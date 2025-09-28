Corinthians x Flamengo 28/09: Odds, Previsões, Onde Assistir

Palpite Corinthians x Flamengo - Série A - 28/09/2025Corinthians x Flamengo se enfrentam pela Série A. Confira as escalações de Corinthians x Flamengo hoje, estatísticas e onde assistir ao clássico
O Brasileirão 2025 reserva um de seus maiores clássicos na rodada 25: Corinthians x Flamengo, no dia 28 de setembro, às 20h30, na Neo Química Arena.
O Timão luta para se afastar da parte de baixo da tabela e reencontrar confiança, enquanto o Rubro-Negro chega embalado pela liderança e busca ampliar a vantagem na ponta.
Veja em seguida o palpite Corinthians x Flamengo, estatísticas, escalações e onde assistir, além das melhores odds disponíveis na Esportes da Sorte, uma das referências em apostas esportivas.
Melhores Odds para Corinthians x Flamengo no Brasileirão
Para quem acompanha as partidas de Corinthians x Flamengo e gosta de apostar com estratégia, analisar as cotações faz toda a diferença.
Confira abaixo as melhores odds antes de definir seu palpite Corinthians x Flamengo.
|Esportes da Sorte
|4.50
|3.41
|1.87
|2.25
|Estrela Bet
|4.50
|3.25
|1.83
|2.28
|Br4Bet
|4.75
|3.20
|1.83
|2.28
|Luva Bet
|4.62
|3.31
|1.87
|2.25
|bet365
|4.50
|3.25
|1.83
|2.25
Os 5 melhores palpites para Corinthians x Flamengo
Confira abaixo os 10 melhores palpites de Flamengo e Corinthians com odds em destaque:
- Ambas equipes marcam, com Odds de 2.25 na Esportes da Sorte
- Vitória do Flamengo, com Odds de 1.83 na Estrela Bet
- Mais de 1.5 gols no jogo, com Odds de 1.52 na Br4Bet
- Flamengo marca primeiro, com Odds de 1.61 na Luva Bet
- Mais de 9.5 escanteios, com Odds de 1.66 na bet365
Detalhes dos 5 melhores palpites
O clássico entre Corinthians x Flamengo é daqueles jogos que pedem análise minuciosa. Por isso, detalhei cada palpite com base em estatísticas, desempenho recente e tendências das equipes.
A seguir, você confere os cinco mercados mais promissores para a partida Corinthians x Flamengo, todos sustentados por dados concretos para aumentar suas chances de acerto.
Palpite 1: Ambas equipes marcam
Esse é um mercado interessante porque o Corinthians tem média de 1 gol por jogo, enquanto o Flamengo aparece com 1.86. Ambos costumam balançar as redes com frequência.
>> Ambos marcam com Odds de 2.25 na Esportes da Sorte
Nas últimas partidas de Corinthians x Flamengo, vimos jogos com boas chances para os dois lados, especialmente quando o duelo é disputado em Itaquera. Isso aumenta o valor da aposta.
Somado a isso, o Timão precisa reagir e o Rubro-Negro vive grande fase ofensiva. Cenário perfeito para gols dos dois clubes.
Palpite 2: Vitória do Flamengo
O Flamengo lidera o Brasileirão, tem 51 pontos e vem de sequência consistente. Já o Corinthians aparece apenas em 10º, lutando para se afastar da parte de baixo.
>> Para o Mengão vencer as Odds de 1.83 na Estrela Bet
Nos confrontos diretos, o Rubro-Negro venceu 9 dos últimos 15 duelos, incluindo o 4x0 no primeiro turno, o que reforça o favoritismo.
O time carioca possui números superiores em ataque e defesa: 14.82 chutes por jogo contra 11.55 do Timão, e uma média de apenas 0.56 gols sofridos. Excelente mercado 1x2 neste jogo.
Palpite 3: Mais de 1.5 gols no jogo
Esse mercado tem alta taxa de acerto. O Flamengo marcou pelo menos dois gols em 3 dos últimos 5 jogos, enquanto o Corinthians também vem de partidas com gols contra e a favor.
>> Aposte em gols com Odds de 1.52 na Br4Bet
Nas estatísticas gerais, apenas 22/57 jogos entre eles terminaram com menos de 2 gols, o que mostra uma boa margem para o over 1.5.
