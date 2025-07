Fortaleza x Ceará: Palpites, Escalações e Estatísticas

Palpite Fortaleza x Ceará: Veja quais os melhores mercados, as estatísticas e as odds para apostar com confiança no Brasileirão Série A

Fortaleza e Ceará fazem o 1º clássico-rei pela Série A após 3 anos. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão e acontecerá no dia 13 de julho de 2025, na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.



O jogo coloca frente a frente dois rivais em momentos distintos na temporada. O Leão do Pici está no Z4 e faz um campeonato muito abaixo do esperado. Já o Vozão está no meio da tabela e vive uma fase boa na sua volta à Série A.



Se você quer ficar por dentro das melhores dicas do Brasileirão, está no lugar certo.



Aqui vou mostrar os melhores palpites para Fortaleza x Ceará, as principais casas de apostas, as odds e as escalações atualizadas. Veja as cotações que encontrei no site Br4Bet para apostar no clássico!



Fortaleza x Ceará no Brasileirão Série A



Para você que quer fazer seus palpites em Fortaleza x Ceará, é importante saber onde encontrar as melhores odds para ter bons retornos em suas apostas. Abaixo, trouxe as top casas de apostas com ótimas cotações.



Br4bet 2.12 3.10 3.50 2.08 2.40 BetMGM 2.12 3.05 3.45 2.04 2.43 Esportes da Sorte 2.18 3.08 3.48 2.06 2.39 Superbet 2.20 3.10 3.65 2.02 2.40

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Fortaleza x Ceará



Ceará e Fortaleza vão fazer o quarto clássico-rei do ano e o 1º na Série A de 2025. Os rivais vêm em momentos diferentes no campeonato e o jogo tem tudo para ser bem interessante. Para ajudar você, trouxe aqui os melhores palpites de Fortaleza x Ceará.



Ceará ou empate



O Vozão não perde para o rival desde 2023 e nesse período foram oito jogos disputados, com quatro vitórias do Alvinegro e quatro empates. Em 2025, o time comandado por Léo Condé conquistou o título cearense em cima do rival.



Portanto, vejo com um bom palpite para Fortaleza x Ceará o mercado de dupla chance para a partida terminar com a vitória do Vovô ou empate.



Menos de 2,5 gols



Os jogos entre os rivais cearenses costumam ter poucos gols e apenas um dos últimos cinco clássicos terminou com três ou mais bolas na rede.



Nessa partida, prevejo mais um confronto equilibrado, principalmente após o período de pausa para o Mundial. Então, o mercado “Menos de 2,5 gols” é um bom palpite para Fortaleza x Ceará.



Ceará – Mais de 0,5 gols



O time alvinegro marcou pelo menos 1 gol em nove dos 10 últimos clássicos-rei. Além disso, em suas duas partidas mais recentes como visitante, o Vozão balançou as redes adversárias.



Por isso mesmo, vejo como um ótimo palpite para Ceará x Fortaleza o mercado para o Vovô marcar pelo menos um gol no jogo.



Mais de 4,5 cartões no jogo



O clássico entre os cearenses costuma ser quente e todos os últimos cinco jogos tiveram pelo menos cinco cartões, incluindo vermelhos. Apesar de ser um duelo ainda no meio do torneio, creio que deverá ser uma partida intensa.



Assim, eu vejo o mercado “mais de 4,5 cartões no jogo” como um excelente palpite para Fortaleza x Ceará pela 13ª rodada do Brasileirão Série A.



Mais de 7,5 escanteios



Os jogos entre Vovô e Leão costumam ter um número alto de escanteios, sendo que dos últimos cinco confrontos, somente um teve menos de 8 cantos.



Com isso, o mercado “mais de 7,5 escanteios” é uma boa escolha para quem quer fazer um palpite na partida entre Ceará x Fortaleza.



Campeonato Brasileiro Série A



O Brasileirão Série A está em uma temporada emocionante e equilibrada, na qual uma vitória pode jogar o time para cima na tabela de classificação e uma derrota poderá colocá-lo em uma situação complicada.



Até aqui, o Flamengo está liderando o torneio junto ao surpreendente Cruzeiro, enquanto vários times campeões lutam contra o Z4, caso do Santos, São Paulo e do Inter, que está de fato na zona de rebaixamento.



O Fortaleza faz uma campanha bem abaixo do esperado, em especial após a última edição em que terminou no 4º lugar. Apesar da má fase, a diretoria manteve o argentino Vojvoda, que está desde 2021 no comando do time.



Por outro lado, o Ceará faz uma campanha sólida na sua volta à Série A depois de duas temporadas na segunda divisão. O Vozão ocupa o meio da tabela e isso consolida o trabalho do jovem técnico Léo Condé.



