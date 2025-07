Fortaleza x Bahia: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Fortaleza x Bahia: Veja quais os mercados, as estatísticas e as melhores odds na BetMGM para apostar com confiança no Brasileirão Série A

Jogue com responsabilidade | 18+

Fortaleza e Bahia se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão e o clássico nordestino será realizado no dia 19 de julho de 2025, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.



Os dois tricolores do Nordeste estão em situações totalmente opostas na temporada e na tabela. O Bahia vem de uma vitória contra o Galo na rodada passada, enquanto o Leão do Pici foi derrotado pelo rival Ceará no último domingo.



Se você quer ficar por dentro das melhores dicas do Brasileirão, então encontrou o lugar certo.



Aqui vou mostrar quais são os principais palpites para Fortaleza x Bahia, as melhores casas de apostas, as escalações e as cotações atualizadas para essa partida. Veja as melhores odds que encontrei na BetMGM para o clássico regional.



Melhores Odds para Fortaleza x Bahia no Brasileirão Série A



Aqui estão as melhores odds para apostar na partida entre Fortaleza x Bahia nas melhores casas de apostas brasileiras.



Casa de Apostas

Vitória do Fortaleza

Empate

Vitória do Bahia

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet









BetMGM









bet365









Estrela Bet









Dica de apostas – Os 5 melhores palpites para Fortaleza x Bahia



Bahia e Fortaleza fazem um duelo de nordestinos em situações antagônicas na temporada, mas a vitória é igualmente fundamental para os dois times. Para te ajudar, trouxe aqui os melhores palpites para Fortaleza x Bahia. Acompanhe as dicas!



Bahia – Handicap +0.5



O Leão do Pici vive um momento delicado na temporada e demitiu Juan Pablo Vojvoda nesta semana, após cinco temporadas à frente do time. Pelo Brasileirão, o Tricolor de Aço não ganha há três jogos e está na zona de rebaixamento.



>> Aposte com Odds de 1.47 na Br4Bet



Já o Esquadrão baiano ganhou sua última partida jogada como visitante contra o Bragantino, antes da parada do Mundial, e venceu recentemente por 2x1 os rivais cearenses pela Copa do Nordeste em Salvador.



Considerando tudo isso, acredito que a equipe comandada por Rogério Ceni deve sair pelo menos com um empate da capital cearense, então o mercado “Bahia – Handicap +0.5” é uma boa dica para esse jogo.







Mais de 1,5 gols



Os dois últimos jogos entre baianos e cearenses foram de muitos gols, e acredito que isso deverá se repetir nesse duelo. Das 8 partidas mais recentes do Leão em casa, apenas em duas delas não houve dois ou mais gols.



>> Aposte com Odds de 1.42 na BetMGM



No caso do Esquadrão de Aço, as três últimas partidas disputadas como visitante tiveram pelo menos duas bolas na rede. Desse modo, vejo o mercado “Mais de 1,5 gols” como uma ótima dica de palpite para Fortaleza x Bahia.







Mais de 4,5 cartões



As últimas quatro partidas entre os tricolores nordestinos terminaram com pelo menos quatro cartões, o que é uma clara demonstração de como esse clássico regional é intenso e pega fogo, independentemente da competição.



>> Aposte grátis na Estrela Bet



Como esse será um duelo essencial para os dois times, pensando no restante da temporada, acredito em mais um jogo quente, e o mercado “mais de 4,5 cartões” é um excelente palpite para Fortaleza x Bahia.







Breno Lopes – Mais de 2,5 finalizações



O camisa 26 do Leão do Pici não marcou muitos gols e balançou a rede apenas duas vezes nas 10 últimas partidas, mas ele costuma ser participativo nas ações ofensivas do Tricolor.



>> Aposte com SuperOdds na Superbet



A sua média é de quase três finalizações por jogo e por isso mesmo vejo o mercado “Breno Lopes – Mais de 2,5 finalizações” como um palpite confiável para Fortaleza x Bahia.