Por ser um clássico quente e decisivo, a tendência é de gols para os dois lados, tornando esse palpite mais seguro nesse mercado Under/Over.
Palpite 4: Flamengo marca primeiro
O Flamengo abriu o placar em 12 dos últimos 13 jogos, mostrando força para sair na frente mesmo fora de casa.
Esse dado se confirma quando olhamos o ataque rubro-negro, que finaliza mais e tem média de 5.16 chutes no gol por jogo. O Corinthians, por outro lado, sofre gols cedo em jogos contra equipes ofensivas.
Portanto, apostar que o Flamengo será o primeiro a marcar é uma escolha sustentada pelos números recentes.
Palpite 5: Mais de 9.5 escanteios
As estatísticas de escanteios são consistentes: o Corinthians tem média de 4.91 por jogo, enquanto o Flamengo soma 6.26, chegando a quase 11 por partida.
>> Excelentes Odds de 1.66 na bet365
Em confrontos diretos, essa média costuma se manter, já que os dois times criam bastante pelas laterais e acumulam finalizações.
Com a promessa de jogo aberto e decisivo, a tendência é ultrapassar a linha de 9.5 escanteios, trazendo valor a esse mercado.
Outros mercados para apostar em Corinthians x Flamengo
Campeonato Brasileiro - Série A
O Campeonato Brasileiro 2025 chega à sua 25ª rodada com a disputa pela liderança cada vez mais acirrada. O Flamengo aparece na ponta com 51 pontos, mas é seguido de perto por Cruzeiro (50) e Palmeiras (49), o que promete uma reta final de campeonato eletrizante.
O Corinthians, por sua vez, ocupa a 10ª colocação com 29 pontos. O time precisa reagir para se afastar de vez da zona de risco e ainda sonhar com vaga internacional. O duelo contra o Flamengo ganha peso extra nesse contexto.
Na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento também esquenta. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport estão em situação delicada, e cada rodada pode significar a diferença entre permanecer ou cair para a Série B.
A rodada 25 traz confrontos diretos que mexem com todas as partes da tabela. Jogos como Bahia x Palmeiras, Fluminense x Botafogo e o próprio clássico de futebol Corinthians x Flamengo prometem definir tendências e terão impacto direto na briga pelo título e pela sobrevivência na elite.
>> Saiba mais sobre o Brasileirão Série A 2025
Tabela de classificação do Brasileirão
Próximas partidas pelo Brasileirão
- Fortaleza x Sport – 27/09/2025 – 16:00;
- Juventude x Internacional – 27/09/2025 – 18:30;
- Vasco x Cruzeiro – 27/09/2025 – 18:30;
- Atlético-MG x Mirassol – 27/09/2025 – 21:00;
- Grêmio x Vitória – 28/09/2025 – 11:00;
- Bahia x Palmeiras – 28/09/2025 – 16:00;
- Fluminense x Botafogo – 28/09/2025 – 16:00;
- RB Bragantino x Santos – 28/09/2025 – 18:30;
- São Paulo x Ceará – 29/09/2025 – 20:00.
Corinthians - Dá para sonhar mais alto
Fase atual
O Corinthians ocupa a 10ª colocação no Brasileirão com 29 pontos. Apesar de oscilar bastante na
temporada, o time conseguiu vitórias importantes que mantêm viva a esperança de subir na tabela. A distância para o G6 ainda é considerável, mas dá para melhorar.
Desfalques e destaques
Para o clássico contra o Flamengo, o Timão terá desfalques como Rodrigo Garro e Charles, além da dúvida em relação a Memphis Depay, que ainda assim aparece como destaque ofensivo com 4 gols e 3 assistências. Yuri Alberto, artilheiro com 5 gols.
Resultados recentes
Nos últimos cinco jogos, o Corinthians soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time superou adversários difíceis como Athletico-PR e Fluminense, mas tropeçou diante do Sport. O desempenho mostra evolução e consistência em jogos grandes.
>> Confira mais previsões para apostar no Corinthians hoje
Últimos resultados do Corinthians
- Sport 1 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 21/09/2025;
- Fluminense 0 x 1 Corinthians – Brasileirão Série A – 13/09/2025;
- Corinthians 2 x 0 Athletico-PR – Copa do Brasil – 10/09/2025;
- Corinthians 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A – 31/08/2025;
- Athletico-PR 0 x 1 Corinthians – Copa do Brasil – 27/08/2025.
Flamengo - Será que esse ano vai ser igual a 2019?
Fase atual
O Flamengo vive um grande momento no Brasileirão, ocupando a liderança com 51 pontos e apenas duas derrotas em 23 jogos. O time mostra consistência ofensiva, com 48 gols marcados, e solidez defensiva, sofrendo apenas 11.
Desfalques e destaques
Mesmo sem nomes importantes como Bruno Henrique, Ayrton Lucas, Michael e Erick Pulgar, o Rubro-Negro mantém alto nível de atuação.
Os destaques são muitos: Arrascaeta, líder em assistências com 10, e Pedro, que já soma 10 gols. Além deles, Luiz Araújo e Gonzalo Plata também aparecem como peças decisivas.
Resultados recentes
Nos últimos cinco jogos, o Flamengo venceu três e empatou dois, incluindo uma goleada histórica de 8 a 0 sobre o Vitória. O time também superou o Estudiantes pela Libertadores, reforçando a confiança para seguir forte em todas as competições.
A sequência positiva faz a torcida sonhar com uma campanha dominante, à altura do inesquecível 2019.
>> Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje
Últimos resultados do Flamengo
- Flamengo 1 x 1 Vasco – Brasileirão Série A – 21/09/2025;
- Flamengo 2 x 1 Estudiantes – Copa Libertadores – 18/09/2025;
- Juventude 0 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 14/09/2025;
- Flamengo 1 x 1 Grêmio – Brasileirão Série A – 31/08/2025;
- Flamengo 8 x 0 Vitória – Brasileirão Série A – 25/08/2025.
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Os duelos entre Flamengo x Corinthians sempre carregam muita rivalidade e impacto direto nas classificações de Corinthians x Flamengo no Brasileirão e em competições mata-mata.
As estatísticas dos confrontos ajudam a entender tendências e podem ser aproveitadas nas melhores casas de apostas, que oferecem mercados variados para esse clássico. Veja os últimos jogos:
- Flamengo 4 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 27/04/2025;
- Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil – 20/10/2024;
- Flamengo 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil – 02/10/2024;
- Corinthians 2 x 1 Flamengo – Brasileirão Série A – 01/09/2024;
- Flamengo 2 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 11/05/2024.
Escalações das equipes para o Brasileirão
Confira abaixo as prováveis escalações de Corinthians x Flamengo:
Corinthians
Dorival Júnior deve manter o esquema 3-4-1-2, com uma formação equilibrada e foco na marcação forte no meio-campo. Apesar dos desfalques de Garro e Charles, o time aposta em Yuri Alberto e no talento dos jovens para tentar vencer.
- Goleiro: Hugo Souza;
- Defensores: Matheuzinho, F. Angileri, S. Ramalho;
- Meio-campistas: Maycon, B. Bidon, G. Henrique, M. Bidu, J. Martínez;
- Atacantes: Yuri Alberto, Vitinho.
Flamengo
O técnico Filipe Luís deve escalar o time no 4-2-3-1, mesmo sem Bruno Henrique, Michael e Pulgar. A equipe tem Arrascaeta e Pedro como destaques, além da consistência de Rossi no gol.
- Goleiro: A. Rossi;
- Defensores: G. Varela, L. Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas;
- Meio-campistas: S. Níguez, De la Cruz, Arrascaeta, S. Lino, G. Plata;
- Atacante: Pedro.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- Corinthians marca 1.21 gols por jogo; Flamengo, 1.86;
- Timão sofre 0.96 gols por partida; Flamengo, só 0.56;
- Chutes no alvo: 3.86 do Corinthians contra 5.16 do Flamengo;
- Escanteios: 4.91 do Timão e 6.26 do Rubro-Negro;
- Cartões: Corinthians recebe 2.79 por jogo; Flamengo, 1.84.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão?
A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 28/09/2025, às 20h30.
Onde assistir Corinthians x Flamengo?
O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, além de opções em R7, Record, YouTube - CazéTV e Globoplay.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Pelas estatísticas e pela liderança no campeonato, o Flamengo chega como favorito. Porém, o fator casa mantém o Corinthians competitivo e pode equilibrar o clássico.
Recado do autor
