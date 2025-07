Ceará x Corinthians: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Ceará x Corinthians: Veja quais os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na Br4Bet para apostar com confiança no Brasileirão Série A

Jogue com responsabilidade | 18+

Ceará e Corinthians se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão e a partida acontecerá no dia 16 de julho de 2025, às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.



Os times estão bem próximos na tabela e separados por apenas dois pontos. O Vozão vem de uma vitória no clássico cearense e está novamente na primeira parte da tabela. Por outro lado, o Timão perdeu em casa para o Bragantino e foi ultrapassado pelo Vovô.



Se você deseja ficar por dentro das melhores dicas do Brasileirão, então está no lugar certo.



Aqui vou mostrar quais são os melhores palpites para Ceará x Corinthians, as principais casas de apostas, as escalações e odds atualizadas para o jogo. Veja as cotações que encontrei na Br4Bet para apostar nessa partida.



Melhores Odds para Ceará x Corinthians no Brasileirão Série A



Aqui estão as melhores odds para fazer seus palpites em Ceará x Corinthians nas melhores casas de apostas brasileiras.



Casa de Apostas

Vitória do Ceará

Empate

Vitória do Corinthians

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet 2.36 2.90 3.20 2.08 2.55 BetMGM 2.48 3.25 2.90 1.98 2.38 Superbet 2.32 3.10 3.40 2.10 2.55 EstrelaBet 2.40 3.00 3.25 2.08 2.54

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Ceará x Corinthians



Corinthians e Ceará fazem um duelo de dois times próximos na tabela e que precisam da vitória para subir mais na classificação. Para ajudar você, trouxe os melhores palpites para Corinthians x Ceará. Acompanhe as dicas!



Empate anula aposta - Ceará



O Vozão venceu o clássico-rei na última rodada e subiu na tabela, entrando no top -10 do campeonato. Em casa, o time cearense perdeu somente duas das 17 partidas disputadas neste ano.



>> Aposte com Odds de 1.62 na Br4Bet



Por outro lado, o Timão tem dificuldades longe da sua torcida e só conseguiu uma vitória nos 10 últimos jogos como visitante. Com isso, vejo como um bom palpite para Ceará x Corinthians o mercado “Empate anula aposta – Ceará”.







Menos de 2,5 gols



Os dois times têm feito jogos com poucos gols na temporada e isso deverá se repetir no confronto na Arena Castelão na próxima quarta. Somente uma partida do Vovô como mandante na Série A terminou com três ou mais gols.



>> Aposte com Odds de 1.48 na BetMGM



Já o Alvinegro paulista teve apenas duas partidas das 10 últimas como visitante na temporada, com pelo menos 3 gols. Dito isso, o mercado “menos de 2,5 gols” é um ótimo palpite para Ceará x Corinthians.







Galeano – Mais de 0,5 chutes a gol



O atacante paraguaio tem se destacado pelo Vozão na temporada e fez o gol da vitória no clássico contra o Fortaleza na rodada passada. Sendo muito participativo em campo, acredito que ele tentará pelo menos uma finalização ao alvo adversário.



>> Aposte grátis na Estrela Bet



Portanto, vejo como uma boa dica de palpite para Ceará x Corinthians o mercado “Galeano – Mais de 0,5 chutes a gol”. Essa é uma opção com odd de valor para essa partida!







Ceará – Menos de 6,5 escanteios



O time cearense teve seis ou mais escanteios a seu favor em apenas uma partida como mandante no Brasileirão 2025. Esse número baixo deverá se manter no duelo contra o Corinthians.



>> Aposte com SuperOdds na Superbet



Assim, vejo no mercado “Ceará – Menos de 6,5 escanteios” uma opção com bastante valor para a partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Rodrigo Garro – Mais de 0,5 chutes a gol



O meia é um dos principais nomes do Timão na temporada, mesmo tendo estado longe dos gramados por um bom tempo devido a uma lesão no joelho. No jogo contra o Bragantino, Garro foi um dos melhores da equipe de Dorival Jr.



>> Aposte com Odds de 4.40 na Betnacional



Na partida fora de casa contra o Vozão, acredito que o camisa 8 deve assumir a responsabilidade e chutar pelo menos uma vez contra a meta adversária. É por isso que o mercado “Garro – Mais de 0,5 chutes a gol” é um excelente palpite para Ceará x Corinthians.







Outros mercados para apostar em Ceará x Corinthians







Campeonato Brasileiro Série A



O Brasileirão Série A voltou após um mês parado para o Mundial e seu retorno foi recheado de emoções, com clássicos regionais e nacionais. Com muitas equipes próximas na tabela, uma vitória pode fazer toda a diferença e mudar bastante a classificação a cada rodada.



É o caso do confronto entre Corinthians x Ceará em termos de classificação, já que os dois times estão separados por apenas um ponto na tabela e são adversários diretos na luta por uma vaga nas competições sul-americanas.



O Vovô faz uma campanha bastante regular no ano da sua volta à Série A e, após vencer o clássico cearense na última rodada, a equipe dirigida por Léo Condé ultrapassou o Timão e ocupa agora a 9ª posição no torneio.



Já o Corinthians foi derrotado em casa para o Bragantino e precisa de uma vitória urgente para continuar próximo dos times que lutam pela classificação à Libertadores. É preciso saber se Dorival Jr. conseguirá mudar o panorama do time até o final de 2025.