Erick Pulga – Mais de 2,5 finalizações



Outro jogador que muito provavelmente vai tentar várias vezes chutar à meta adversária nessa partida é Erick Pulga. O jovem de 24 anos tem dois gols no campeonato, mas também vive uma época de seca.



>> Aposte com Odds de 4.22 na Betnacional



Apesar disso, ele costuma finalizar bastante a cada jogo e o mercado para ele dar mais de 2,5 finalizações no clássico é um palpite para Fortaleza x Bahia de muito valor.







Outros mercados para apostar em Fortaleza x Bahia







Campeonato Brasileiro Série A



O Brasileirão Série A se encaminha para o final da sua primeira metade e os times começam a entender pelo que vão lutar de fato no campeonato. E na 15ª rodada teremos vários clássicos regionais e nacionais bem interessantes.



Um deles é justamente entre Bahia x Fortaleza, que se enfrentaram há menos de 15 dias pela Copa do Nordeste, que acabou com a vitória do Tricolor baiano. Nesse momento, os times estão em situações bem opostas na Série A.



O Fortaleza perdeu o clássico contra o Ceará jogando como mandante e afundou mais ainda na zona de rebaixamento. Para piorar, a diretoria demitiu Vojvoda, um dos responsáveis pelo sucesso do time nas últimas temporadas.



Além disso, jogadores que antes rendiam já não conseguem entregar um bom futebol, como Marinho e Juan Lucero. Por outro lado, o Bahia venceu o seu jogo mais recente pelo Brasileirão e chegou ao G4, e uma vitória pode colocá-lo colado nos líderes.



Tabela de classificações do Brasileirão Série A







Próximas partidas pelo Brasileirão Série A



Vasco x Grêmio – 19/07/2025 – 17:30;



– 19/07/2025 – 17:30; Mirassol x Santos – 19/07/2025 – 18:30;



– 19/07/2025 – 18:30; São Paulo x Corinthians – 19/07/2025 – 21:00;



– 19/07/2025 – 21:00; Internacional x Ceará – 20/07/2025 – 11:00;



– 20/07/2025 – 11:00; Cruzeiro x Juventude – 20/07/2025 – 16:00;



– 20/07/2025 – 16:00; Vitória x RB Bragantino – 20/07/2025 – 16:00;



– 20/07/2025 – 16:00; Palmeiras x Atlético Mineiro – 20/07/2025 – 17:30;



– 20/07/2025 – 17:30; Sport x Botafogo – 20/07/2025 – 17:30;



– 20/07/2025 – 17:30; Flamengo x Fluminense – 20/07/2025 – 19:30.



Fortaleza – Vencer para deixar a zona de rebaixamento



O Leão do Pici vem de uma semana cheia de tensão que tem deixado o torcedor preocupado. Após ser eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste e ter perdido o clássico-rei para o Ceará, a diretoria demitiu Juan Pablo Vojvoda.



Para seu lugar chegou Renato Paiva, demitido do Botafogo durante o Mundial, e para muitos essa pode ser a chance do Laion mudar de chave na temporada. A equipe cearense precisa urgentemente da vitória em casa para sair do Z4.



São cinco derrotas seguidas que levam o time para a vice-lanterna e agora a distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento já é de três pontos. Perder do Bahia em casa pode complicar ainda mais a vida do time de Marinho e Deyverson, que, para piorar, perdeu seus dois goleiros por várias semanas.



Últimos resultados do Fortaleza



Fortaleza 0x1 Ceará;



Bahia 2x1 Fortaleza;



Fortaleza 2x3 Santos;



Flamengo 5x0 Fortaleza;



Racing 1x0 Fortaleza.



Bahia – A vitória pode levar o time a encostar nos líderes



O Bahia faz uma ótima temporada e, além de já estar nas semifinais da Copa do Nordeste e nas oitavas da Copa do Brasil, o time dirigido por Rogério Ceni ocupa a 4ª posição na Série A.



