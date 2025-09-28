Corinthians x Flamengo 28/09: Odds, Previsões, Onde Assistir

Corinthians x Flamengo se enfrentam pela Série A. Confira as escalações de Corinthians x Flamengo hoje, estatísticas e onde assistir ao clássico

O Brasileirão 2025 reserva um de seus maiores clássicos na rodada 25: Corinthians x Flamengo, no dia 28 de setembro, às 20h30, na Neo Química Arena.



O Timão luta para se afastar da parte de baixo da tabela e reencontrar confiança, enquanto o Rubro-Negro chega embalado pela liderança e busca ampliar a vantagem na ponta.



Veja em seguida o palpite Corinthians x Flamengo, estatísticas, escalações e onde assistir, além das melhores odds disponíveis na Esportes da Sorte, uma das referências em apostas esportivas.



Melhores Odds para Corinthians x Flamengo no Brasileirão



Para quem acompanha as partidas de Corinthians x Flamengo e gosta de apostar com estratégia, analisar as cotações faz toda a diferença.



Confira abaixo as melhores odds antes de definir seu palpite Corinthians x Flamengo.



Os 5 melhores palpites para Corinthians x Flamengo



Confira abaixo os 10 melhores palpites de Flamengo e Corinthians com odds em destaque:



Detalhes dos 5 melhores palpites



O clássico entre Corinthians x Flamengo é daqueles jogos que pedem análise minuciosa. Por isso, detalhei cada palpite com base em estatísticas, desempenho recente e tendências das equipes.



A seguir, você confere os cinco mercados mais promissores para a partida Corinthians x Flamengo, todos sustentados por dados concretos para aumentar suas chances de acerto.



Palpite 1: Ambas equipes marcam



Esse é um mercado interessante porque o Corinthians tem média de 1 gol por jogo, enquanto o Flamengo aparece com 1.86. Ambos costumam balançar as redes com frequência.



>> Ambos marcam com Odds de 2.25



Nas últimas partidas de Corinthians x Flamengo, vimos jogos com boas chances para os dois lados, especialmente quando o duelo é disputado em Itaquera. Isso aumenta o valor da aposta.



Somado a isso, o Timão precisa reagir e o Rubro-Negro vive grande fase ofensiva. Cenário perfeito para gols dos dois clubes.







Palpite 2: Vitória do Flamengo



O Flamengo lidera o Brasileirão, tem 51 pontos e vem de sequência consistente. Já o Corinthians aparece apenas em 10º, lutando para se afastar da parte de baixo.



>> Para o Mengão vencer as Odds de 1.83



Nos confrontos diretos, o Rubro-Negro venceu 9 dos últimos 15 duelos, incluindo o 4x0 no primeiro turno, o que reforça o favoritismo.



O time carioca possui números superiores em ataque e defesa: 14.82 chutes por jogo contra 11.55 do Timão, e uma média de apenas 0.56 gols sofridos. Excelente mercado 1x2 neste jogo.







Palpite 3: Mais de 1.5 gols no jogo



Esse mercado tem alta taxa de acerto. O Flamengo marcou pelo menos dois gols em 3 dos últimos 5 jogos, enquanto o Corinthians também vem de partidas com gols contra e a favor.



>> Aposte em gols com Odds de 1.52



Nas estatísticas gerais, apenas 22/57 jogos entre eles terminaram com menos de 2 gols, o que mostra uma boa margem para o over 1.5.



Por ser um clássico quente e decisivo, a tendência é de gols para os dois lados, tornando esse palpite mais seguro nesse mercado Under/Over.







Palpite 4: Flamengo marca primeiro



O Flamengo abriu o placar em 12 dos últimos 13 jogos, mostrando força para sair na frente mesmo fora de casa.



>> Odds de 1.61



Esse dado se confirma quando olhamos o ataque rubro-negro, que finaliza mais e tem média de 5.16 chutes no gol por jogo. O Corinthians, por outro lado, sofre gols cedo em jogos contra equipes ofensivas.



Portanto, apostar que o Flamengo será o primeiro a marcar é uma escolha sustentada pelos números recentes.







Palpite 5: Mais de 9.5 escanteios



As estatísticas de escanteios são consistentes: o Corinthians tem média de 4.91 por jogo, enquanto o Flamengo soma 6.26, chegando a quase 11 por partida.



>> Excelentes Odds de 1.66



Em confrontos diretos, essa média costuma se manter, já que os dois times criam bastante pelas laterais e acumulam finalizações.



Com a promessa de jogo aberto e decisivo, a tendência é ultrapassar a linha de 9.5 escanteios, trazendo valor a esse mercado.







Outros mercados para apostar em Corinthians x Flamengo







Campeonato Brasileiro - Série A



O Campeonato Brasileiro 2025 chega à sua 25ª rodada com a disputa pela liderança cada vez mais acirrada. O Flamengo aparece na ponta com 51 pontos, mas é seguido de perto por Cruzeiro (50) e Palmeiras (49), o que promete uma reta final de campeonato eletrizante.



O Corinthians, por sua vez, ocupa a 10ª colocação com 29 pontos. O time precisa reagir para se afastar de vez da zona de risco e ainda sonhar com vaga internacional. O duelo contra o Flamengo ganha peso extra nesse contexto.



Na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento também esquenta. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport estão em situação delicada, e cada rodada pode significar a diferença entre permanecer ou cair para a Série B.



A rodada 25 traz confrontos diretos que mexem com todas as partes da tabela. Jogos como Bahia x Palmeiras, Fluminense x Botafogo e o próprio clássico de futebol Corinthians x Flamengo prometem definir tendências e terão impacto direto na briga pelo título e pela sobrevivência na elite.



>> Saiba mais sobre o Brasileirão Série A 2025



Tabela de classificação do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Fortaleza x Sport – 27/09/2025 – 16:00;



Juventude x Internacional – 27/09/2025 – 18:30;



Vasco x Cruzeiro – 27/09/2025 – 18:30;



Atlético-MG x Mirassol – 27/09/2025 – 21:00;



Grêmio x Vitória – 28/09/2025 – 11:00;



Bahia x Palmeiras – 28/09/2025 – 16:00;



Fluminense x Botafogo – 28/09/2025 – 16:00;



RB Bragantino x Santos – 28/09/2025 – 18:30;



São Paulo x Ceará – 29/09/2025 – 20:00.



Corinthians - Dá para sonhar mais alto



Fase atual



O Corinthians ocupa a 10ª colocação no Brasileirão com 29 pontos. Apesar de oscilar bastante na

temporada, o time conseguiu vitórias importantes que mantêm viva a esperança de subir na tabela. A distância para o G6 ainda é considerável, mas dá para melhorar.



Desfalques e destaques



Para o clássico contra o Flamengo, o Timão terá desfalques como Rodrigo Garro e Charles, além da dúvida em relação a Memphis Depay, que ainda assim aparece como destaque ofensivo com 4 gols e 3 assistências. Yuri Alberto, artilheiro com 5 gols.



Resultados recentes



Nos últimos cinco jogos, o Corinthians soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time superou adversários difíceis como Athletico-PR e Fluminense, mas tropeçou diante do Sport. O desempenho mostra evolução e consistência em jogos grandes.



>> Confira mais previsões para apostar no Corinthians hoje



Últimos resultados do Corinthians



Sport 1 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 21/09/2025;



Fluminense 0 x 1 Corinthians – Brasileirão Série A – 13/09/2025;



Corinthians 2 x 0 Athletico-PR – Copa do Brasil – 10/09/2025;



Corinthians 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão Série A – 31/08/2025;



Athletico-PR 0 x 1 Corinthians – Copa do Brasil – 27/08/2025.



Flamengo - Será que esse ano vai ser igual a 2019?



Fase atual



O Flamengo vive um grande momento no Brasileirão, ocupando a liderança com 51 pontos e apenas duas derrotas em 23 jogos. O time mostra consistência ofensiva, com 48 gols marcados, e solidez defensiva, sofrendo apenas 11.



Desfalques e destaques



Mesmo sem nomes importantes como Bruno Henrique, Ayrton Lucas, Michael e Erick Pulgar, o Rubro-Negro mantém alto nível de atuação.



Os destaques são muitos: Arrascaeta, líder em assistências com 10, e Pedro, que já soma 10 gols. Além deles, Luiz Araújo e Gonzalo Plata também aparecem como peças decisivas.



Resultados recentes



Nos últimos cinco jogos, o Flamengo venceu três e empatou dois, incluindo uma goleada histórica de 8 a 0 sobre o Vitória. O time também superou o Estudiantes pela Libertadores, reforçando a confiança para seguir forte em todas as competições.



A sequência positiva faz a torcida sonhar com uma campanha dominante, à altura do inesquecível 2019.



>> Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje



Últimos resultados do Flamengo



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Os duelos entre Flamengo x Corinthians sempre carregam muita rivalidade e impacto direto nas classificações de Corinthians x Flamengo no Brasileirão e em competições mata-mata.



As estatísticas dos confrontos ajudam a entender tendências e podem ser aproveitadas nas melhores casas de apostas, que oferecem mercados variados para esse clássico. Veja os últimos jogos:



Flamengo 4 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 27/04/2025;



Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil – 20/10/2024;



Flamengo 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil – 02/10/2024;



Corinthians 2 x 1 Flamengo – Brasileirão Série A – 01/09/2024;



Flamengo 2 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 11/05/2024.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Confira abaixo as prováveis escalações de Corinthians x Flamengo:



Corinthians



Dorival Júnior deve manter o esquema 3-4-1-2, com uma formação equilibrada e foco na marcação forte no meio-campo. Apesar dos desfalques de Garro e Charles, o time aposta em Yuri Alberto e no talento dos jovens para tentar vencer.



Goleiro: Hugo Souza;



Defensores: Matheuzinho, F. Angileri, S. Ramalho;



Meio-campistas: Maycon, B. Bidon, G. Henrique, M. Bidu, J. Martínez;



Atacantes: Yuri Alberto, Vitinho.



Flamengo



O técnico Filipe Luís deve escalar o time no 4-2-3-1, mesmo sem Bruno Henrique, Michael e Pulgar. A equipe tem Arrascaeta e Pedro como destaques, além da consistência de Rossi no gol.



Goleiro: A. Rossi;



Defensores: G. Varela, L. Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas;



Meio-campistas: S. Níguez, De la Cruz, Arrascaeta, S. Lino, G. Plata;



Atacante: Pedro.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Corinthians marca 1.21 gols por jogo; Flamengo, 1.86;

Timão sofre 0.96 gols por partida; Flamengo, só 0.56;

Chutes no alvo: 3.86 do Corinthians contra 5.16 do Flamengo;

Escanteios: 4.91 do Timão e 6.26 do Rubro-Negro;

Cartões: Corinthians recebe 2.79 por jogo; Flamengo, 1.84.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão?



A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 28/09/2025, às 20h30.



Onde assistir Corinthians x Flamengo?



O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, além de opções em R7, Record, YouTube - CazéTV e Globoplay.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Pelas estatísticas e pela liderança no campeonato, o Flamengo chega como favorito. Porém, o fator casa mantém o Corinthians competitivo e pode equilibrar o clássico.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



