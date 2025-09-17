Flamengo x Estudiantes: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Flamengo x Estudiantes: veja onde assistir, prováveis escalações e melhores mercados para o jogo das quartas da Libertadores

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro chega invicto há oito jogos e empolgado pelo apoio da torcida, enquanto os argentinos buscam surpreender fora de casa.



Para quem busca apostar nesse grande duelo, a Multibet se destaca como uma das melhores opções, oferecendo odds competitivas e variedade de mercados.



A seguir, você confere meu palpite para Flamengo x Estudiantes, com estatísticas, escalações prováveis e dicas para apostar com responsabilidade.



Melhores Odds para Flamengo x Estudiantes



Antes de falar dos prognósticos, é importante comparar as principais cotações das casas. Abaixo, apresento uma tabela com odds aproximadas para vitória de cada lado, empate e o mercado “Ambas marcam – Sim” em diferentes plataformas.



Os valores podem mudar até o início da partida, por isso verifique sempre as ofertas atualizadas ao fazer seu palpite Flamengo hoje na Copa Libertadores da América:



Os números refletem o favoritismo do Mengão em casa, mas também mostram que o empate paga bem e a vitória visitante tem retorno alto devido ao status de azarão do clube argentino.

Os 5 melhores palpites para Flamengo x Estudiantes



Abaixo apresento os mercados que considero mais promissores para este duelo de quinta-feira. Cada opção vem acompanhada da odd média em uma casa de apostas. Lembre-se de que estes palpites Flamengo x Estudiantes de La Plata são indicativos e não garantem green, ok?



Mais de 1,5 gols no jogo, com Odds de 1,20 na Multibet



Detalhes dos 5 melhores palpites



Para que você entenda meu ponto de vista, mostro abaixo cada palpite Flamengo x Estudiantes hoje, onde explico os mercados e o porquê da aposta.



Palpite 1 – Mais de 1,5 gols no jogo



O Flamengo vem de uma sequência goleadora, incluindo um sonoro 8 a 0 sobre o Vitória. Já o Estudiantes, apesar de resultados irregulares, costuma deixar sua defesa exposta nas saídas para o ataque.



>> Aposte com Odds de 1,20 na Multibet



Como se trata de matamata e a equipe brasileira joga em casa, é provável que busque uma vantagem confortável, deixando o jogo com pelo menos dois gols. Para mim, essa bet no mercado de over/under é uma excelente opção para essa quinta.







Palpite 2 – Vitória do Mengão



Com elenco mais qualificado e apoio da torcida, a equipe carioca é favorita.



>> Aposte com odds de 1,55 na Superbet



O Estudiantes vem "capengando” na Liga Argentina e ainda perdeu peças importantes por lesão. A odd de 1,55 oferece um retorno razoável em um evento provável.







Palpite 3 – Flamengo acima de 1,5 gols



Com ataque formado por Pedro, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, além do talento de Arrascaeta e Nicolás De la Cruz no meio, o Flamengo tem média superior a dois gols por partida no Maracanã.



>> Aposte com odds de 1,75 na Estrela Bet



O time de La Plata vem titubeando e com sérios problemas defensivos. Uma aposta que o Flamengo marcará pelo menos duas vezes tem valor interessante. Eu estou dentro dessa!







Palpite 4 – Ambas equipes marcam – Não



Mesmo que o Estudiantes tenha atacantes de "peso”, fora de casa tende a recuar e priorizar a defesa. O Flamengo, por sua vez, possui boa estrutura defensiva e não deve dar espaços aos argentinos.



>> Aposte com odds de 1,70 na Betnacional



Então, aqui, acreditamos que apenas o Flamengo marcará (ou até mesmo ninguém). Essa é uma bet do mercado de ambas marcam no futebol.







Palpite 5 – Vitória do Flamengo e mais de 2,5 gols



Para quem busca odds maiores, combinar a vitória do time carioca com pelo menos três gols aumenta bastante o potencial dessa aposta.



>> Aposte com odds de 2,50 na BetMGM



Dado o histórico recente de goleadas do Flamengo e a necessidade do Estudiantes de buscar ao menos um gol para não voltar para casa em desvantagem muito grande, um placar de 3 a 0 ou 3 a 1 é plausível. Essa opção é mais arriscada, mas recompensa melhor.







Outros mercados para apostar em Flamengo x Estudiantes



Além dos palpites principais, há mercados alternativos que merecem atenção. Veja abaixo mais possibilidades de aposta para Flamengo x Estudiantes:







Copa Libertadores – Quartas de final (ida)



Esta fase de quartas de final reúne oito clubes: Flamengo, Estudiantes, River Plate, Palmeiras, Vélez Sarsfield, Racing, LDU de Quito e São Paulo. Os confrontos são em jogos de ida e volta e a rodada começou na terça-feira



O vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes encara nas semifinais o ganhador de LDU de Quito x São Paulo. A partida do dia 18/09 marca apenas a primeira metade do duelo; o jogo de volta está marcado para 25/09, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.



Próximas partidas da Copa Libertadores



Para contextualizar, veja as datas dos outros duelos desta fase:



Fique de olho nessas partidas, pois poderão influenciar a caminhada do Rubro-Negro na competição.



Como chega o Flamengo



O rubronegro vive excelente fase. Sob o comando de Filipe Luís, o time carioca vem firme no Brasileirão e deve brigar pelo título. São vários jogos sem derrota e 16 gols marcados nesse período.



Atuando no 433, o Flamengo se destaca pela criatividade de Arrascaeta. No ataque, Pedro é o artilheiro da temporada e Bruno Henrique recuperou a boa forma. O maior desafio tem sido lidar com algumas ausências importantes.



Resultados recentes do Flamengo



Juventude 0 x 2 Flamengo (Brasileirão);



Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileirão);



Flamengo 8 x 0 Vitória (Copa do Brasil);



Internacional 0 x 2 Flamengo (Brasileirão);



Internacional 1 x 3 Flamengo (Copa do Brasil);



Os números mostram a regularidade do Fla na temporada 2025, mostrando que o clube carioca deve brigar por títulos (inclusive da Libertadores).



Como chega o Estudiantes



O Estudiantes de La Plata não vive seu melhor momento. Nas últimas partidas, o time tem mostrado uma oscilação tremenda, o que deixa o torcedor nervoso para esse jogo no Rio de Janeiro.



Contra o Botafogo, por exemplo, na primeira fase do torneio, os argentinos perderam por 3 a 2 no RJ, mostrando sérios problemas defensivos.



A equipe comandada por Eduardo Domínguez tem como ponto forte a organização defensiva, mas carece de criatividade ofensiva quando joga fora de casa. Jogando no esquema 4231, aposta em transições rápidas para surpreender.



Resultados recentes do Estudiantes



Estudiantes 1 x 2 River Plate (Campeonato Argentino);



Central Córdoba de Santiago 2 x 0 Estudiantes (Campeonato Argentino);



Estudiantes 1 x 0 Aldosivi (Copa da Liga);



Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño (Libertadores);



Banfield 3 x 2 Estudiantes (Campeonato Argentino).



A irregularidade nos resultados coloca pressão para conseguir pelo menos um empate no Rio de Janeiro.



Melhores plataformas para apostar na Taça Libertadores



Saiba a seguir quais são as melhores casas de apostas para dar o seu prognóstico para Flamengo x Estudiantes nesta quinta-feira:







Histórico dos últimos confrontos entre Flamengo e Estudiantes



Flamengo e Estudiantes se enfrentaram oito vezes na antiga Supercopa Libertadores, entre 1988 e 1994. O último duelo foi em 29/09/1994, com vitória dos argentinos por 2 a 0 em La Plata, depois de um empate sem gols no Maracanã em 07/09.



Veja abaixo os últimos jogos entre brasileiros e argentinos:



29/09/1994 – Estudiantes 2 x 0 Flamengo;



07/09/1994 – Flamengo 0 x 0 Estudiantes;



30/10/1992 – Estudiantes 1 x 1 Flamengo;



22/10/1992 – Flamengo 1 x 0 Estudiantes;



09/10/1991 – Estudiantes 0 x 2 Flamengo.



Escalações das equipes para o jogo da Libertadores



Embora os técnicos só confirmem os times momentos antes de a bola rolar, é possível esboçar os prováveis onze iniciais considerando o elenco disponível e as ausências já mencionadas. Veja a seguir as escalações de Flamengo x Estudiantes:



Provável escalação do Flamengo



Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.



Provável escalação do Estudiantes



Muslera; Arzamendia, F. Rodríguez, G. Pirez e Gómez; Castro, Ascacíbar, Amondarain e Sosa; Farías e Palacios.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Abaixo, separei estatísticas de Flamengo x Estudiantes para que você faça o seu prognóstico de futebol de maneira mais assertiva:



O Flamengo está invicto há nove partidas, sendo um dos times com mais tempo de invencibilidade no Brasil;

O RubroNegro marcou dois ou mais gols em quatro dos últimos cinco jogos, incluindo goleada por 80 sobre o Vitória;

Estudiantes vem de derrota para o River, jogou boa parte com um a mais em campo.

O Mengão venceu 75% dos jogos em casa atuando pelo Campeonato Brasileiro;

Na Copa Libertadores, o time carioca não sabe o que é perder jogando no Rio de Janeiro;

O Estudiantes não vence fora de casa há quatro partidas; sua última vitória como visitante na Libertadores foi contra o Cerro Porteño por 1 a 0.



Estas tendências reforçam o favoritismo rubronegro e sugerem um jogo com placar baixo para os argentinos.



Onde assistir Flamengo x Estudiantes?



A partida será transmitida ao vivo em todo o Brasil pelos canais ESPN e canais Disney+. Há também a possibilidade de o SBT exibir o duelo em TV aberta, como costuma fazer com jogos selecionados da Libertadores.



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Estudiantes pela Libertadores?



O jogo acontece no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.



Onde assistir Flamengo x Estudiantes?



No Brasil, a transmissão é da ESPN via canais Disney+ e há expectativa de exibição em TV aberta pelo SBT.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Flamengo é favorito por jogar em casa e estar em melhor fase. O time não perde há oito jogos e tem ataque poderoso.



Qual o horário da partida?



O jogo está marcado para 18 de setembro de 2025 às 21h30 (horário de Brasília).

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