Após vencer o Galo jogando em casa na rodada passada, o Esquadrão de Aço quer mais um triunfo para chegar aos 27 pontos e encostar de vez nos líderes do torneio. Com um time recheado de bons jogadores e com um futebol bonito, o Baêa pode lutar, sim, pelo título.

Para o duelo nordestino contra o Fortaleza, o time não tem nenhum desfalque em relação à escalação que venceu o Atlético em Salvador, com destaque para Luciano Juba, Ademir e Gilberto.



Últimos resultados do Bahia



Bahia 0x0 América de Cali;



Bahia 2x1 Atlético Mineiro;



Bahia 2x1 Fortaleza;



RB Bragantino 0x3 Bahia;



Bahia 3x1 Náutico.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão Série A







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Bahia e Fortaleza fizeram vários jogos interessantes nos últimos anos pela Série A e pela Copa do Nordeste. Aliás, os times se enfrentam há pouco menos de duas semanas pela competição regional, com vitória do Tricolor baiano.



Veja abaixo o histórico recente de partidas entre Fortaleza x Bahia.



Bahia 2x1 Fortaleza - 09/07/2025



Fortaleza 4x1 Bahia - 21/09/2024



Bahia 1x0 Fortaleza - 13/06/2024



Bahia 2x0 Fortaleza - 21/10/2023



Fortaleza 0x0 Bahia - 03/06/2023



Escalações das equipes para o Brasileirão Série A



Os dois treinadores possuem nomes no Departamento Médico e que ainda não podem ser utilizados, mas pouca coisa deve mudar nos times em relação aos titulares da rodada passada. Veja abaixo as prováveis escalações de Fortaleza x Bahia.



Fortaleza



O Leão do Pici precisou ir ao mercado trazer um novo goleiro após as lesões de João Ricardo e Brenno. Com a chegada de Renato Paiva e pouco tempo para treinar, o time titular deve ser quase o mesmo que perdeu para o Ceará na rodada passada.



Goleiro: Vinicius Silvestre;



Vinicius Silvestre; Laterais: Diogo Barbosa, Ávila;

Diogo Barbosa, Ávila; Zagueiros: Britez, Kuscevic;



Britez, Kuscevic; Meio-campistas: Pochetinno, Lucas Sasha, Matheus Pereira e Martinez;



Pochetinno, Lucas Sasha, Matheus Pereira e Martinez; Atacantes: Breno Lopes e Lucero.

Bahia



O técnico Rogério Ceni tem alguns jogadores no DM, mas nada que impacte na repetição do time que enfrentou o Galo e o América de Cali nesta semana.



Goleiro: Marcos Felipe;



Marcos Felipe; Laterais: Luciano Juba, Arias;



Luciano Juba, Arias; Zagueiros: Ramos, Gabriel Xavier;



Ramos, Gabriel Xavier; Meio-campistas: Éverton Ribeiro, Acevedo e Caio Alexandre;



Éverton Ribeiro, Acevedo e Caio Alexandre; Atacantes: Erick Pulga, Cauly e Lucho Rodríguez.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Essas são as estatísticas de Fortaleza x Bahia mais relevantes para você fazer seus palpites na partida:



Luciano Juba, Cauly e Erick Pulga são os artilheiros do Bahia na Série A com 3 gols cada;

O Fortaleza perdeu os três últimos jogos em casa pelo Brasileirão;

O Bahia marcou gols em apenas duas das últimas seis partidas como visitante;

Emmanuel Martinez tem cinco cartões amarelos em 11 jogos no campeonato.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Fortaleza x Bahia pelo Brasileirão Série A?



O clássico regional entre Bahia x Fortaleza vai acontecer no dia 19 de julho, na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. O jogo será às 16 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir Fortaleza x Bahia?



A partida entre Fortaleza x Bahia será transmitida ao vivo pelo Premiere, do grupo Globo.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Fortaleza é o favorito para vencer o duelo de nordestinos, apesar da má fase do time, de acordo com as principais casas de apostas brasileiras.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados