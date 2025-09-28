Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Flamengo 28/09: Odds, Previsões, Onde Assistir

Palpite Corinthians x Flamengo - Série A - 28/09/2025

Corinthians x Flamengo se enfrentam pela Série A. Confira as escalações de Corinthians x Flamengo hoje, estatísticas e onde assistir ao clássico
O Brasileirão 2025 reserva um de seus maiores clássicos na rodada 25: Corinthians x Flamengo, no dia 28 de setembro, às 20h30, na Neo Química Arena.

O Timão luta para se afastar da parte de baixo da tabela e reencontrar confiança, enquanto o Rubro-Negro chega embalado pela liderança e busca ampliar a vantagem na ponta.

Veja em seguida o palpite Corinthians x Flamengo, estatísticas, escalações e onde assistir, além das melhores odds disponíveis na Esportes da Sorte, uma das referências em apostas esportivas.

Melhores Odds para Corinthians x Flamengo no Brasileirão

Para quem acompanha as partidas de Corinthians x Flamengo e gosta de apostar com estratégia, analisar as cotações faz toda a diferença.

Confira abaixo as melhores odds antes de definir seu palpite Corinthians x Flamengo.

Casa de Apostas
Vitória do AtléticoEmpateVitória do RealAmbas Marcam (Sim)
Esportes da Sorte4.503.41 1.872.25 
Estrela Bet 4.50  3.251.83 2.28 
Br4Bet 4.75  3.201.83  2.28 
 Luva Bet4.62  3.31 1.87 2.25 
bet3654.503.25 1.83 2.25 

Os 5 melhores palpites para Corinthians x Flamengo

Confira abaixo os 10 melhores palpites de Flamengo e Corinthians com odds em destaque:

  1. Ambas equipes marcam, com Odds de 2.25 na Esportes da Sorte
  2. Vitória do Flamengo, com Odds de 1.83 na Estrela Bet
  3. Mais de 1.5 gols no jogo, com Odds de 1.52 na Br4Bet
  4. Flamengo marca primeiro, com Odds de 1.61 na Luva Bet
  5. Mais de 9.5 escanteios, com Odds de 1.66 na bet365

Detalhes dos 5 melhores palpites

O clássico entre Corinthians x Flamengo é daqueles jogos que pedem análise minuciosa. Por isso, detalhei cada palpite com base em estatísticas, desempenho recente e tendências das equipes.

A seguir, você confere os cinco mercados mais promissores para a partida Corinthians x Flamengo, todos sustentados por dados concretos para aumentar suas chances de acerto.

Palpite 1: Ambas equipes marcam

Esse é um mercado interessante porque o Corinthians tem média de 1 gol por jogo, enquanto o Flamengo aparece com 1.86. Ambos costumam balançar as redes com frequência.

>> Ambos marcam com Odds de 2.25 na Esportes da Sorte

Nas últimas partidas de Corinthians x Flamengo, vimos jogos com boas chances para os dois lados, especialmente quando o duelo é disputado em Itaquera. Isso aumenta o valor da aposta.

Somado a isso, o Timão precisa reagir e o Rubro-Negro vive grande fase ofensiva. Cenário perfeito para gols dos dois clubes.


Palpite 2: Vitória do Flamengo

O Flamengo lidera o Brasileirão, tem 51 pontos e vem de sequência consistente. Já o Corinthians aparece apenas em 10º, lutando para se afastar da parte de baixo.

>> Para o Mengão vencer as Odds de 1.83 na Estrela Bet

Nos confrontos diretos, o Rubro-Negro venceu 9 dos últimos 15 duelos, incluindo o 4x0 no primeiro turno, o que reforça o favoritismo.

O time carioca possui números superiores em ataque e defesa: 14.82 chutes por jogo contra 11.55 do Timão, e uma média de apenas 0.56 gols sofridos. Excelente mercado 1x2 neste jogo.


Palpite 3: Mais de 1.5 gols no jogo

Esse mercado tem alta taxa de acerto. O Flamengo marcou pelo menos dois gols em 3 dos últimos 5 jogos, enquanto o Corinthians também vem de partidas com gols contra e a favor.

>> Aposte em gols com Odds de 1.52 na Br4Bet

Nas estatísticas gerais, apenas 22/57 jogos entre eles terminaram com menos de 2 gols, o que mostra uma boa margem para o over 1.5.

Por ser um clássico quente e decisivo, a tendência é de gols para os dois lados, tornando esse palpite mais seguro nesse mercado Under/Over.


Palpite 4: Flamengo marca primeiro

O Flamengo abriu o placar em 12 dos últimos 13 jogos, mostrando força para sair na frente mesmo fora de casa.

>> Odds de 1.61 na Luva Bet

Esse dado se confirma quando olhamos o ataque rubro-negro, que finaliza mais e tem média de 5.16 chutes no gol por jogo. O Corinthians, por outro lado, sofre gols cedo em jogos contra equipes ofensivas.

Portanto, apostar que o Flamengo será o primeiro a marcar é uma escolha sustentada pelos números recentes.


Palpite 5: Mais de 9.5 escanteios

As estatísticas de escanteios são consistentes: o Corinthians tem média de 4.91 por jogo, enquanto o Flamengo soma 6.26, chegando a quase 11 por partida.

>> Excelentes Odds de 1.66 na bet365

Em confrontos diretos, essa média costuma se manter, já que os dois times criam bastante pelas laterais e acumulam finalizações.

Com a promessa de jogo aberto e decisivo, a tendência é ultrapassar a linha de 9.5 escanteios, trazendo valor a esse mercado.


Outros mercados para apostar em Corinthians x Flamengo


Campeonato Brasileiro - Série A

O Campeonato Brasileiro 2025 chega à sua 25ª rodada com a disputa pela liderança cada vez mais acirrada. O Flamengo aparece na ponta com 51 pontos, mas é seguido de perto por Cruzeiro (50) e Palmeiras (49), o que promete uma reta final de campeonato eletrizante.

O Corinthians, por sua vez, ocupa a 10ª colocação com 29 pontos. O time precisa reagir para se afastar de vez da zona de risco e ainda sonhar com vaga internacional. O duelo contra o Flamengo ganha peso extra nesse contexto.

Na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento também esquenta. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport estão em situação delicada, e cada rodada pode significar a diferença entre permanecer ou cair para a Série B.

A rodada 25 traz confrontos diretos que mexem com todas as partes da tabela. Jogos como Bahia x Palmeiras, Fluminense x Botafogo e o próprio clássico de futebol Corinthians x Flamengo prometem definir tendências e terão impacto direto na briga pelo título e pela sobrevivência na elite.

>> Saiba mais sobre o Brasileirão Série A 2025

Tabela de classificação do Brasileirão


Próximas partidas pelo Brasileirão

  • Fortaleza x Sport – 27/09/2025 – 16:00;
  • Juventude x Internacional – 27/09/2025 – 18:30;
  • Vasco x Cruzeiro – 27/09/2025 – 18:30;
  • Atlético-MG x Mirassol – 27/09/2025 – 21:00;
  • Grêmio x Vitória – 28/09/2025 – 11:00;
  • Bahia x Palmeiras – 28/09/2025 – 16:00;
  • Fluminense x Botafogo – 28/09/2025 – 16:00;
  • RB Bragantino x Santos – 28/09/2025 – 18:30;
  • São Paulo x Ceará – 29/09/2025 – 20:00.

Corinthians - Dá para sonhar mais alto

Fase atual

O Corinthians ocupa a 10ª colocação no Brasileirão com 29 pontos. Apesar de oscilar bastante na

temporada, o time conseguiu vitórias importantes que mantêm viva a esperança de subir na tabela. A distância para o G6 ainda é considerável, mas dá para melhorar.

Desfalques e destaques

Para o clássico contra o Flamengo, o Timão terá desfalques como Rodrigo Garro e Charles, além da dúvida em relação a Memphis Depay, que ainda assim aparece como destaque ofensivo com 4 gols e 3 assistências. Yuri Alberto, artilheiro com 5 gols.

Resultados recentes

Nos últimos cinco jogos, o Corinthians soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time superou adversários difíceis como Athletico-PR e Fluminense, mas tropeçou diante do Sport. O desempenho mostra evolução e consistência em jogos grandes.

>> Confira mais previsões para apostar no Corinthians hoje

Últimos resultados do Corinthians

  • Sport 1 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 21/09/2025;
  • Fluminense 0 x 1 Corinthians – Brasileirão Série A – 13/09/2025;
  • Corinthians 2 x 0 Athletico-PR – Copa do Brasil – 10/09/2025;
  • Corinthians 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A – 31/08/2025;
  • Athletico-PR 0 x 1 Corinthians – Copa do Brasil – 27/08/2025.

Flamengo - Será que esse ano vai ser igual a 2019?

Fase atual

O Flamengo vive um grande momento no Brasileirão, ocupando a liderança com 51 pontos e apenas duas derrotas em 23 jogos. O time mostra consistência ofensiva, com 48 gols marcados, e solidez defensiva, sofrendo apenas 11.

Desfalques e destaques

Mesmo sem nomes importantes como Bruno Henrique, Ayrton Lucas, Michael e Erick Pulgar, o Rubro-Negro mantém alto nível de atuação.

Os destaques são muitos: Arrascaeta, líder em assistências com 10, e Pedro, que já soma 10 gols. Além deles, Luiz Araújo e Gonzalo Plata também aparecem como peças decisivas.

Resultados recentes

Nos últimos cinco jogos, o Flamengo venceu três e empatou dois, incluindo uma goleada histórica de 8 a 0 sobre o Vitória. O time também superou o Estudiantes pela Libertadores, reforçando a confiança para seguir forte em todas as competições.

A sequência positiva faz a torcida sonhar com uma campanha dominante, à altura do inesquecível 2019.

>> Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje

Últimos resultados do Flamengo

Melhores plataformas para apostar no Brasileirão


Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes

Os duelos entre Flamengo x Corinthians sempre carregam muita rivalidade e impacto direto nas classificações de Corinthians x Flamengo no Brasileirão e em competições mata-mata.

As estatísticas dos confrontos ajudam a entender tendências e podem ser aproveitadas nas melhores casas de apostas, que oferecem mercados variados para esse clássico. Veja os últimos jogos:

  • Flamengo 4 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 27/04/2025;
  • Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil – 20/10/2024;
  • Flamengo 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil – 02/10/2024;
  • Corinthians 2 x 1 Flamengo – Brasileirão Série A – 01/09/2024;
  • Flamengo 2 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 11/05/2024.

Escalações das equipes para o Brasileirão

Confira abaixo as prováveis escalações de Corinthians x Flamengo:

Corinthians

Dorival Júnior deve manter o esquema 3-4-1-2, com uma formação equilibrada e foco na marcação forte no meio-campo. Apesar dos desfalques de Garro e Charles, o time aposta em Yuri Alberto e no talento dos jovens para tentar vencer.

  • Goleiro: Hugo Souza;
  • Defensores: Matheuzinho, F. Angileri, S. Ramalho;
  • Meio-campistas: Maycon, B. Bidon, G. Henrique, M. Bidu, J. Martínez;
  • Atacantes: Yuri Alberto, Vitinho.

Flamengo

O técnico Filipe Luís deve escalar o time no 4-2-3-1, mesmo sem Bruno Henrique, Michael e Pulgar. A equipe tem Arrascaeta e Pedro como destaques, além da consistência de Rossi no gol.

  • Goleiro: A. Rossi;
  • Defensores: G. Varela, L. Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas;
  • Meio-campistas: S. Níguez, De la Cruz, Arrascaeta, S. Lino, G. Plata;
  • Atacante: Pedro.

Estatísticas relevantes para seus palpites

  1. Corinthians marca 1.21 gols por jogo; Flamengo, 1.86;
  2. Timão sofre 0.96 gols por partida; Flamengo, só 0.56;
  3. Chutes no alvo: 3.86 do Corinthians contra 5.16 do Flamengo;
  4. Escanteios: 4.91 do Timão e 6.26 do Rubro-Negro;
  5. Cartões: Corinthians recebe 2.79 por jogo; Flamengo, 1.84.

Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão?

A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 28/09/2025, às 20h30.

Onde assistir Corinthians x Flamengo?

O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, além de opções em R7, Record, YouTube - CazéTV e Globoplay.

Qual é o time favorito a vencer a partida?

Pelas estatísticas e pela liderança no campeonato, o Flamengo chega como favorito. Porém, o fator casa mantém o Corinthians competitivo e pode equilibrar o clássico.

Recado do autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

