo, reforçando a possibilidade de o time da casa ultrapassar a linha de 6.5. Boa oportunidade para apostas em mercados alternativos.







Mais de 4.5 cartões no jogo



Com média de 2.61 cartões para o Fortaleza e 2.37 para o Bragantino, a soma ultrapassa facilmente os 4.5. Clássico de intensidade e disputa no meio, o duelo tende a ser faltoso.



A pressão de ambas equipes por pontos aumenta a tensão e, consequentemente, o número de infrações. Boa pedida para jogos truncados.







Quer apostar com mais confiança? Nestas dicas de apostas, reuni os 5 melhores palpites para Fortaleza x RB Bragantino, com base em dados, momento das equipes e valor de mercado.



Outros mercados para apostar em Fortaleza x RB Bragantino







Campeonato Brasileiro - Série A



O Brasileirão chega a sua 17ª rodada, a penúltima até virar o turno. Até o momento, o Cruzeiro lidera a tabela com 34 pontos em 16 jogos, seguido de perto por Flamengo (33 em 15 jogos), Palmeiras (29 em 14) e RB Bragantino (27 em 16). Fluminense, Botafogo e Bahia disputam as posições intermediárias, enquanto o Mirassol, recém-promovido, se destaca em 7º com 24 pontos e ambições de vaga na Libertadores.



A classificação de Fortaleza x RB Bragantino ainda pode sofrer mudanças significativas, especialmente com jogos pendentes no calendário. Há equilíbrio entre os candidatos ao título, os que buscam vagas na Libertadores e na Sul-Americana, e aqueles que lutam contra o rebaixamento, como Santos, Juventude, Fortaleza e Sport.



Tabela de classificações do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Sport Recife x Santos – Brasileirão Série A – 26/07/2025;



– Brasileirão Série A – 26/07/2025; Fortaleza x RB Bragantino – Brasileirão Série A – 26/07/2025;



– Brasileirão Série A – 26/07/2025; Mirassol x Vitória – Brasileirão Série A – 26/07/2025;



– Brasileirão Série A – 26/07/2025; Botafogo x Corinthians – Brasileirão Série A – 26/07/2025;



– Brasileirão Série A – 26/07/2025; Palmeiras x Grêmio – Brasileirão Série A – 26/07/2025;



– Brasileirão Série A – 26/07/2025; Cruzeiro x Ceará – Brasileirão Série A – 27/07/2025;



– Brasileirão Série A – 27/07/2025; São Paulo x Fluminense – Brasileirão Série A – 27/07/2025;



– Brasileirão Série A – 27/07/2025; Bahia x Juventude – Brasileirão Série A – 27/07/2025;



– Brasileirão Série A – 27/07/2025; Internacional x Vasco – Brasileirão Série A – 27/07/2025;



– Brasileirão Série A – 27/07/2025; Flamengo x Atlético-MG – Brasileirão Série A – 27/07/2025.



Fortaleza - Afastar resultados ruins é prioridade



O Fortaleza vive momento delicado no Brasileirão 2025, ocupando a zona de rebaixamento ao longo das últimas rodadas. A saída de Juan Pablo Vojvoda em meados de julho, após sequência de cinco derrotas e eliminação na Copa do Nordeste, resultou na chegada do técnico Renato Paiva, que estreou com empate em 1 a 1 diante do Bahia na Arena Castelão.



Nos últimos cinco jogos, o time soma apenas um empate e quatro derrotas, incluindo o clássico-rei contra o Ceará e revés para o Santos, além das quedas para o Ceará e Bahia. O empate mais recente com o Bahia reforça a instabilidade do grupo, que ainda não conseguiu reagir desde a troca de comando.



Para a partida de Fortaleza x RB Bragantino, o recém chegado técnico Renato Paiva terá que lidar com desfalques importantes, como o do atacante Marinho, que é dúvida para esse confronto por lesão. Além de Emanuel Brítez, Lucero, David Luiz, Martínez e mais uns quantos que ainda estão no departamento médico.



Últimos resultados do Fortaleza



Fortaleza 1 x 1 Bahia – Brasileirão Série A – 19/07/2025;



– Brasileirão Série A – 19/07/2025; Fortaleza 0 x 1 Ceará – Brasileirão Série A – 13/07/2025;



– Brasileirão Série A – 13/07/2025; Bahia 2 x 1 Fortaleza – Copa do Nordeste – 09/07/2025;



– Copa do Nordeste – 09/07/2025; Fortaleza 2 x 3 Santos – Brasileirão Série A – 12/06/2025;



– Brasileirão Série A – 12/06/2025; Flamengo 5 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 01/06/2025.



RB Bragantino - Tropeçou mas ainda tá de pé



O RB Bragantino segue firme entre os principais colocados do Brasileirão Série A 2025, ocupando a 4ª posição com 27 pontos em 16 rodadas, atrás apenas de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A equipe tem se destacado pela consistência e boa produção ofensiva, somando 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.



O desempenho fora de casa também chama atenção: o time venceu 4 dos 7 jogos longe de Bragança, o que fortalece sua presença entre os favoritos do campeonato. Apesar da boa fase na tabela, os últimos compromissos trouxeram instabilidade.



O técnico Fernando Seabra também vai contar com desfalques, como o lateral Juninho Capixaba (lesionado), falta essa que pode impactar a estratégia. Mesmo assim, pelas classificações de Fortaleza x RB Bragantino, o Massa Bruta entra como um dos favoritos para somar pontos importantes na 17ª rodada.



Últimos resultados do RB Bragantino



RB Bragantino 1 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 23/07/2025;



– Brasileirão Série A – 23/07/2025; Vitória 1 x 0 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 20/07/2025;



– Brasileirão Série A – 20/07/2025; RB Bragantino 2 x 2 São Paulo – Brasileirão Série A – 16/07/2025;



– Brasileirão Série A – 16/07/2025; Corinthians 1 x 2 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 13/07/2025;



– Brasileirão Série A – 13/07/2025; RB Bragantino 0 x 3 Bahia – Brasileirão Série A – 12/06/2025.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O confronto entre Fortaleza x RB Bragantino se destaca como um dos mais relevantes desta rodada, tanto pela situação das equipes quanto pelo impacto direto na tabela.



Além disso, esse jogo traz contexto importante para avaliar as estatísticas de Fortaleza x RB Bragantino e fazer um palpite para Fortaleza x RB Bragantino mais preciso, especialmente com base no desempenho recente e histórico do duelo.



RB Bragantino 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 17/08/2024;



– Brasileirão Série A – 17/08/2024; Fortaleza 1 x 1 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 28/04/2024;



– Brasileirão Série A – 28/04/2024; RB Bragantino 1 x 2 Fortaleza – Brasileirão Série A – 30/11/2023;



– Brasileirão Série A – 30/11/2023; Fortaleza 0 x 3 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 29/07/2023;



– Brasileirão Série A – 29/07/2023; Fortaleza 6 x 0 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 09/11/2022.

Escalações das equipes para o Brasileirão



Com momentos distintos na competição, os treinadores devem lançar o que têm de melhor disponível para buscar os três pontos. Veja abaixo as escalações de Fortaleza x RB Bragantino para o Brasileirão.



Fortaleza



O técnico Renato Paiva deve manter a base do time que empatou com o Bahia na última rodada, mesmo pressionado por uma sequência negativa. A tendência é que o Fortaleza mantenha o 4-2-3-1, com Brenno no comando de ataque e Pochettino na criação.



A ausência de Moisés (lesionado) segue sendo um problema, mas Pikachu pode aparecer como alternativa ofensiva pelo lado direito. Veja a provável escalação a seguir:



Goleiro: Magrão;



Magrão; Defensores: D. Barbosa, Ávila, Kuscevic e Mancuso;



D. Barbosa, Ávila, Kuscevic e Mancuso; Meio-campistas: Pochettino, Pereira e Sasha;



Pochettino, Pereira e Sasha; Atacantes: B. Lopes, Bareiro e Herrera

RB Bragantino



O RB Bragantino chega como visitante com proposta ofensiva e reforço na transição rápida. O técnico Fernando Seabra mantém Sasha centralizado no ataque, com Mosquera e Lucas Barbosa abertos pelas pontas.



O meio de campo é formado por Jhon, Ramires e Gabriel, que devem alternar entre contenção e apoio ofensivo. A defesa tem o zagueiro Lucão como último homem e Hurtado e G. Lopes fechando as laterais.



Goleiro: Lucão;



Lucão; Defensores: G. Lopes, Rodriguez, P. Henrique e Hurtado;



G. Lopes, Rodriguez, P. Henrique e Hurtado; Meio-campistas: Gabriel, Jhon e Ramires;



Gabriel, Jhon e Ramires; Atacantes: Mosquera, Sasha e L. Barbosa;



Estatísticas relevantes para seus palpites



Veja as principais estatísticas de Fortaleza x RB Bragantino para você fazer seus palpites neste duelo nas melhores casas de apostas:



O Fortaleza perdeu 6 dos últimos 7 jogos, incluindo 3 derrotas consecutivas em casa;

O RB Bragantino venceu 4 das últimas 7 partidas fora de casa no Brasileirão 2025;

O Fortaleza sofreu o primeiro gol em 6 de seus últimos 7 jogos;

O Bragantino marcou primeiro em 18 de suas últimas 30 partidas;

A média de gols marcados das equipes no campeonato é equilibrada: Fortaleza 1.21 x Bragantino 1.3 por jogo.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Fortaleza x RB Bragantino pelo Brasileirão?



A partida entre Fortaleza x RB Bragantino será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), neste sábado, 26 de julho, válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025.



Onde assistir Fortaleza x RB Bragantino?



O confronto Fortaleza x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Grupo Globo. A partida começa às 18h30 (horário de Brasília).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Apesar do mando de campo do Fortaleza, o RB Bragantino aparece como favorito nos principais mercados de aposta, considerando o melhor momento na tabela e as recentes estatísticas de Fortaleza x RB Bragantino.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade.