Tabela de classificações do Brasileirão Série A







Próximas partidas pelo Brasileirão Série A



Palmeiras x Mirassol – 16/07/2025 – 19:00;



– 16/07/2025 – 19:00; Santos x Flamengo – 16/07/2025 – 20:00;



– 16/07/2025 – 20:00; Botafogo x Vitória – 16/07/2025 – 21:30;



– 16/07/2025 – 21:30; Bragantino x São Paulo – 16/07/2025 – 21:30;



– 16/07/2025 – 21:30; Fluminense x Cruzeiro – 17/07/2025 – 19:30.



Ceará – Vencer para continuar subindo na tabela



O Vozão voltou muito bem após a pausa do Mundial. Em quatro dias, o alvinegro cearense se classificou às semifinais da Copa do Nordeste ao passar pelo Sport fora de casa e venceu o clássico contra o rival Fortaleza.



Com os resultados, o Vovô chegou à primeira página na tabela do Brasileirão e quer vencer o Corinthians na Arena Castelão para continuar subindo na classificação. Mesmo que o objetivo principal seja a permanência, o time sonha com uma vaga em uma competição sul-americana.



Para a partida em casa, após quatro jogos como visitante, o técnico Léo Condé não terá Pedro Henrique e Pedro Raul, suspensos com o terceiro amarelo. Com isso, a equipe deverá ter um esquema de jogo diferente para o confronto contra o Timão.



Últimos resultados do Ceará



Fortaleza 0x1 Ceará;



Sport 0x0 Ceará;



Sampaio Corrêa 1x2 Ceará;



Botafogo 3x2 Ceará



Ceará 0x1 Atlético Mineiro.



Corinthians – A vitória é fundamental para lutar pelo G6



O torcedor do Timão não espera menos do que a classificação para a Libertadores de 2026, então vencer um rival direto na tabela fora de casa na próxima rodada é fundamental para a equipe de Dorival Jr.



Porém, o Corinthians precisará se reerguer rapidamente após perder para o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena no último domingo. A derrota fez o alvinegro paulista cair na tabela e agora está a apenas cinco pontos do Z4.



O período conturbado durante o Mundial, com polêmicas envolvendo Depay, precisa ser deixado para trás o quanto antes. Aliás, o holandês está fora do jogo contra o Ceará por conta do terceiro amarelo.



Últimos resultados do Corinthians



Corinthians 1x2 Red Bull Bragantino;



Grêmio 1x1 Corinthians;



Corinthians 0x0 Vitória;



Huracán 1x0 Corinthians;



Atlético Mineiro 0x0 Corinthians.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão Série A







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Corinthians e Ceará não se enfrentam desde 2022, mas os confrontos entre os times foram bem movimentados. Abaixo você encontra as partidas entre Ceará x Corinthians.



Corinthians 1x0 Ceará - 05/11/2022;



Ceará 3x1 Corinthians - 1607/2022;



Ceará 2x1 Corinthians - 25/11/2021;



Corinthians 3x1 Ceará - 15/08/2021;



Corinthians 2x1 Ceará - 03/02/2021.



Escalações das equipes para o Brasileirão Série A



Os dois técnicos vão ter desfalques importantes por conta de suspensão e precisarão quebrar a cabeça para substituí-los no duelo da próxima quarta. Veja abaixo as prováveis escalações de Ceará x Corinthians.



Ceará



O técnico Léo Condé não poderá contar com dois dos seus atacantes: Pedro Raul e Pedro Henrique estão suspensos pelo 3º amarelo. Com isso, talvez o treinador precise mudar o esquema de jogo na próxima partida.



Goleiro: Bruno Ferreira;



Bruno Ferreira; Laterais: Fabiano, Matheus Bahia;



Fabiano, Matheus Bahia; Zagueiros: Marlon, William Machado;



Marlon, William Machado; Meio-campistas: Dieguinho, Fernando Sobral, Lucas Mugni;



Dieguinho, Fernando Sobral, Lucas Mugni; Atacantes: Aylon, Fernandinho e Galeano.



Corinthians



Dorival Jr. não contará com Depay no próximo jogo, já que o camisa 10 recebeu o 3º amarelo, e também não terá Yuri Alberto à disposição para o duelo com o Ceará.



Goleiro: Hugo Souza;



Hugo Souza; Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu;



Matheuzinho, Matheus Bidu; Zagueiros: Gustavo Henrique, Caca;



Gustavo Henrique, Caca; Meio-campistas: Rodrigo Garro, Carrillo, Ranielle e Martínez;



Rodrigo Garro, Carrillo, Ranielle e Martínez; Atacantes: Romero e Talles Magno.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as principais estatísticas de Ceará x Corinthians para te ajudar a fazer suas apostas nessas partidas:



Galeano é o vice-artilheiro do Ceará na temporada com 7 gols;

O Corinthians ainda não venceu como visitante na Série A em 2025;

O Ceará não marcou gols jogando em casa no Brasileirão 2025 em apenas uma partida;

Martínez é o jogador com mais cartões no Corinthians no campeonato: foram cinco amarelos em 9 jogos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Ceará e Corinthians pelo Brasileirão Série A?



O jogo entre Corinthians e Ceará vai acontecer no dia 16 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. A partida será às 19h30, horário de Brasília.



Onde assistir Ceará x Corinthians?



A partida entre Ceará e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Ceará é o grande favorito nas melhores casas de apostas para vencer a partida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente