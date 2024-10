Saiba tudo sobre o confronto Corinthians x Athletico PR pelo Brasileirão 2024. Veja as melhores casas para apostar no Corinthians x Athletico PR hoje

O Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, mas está enfrentando um momento difícil no Brasileirão, ocupando a 18ª posição na tabela e, atualmente, está na zona de rebaixamento para a Série B. Após um empate contra o Internacional em casa, o time precisa, urgentemente, voltar a vencer para ter a chance de escapar da zona de rebaixamento. Com uma vitória e alguns resultados favoráveis, é possível, sim, que o Timão consiga sair dessa situação.



O Corinthians conta com o apoio incondicional de sua torcida, o famoso "bando de loucos". Você pode acompanhar todos os detalhes dessa partida neste texto. Continue lendo para ficar por dentro dos palpites da Série A e de tudo que envolve esse importante confronto para o Timão.



Melhores Mercados para Apostar em Corinthians x Athletico PR - Brasileirão 2024

O confronto entre Corinthians e Athletico-PR no Brasileirão Série A 2024 promete ser bastante disputado, especialmente devido à posição dos dois times na tabela. Ambos estão lutando diretamente para evitar o rebaixamento, o que deve trazer muitas emoções ao jogo e abrir mercados de apostas bem interessantes. Confira alguns mercados para palpites no Brasileirão Série A:

Vencedor da partida



Apostar no vencedor da partida entre Corinthians e Athletico PR é uma das opções mais populares. O Corinthians, jogando em casa, tem a vantagem de contar com o apoio maciço da torcida. Embora o time tenha passado por altos e baixos recentemente, a chegada de jogadores como Memphis Depay pode ser um diferencial importante no ataque.



Por outro lado, o Athletico PR vem de boas atuações fora de casa e possui uma equipe taticamente disciplinada, o que pode equilibrar o duelo. Ainda assim, o fator casa e a necessidade de vitória para o Corinthians podem torná-los favoritos para os apostadores nesse mercado.



Ambos marcam



O mercado de ambos marcam é bastante atrativo, especialmente em um confronto como este. O Timão tem um ataque poderoso, com jogadores habilidosos que sabem aproveitar os espaços deixados pelo adversário, mas também tem sofrido com algumas falhas defensivas em jogos anteriores.



O Athletico PR, por sua vez, também tem um ataque eficiente e gosta de jogar explorando contra-ataques rápidos, mesmo em partidas fora de casa. Isso aumenta a chance de ambas as equipes balançarem as redes.



Número de cartões amarelos



Essa é uma boa opção para quem acompanha o estilo de jogo das equipes. Corinthians e Athletico-PR costumam protagonizar partidas intensas e muito físicas. O Corinthians, em especial, com o apoio da torcida, tende a ser mais agressivo, especialmente nos primeiros minutos de jogo, o que pode gerar advertências aos seus jogadores.



O Athletico PR, por sua vez, tem um estilo de jogo com forte marcação, o que também costuma resultar em muitos cartões, principalmente contra equipes de maior posse de bola, como o Corinthians. Esse mercado é promissor, já que podemos esperar um jogo truncado e disputado, com alta possibilidade de cartões.



Ganhador do segundo tempo



Como comentei anteriormente, o time paulista costuma ser mais incisivo na segunda etapa, quando se reorganiza taticamente e utiliza melhor o apoio da torcida para pressionar o adversário. Com a qualidade de jogadores como Depay e Garro, o Corinthians tem força para decidir a partida nos momentos finais.



O Athletico PR, por outro lado, tende a se defender com mais intensidade no segundo tempo, mas também pode aproveitar um Corinthians mais exposto para contra-atacar.



Odds Corinthians x Athletico PR - confira as cotações para o jogo



Quer descobrir as melhores odds para o duelo entre Athletico PR e Corinthians? As plataformas de apostas online disponibilizam uma ampla gama de mercados e cotações para esse confronto, permitindo que você faça palpites ainda mais precisos no Brasileirão Série A. Confira as odds para vitória ou empate nesta partida:



Casa de Apostas

Corinthians Vence

Empate

Athletico PR Vence

F12.Bet 1.86

3.30

4.20

bet365

1.83

3.40 4.33

Betnacional

1.88

3.39 4.28 1xbet 2.09 3.25

3.75

SuperBet

1.90

3.45

4.25

Escalações Para A Partida Corinthians x Athletico PR – 16/10



Agendado para 16 de outubro, o jogo será um confronto direto entre Corinthians e Athletico PR, que estão separados por apenas 2 pontos na tabela do Brasileirão. Com uma vitória, o Corinthians pode ultrapassar o rival e melhorar sua posição no campeonato. Após o empate com o Internacional, o Corinthians chega com obrigação de vencer diante da Fiel. Confira as prováveis escalações para este grande duelo:



Escalação Corinthians



O Corinthians deve entrar em campo no esquema 4-1-3-2, uma formação bastante adotada pelo técnico Ramón Díaz. No entanto, alguns jogadores importantes estarão fora devido a lesões, como Talles Magno, Maycon, Diego Palacios e o meia Ruan Oliveira. Confira a provável escalação para a partida:



Hugo Souza (Goleiro);



Cacá (Zagueiro);



Gustavo Henrique (Zagueiro);



Matheuzinho (Lateral Esquerdo);



Fagner (Lateral Direito);



Martínez (Volante);



Garro (Meio Campo);



Bidon (Meio Campo);



Carrillo (Meio Campo);



Depay (Atacante);



Yuri Alberto (Atacante).



Escalação Athletico PR



Já o time do Athletico PR, que vem de uma derrota, não terá um dos jogadores principais na partida, estando o meia Fernandinho lesionado. A formação utilizada por Lucho González será o 4-2-3-1. Veja a provável escalação:



Mycael (Goleiro);



K. Rocha (Zagueiro);



Gamarra (Zagueiro);



Esquivel (Lateral Esquerdo);



Madson (Lateral Direito);



Gabriel (Volante);



Erick (Volante);



Zapelli (Meia-atacante)



Cuello (Ponta Direita);



Canobbio (Ponta Esquerda);



Mastiani (Centroavante).



Corinthians Crédito: Divulgação

Jogos anteriores e preparo para o Brasileirão 2024



Ambas as equipes têm enfrentado dificuldades físicas, em grande parte devido ao calendário apertado e ao elevado número de jogos, que oferece cada vez menos tempo de descanso entre as partidas.

Esse cenário tem impactado significativamente o desempenho dos times, principalmente o Corinthians, que lida com diversas lesões no elenco. A seguir, confira como foram os últimos confrontos de cada equipe e como elas chegam para esse duelo decisivo:



Corinthians



O Corinthians atravessa um momento difícil, mesmo com a chegada do craque holandês Memphis Depay. Nos últimos jogos, o time tem mostrado um desempenho inconsistente, alternando bons momentos durante as partidas com dificuldades significativas, especialmente no setor defensivo.



O Timão tem lutado para encontrar uma identidade de jogo sólida. A defesa, que já foi um dos pontos fortes da equipe, agora exibe fragilidades, enquanto o ataque ainda tenta alcançar o entrosamento ideal. Apesar das boas atuações do meia Rodrigo Garro na criação de jogadas, os atacantes têm falhado na finalização, deixando a desejar nas oportunidades de gol.



Athletico PR



O Athletico PR, por sua vez, busca retomar seu bom futebol, especialmente em jogos fora de casa. Após uma derrota para o líder Botafogo, a equipe espera reencontrar o caminho das vitórias contra o Corinthians.



Sob a liderança de Fernandinho, que não estará disponível para esta partida, o time será conduzido pelo atacante Canobbio, que vem se destacando com boas atuações e gols importantes. A equipe paranaense está desesperada pelos 3 pontos e fará o possível para levá-los de volta a Curitiba.



Onde assistir Corinthians x Athletico PR?



O confronto entre Corinthians e Athletico PR acontecerá na quarta-feira, 16 de outubro, às 20h, na Neo Química Arena. Esta partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, é de grande importância para ambos os times, que lutam para se afastar da zona de rebaixamento.



Para quem deseja acompanhar o jogo ao vivo, o canal Premiere, disponível no formato pay-per-view, oferece uma cobertura completa e exclusiva. Caso você não tenha acesso ao Premiere, ainda há outras maneiras de ficar por dentro de todos os detalhes.



Além da transmissão pela TV, rádios esportivas são ótimas alternativas para seguir o jogo em tempo real. Um dos destaques é a Rádio Craque Neto, que transmite a partida ao vivo no YouTube, proporcionando aos torcedores uma narração envolvente e recheada de análises especializadas.



Perguntas Frequentes



Qual o horário do jogo Corinthians x Athletico PR?



O confronto entre Corinthians e Athletico PR será realizado no dia 16 de outubro de 2024, uma quarta-feira, com início às 20h (horário de Brasília).



Onde ocorrerá o jogo?



A partida será disputada na Neo Química Arena, casa do Corinthians. O time contará com o apoio de sua torcida, o que será crucial para conquistar uma vitória importante para sua trajetória no campeonato.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Corinthians é o favorito, principalmente por jogar em casa. As odds nos principais sites de apostas podem variar até o início do jogo, mas a força do elenco, o fator casa e a necessidade de se distanciar da zona de rebaixamento colocam o Corinthians em vantagem nas cotações.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