Próximas partidas pelo Brasileirão Série A



Flamengo x São Paulo – 12/07/2025 – 16:30;



Internacional x Vitória – 12/07/2025 – 16:30;



Vasco x Botafogo – 12/07/2025 – 18:30;



Bahia x Atlético Mineiro – 12/07/2025 – 21:00;



Corinthians x Red Bull Bragantino – 13/07/2025 – 19:00;



Cruzeiro x Grêmio – 13/07/2025 – 20:30;



Juventude x Sport – 14/07/2025 – 20:00.



Fortaleza – Vencer para sair da Zona de Rebaixamento



O Leão do Pici vive um momento de turbulência na temporada e não vence há sete jogos. Nesse período, foram quatro derrotas pelo Brasileirão e a eliminação nos pênaltis contra o Retrô pela Copa do Brasil.



O período conturbado gerou boatos de demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda e a saída de alguns nomes, como Pedro Augusto e Pol Fernández. Mas o Tricolor de Aço foi ao mercado e trouxe reforços na pausa do Mundial.



Agora, o Fortaleza precisa de uma vitória no clássico para deixar o Z-4 e se reabilitar na temporada. Os torcedores esperam um segundo semestre de bons resultados e deixar a zona de rebaixamento para trás o quanto antes.



Últimos resultados do Fortaleza



Fortaleza 2x3 Santos;



Flamengo 5x0 Fortaleza;



Racing 1x0 Fortaleza;



Fortaleza 0x2 Cruzeiro;



Fortaleza 1x1 Retrô.



Ceará – Ganhar o clássico para subir na tabela



O Ceará voltou à Série A depois de dois anos disputando a segunda divisão e faz uma campanha bastante sólida até aqui. O time ocupa o meio da tabela, mas já chegou a figurar no G6.



Após duas derrotas para Atlético Mineiro e Botafogo no campeonato, o Vozão quer voltar a vencer para subir na tabela e se consolidar na briga por uma vaga nas competições internacionais em 2026.

É claro que o objetivo principal é não cair, mas o Alvinegro tem tudo para ir além, já que conta com um ótimo elenco que tem nomes como William Machado, Dieguinho, Lucas Mugni, Pedro Henrique e o artilheiro Pedro Raul.



Últimos resultados do Ceará



Sampaio Correa 1x2 Ceará;



Botafogo 3x2 Ceará;



Ceará 0x1 Atlético Mineiro;



Palmeiras 3x0 Ceará;



Ceará 2x0 Sport.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Ceará e Fortaleza têm um longo histórico de confrontos, com várias decisões de campeonato estadual e duelos em torneios nacionais, como Copa do Brasil e Brasileirão. Abaixo você encontra os jogos mais recentes entre os dois.



Ceará 1x1 Fortaleza - 22/03/2025



Fortaleza 0x1 Ceará - 15/03/2025



Fortaleza 1x2 Ceará - 08/02/2025



Ceará 1x1 Fortaleza - 06/04/2024



Fortaleza 0x0 Ceará - 30/03/2024



Escalações das equipes para o Brasileirão Série A



Os dois treinadores devem contar com alguns nomes fora para o clássico, mas os times titulares que vêm jogando devem se manter em sua maior parte para o duelo. Veja abaixo as prováveis escalações de Fortaleza x Ceará.



Fortaleza



O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não conta com Lucas Sasha, Moisés e Rosseto, que estão fora por lesão desde antes da pausa do Mundial.



Goleiro: João Ricardo;



João Ricardo; Laterais: Britez, Bruno Pacheco;



Britez, Bruno Pacheco; Zagueiros: David Luiz, Gustavo Mancha;



David Luiz, Gustavo Mancha; Meio-campistas: Pochetinno, Zé Welison e Martinez;



Pochetinno, Zé Welison e Martinez; Atacantes: Breno Lopes, Marinho e Deyverson.



Ceará



O único desfalque do técnico Léo Condé deve ser o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que está fora desde o início de junho.



Goleiro: Bruno Ferreira;



Bruno Ferreira; Laterais: Fabiano, Nícolas;



Fabiano, Nícolas; Zagueiros: Marlon, William Machado;



Marlon, William Machado; Meio-campistas: Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni;



Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni; Atacantes: Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Fortaleza x Ceará mais relevantes que vão ajudar você a apostar no clássico-rei no Brasileirão A nas melhores casas de apostas:



O Ceará não perde para o Fortaleza desde 2023;

O Fortaleza perdeu os últimos quatro jogos pelo Brasileirão;

Pedro Raul é o artilheiro do Vozão na Série A com seis gols;

Emmanuel Martinez levou cinco cartões amarelos em 12 jogos no Brasileirão 2025.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Fortaleza x Ceará pelo Brasileirão Série A?



O clássico entre Ceará x Fortaleza vai acontecer no dia 13 de julho, na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. O jogo será às 20h30, no horário de Brasília.



Onde assistir Fortaleza x Ceará?



A partida entre Fortaleza x Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Fortaleza é o favorito nas casas de apostas para vencer o clássico, mas acredito em um confronto equilibrado e em um empate ao final dos 90 minutos.

