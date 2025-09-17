Flamengo x Estudiantes: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Flamengo x Estudiantes – Copa Libertadores – 18/09/2025Palpite Flamengo x Estudiantes: veja onde assistir, prováveis escalações e melhores mercados para o jogo das quartas da Libertadores
18+
Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro chega invicto há oito jogos e empolgado pelo apoio da torcida, enquanto os argentinos buscam surpreender fora de casa.
Para quem busca apostar nesse grande duelo, a Multibet se destaca como uma das melhores opções, oferecendo odds competitivas e variedade de mercados.
A seguir, você confere meu palpite para Flamengo x Estudiantes, com estatísticas, escalações prováveis e dicas para apostar com responsabilidade.
Melhores Odds para Flamengo x Estudiantes
Antes de falar dos prognósticos, é importante comparar as principais cotações das casas. Abaixo, apresento uma tabela com odds aproximadas para vitória de cada lado, empate e o mercado “Ambas marcam – Sim” em diferentes plataformas.
Os valores podem mudar até o início da partida, por isso verifique sempre as ofertas atualizadas ao fazer seu palpite Flamengo hoje na Copa Libertadores da América:
|Casa de Apostas
|Vitória do Bayern
|Empate
|Vitória do Chelsea
|Ambas marcam (sim)
|Multibet
|1,55
|3,80
|6,50
|2,15
|Superbet
|1,52
|3,70
|6,75
|2,20
|Estrela Bet
|1,60
|3,65
|5,80
|2,05
|Betnacional
|1,58
|3,75
|6,00
|1.08
|BetMGM
|2,08
|3,78
|6,20
|2,12
Os números refletem o favoritismo do Mengão em casa, mas também mostram que o empate paga bem e a vitória visitante tem retorno alto devido ao status de azarão do clube argentino.
Os 5 melhores palpites para Flamengo x Estudiantes
Abaixo apresento os mercados que considero mais promissores para este duelo de quinta-feira. Cada opção vem acompanhada da odd média em uma casa de apostas. Lembre-se de que estes palpites Flamengo x Estudiantes de La Plata são indicativos e não garantem green, ok?
Mais de 1,5 gols no jogo, com Odds de 1,20 na Multibet
- Vitória do Flamengo, com odds de 1,55 na Superbet
- Flamengo acima de 1,5 gols, com odds de 1,75 na Estrela Bet
- Ambas equipes marcam – Não, com odds de 1,70 na Betnacional
- Vitória do Flamengo e mais de 2,5 gols (combinação), com odds de 2,50 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
Para que você entenda meu ponto de vista, mostro abaixo cada palpite Flamengo x Estudiantes hoje, onde explico os mercados e o porquê da aposta.
Palpite 1 – Mais de 1,5 gols no jogo
O Flamengo vem de uma sequência goleadora, incluindo um sonoro 8 a 0 sobre o Vitória. Já o Estudiantes, apesar de resultados irregulares, costuma deixar sua defesa exposta nas saídas para o ataque.
>> Aposte com Odds de 1,20 na Multibet
Como se trata de matamata e a equipe brasileira joga em casa, é provável que busque uma vantagem confortável, deixando o jogo com pelo menos dois gols. Para mim, essa bet no mercado de over/under é uma excelente opção para essa quinta.
Palpite 2 – Vitória do Mengão
Com elenco mais qualificado e apoio da torcida, a equipe carioca é favorita.
>> Aposte com odds de 1,55 na Superbet
O Estudiantes vem "capengando” na Liga Argentina e ainda perdeu peças importantes por lesão. A odd de 1,55 oferece um retorno razoável em um evento provável.
Palpite 3 – Flamengo acima de 1,5 gols
Com ataque formado por Pedro, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, além do talento de Arrascaeta e Nicolás De la Cruz no meio, o Flamengo tem média superior a dois gols por partida no Maracanã.
>> Aposte com odds de 1,75 na Estrela Bet
O time de La Plata vem titubeando e com sérios problemas defensivos. Uma aposta que o Flamengo marcará pelo menos duas vezes tem valor interessante. Eu estou dentro dessa!
Palpite 4 – Ambas equipes marcam – Não
Mesmo que o Estudiantes tenha atacantes de "peso”, fora de casa tende a recuar e priorizar a defesa. O Flamengo, por sua vez, possui boa estrutura defensiva e não deve dar espaços aos argentinos.
>> Aposte com odds de 1,70 na Betnacional
Então, aqui, acreditamos que apenas o Flamengo marcará (ou até mesmo ninguém). Essa é uma bet do mercado de ambas marcam no futebol.
Palpite 5 – Vitória do Flamengo e mais de 2,5 gols
Para quem busca odds maiores, combinar a vitória do time carioca com pelo menos três gols aumenta bastante o potencial dessa aposta.
>> Aposte com odds de 2,50 na BetMGM
Dado o histórico recente de goleadas do Flamengo e a necessidade do Estudiantes de buscar ao menos um gol para não voltar para casa em desvantagem muito grande, um placar de 3 a 0 ou 3 a 1 é plausível. Essa opção é mais arriscada, mas recompensa melhor.
Outros mercados para apostar em Flamengo x Estudiantes
Além dos palpites principais, há mercados alternativos que merecem atenção. Veja abaixo mais possibilidades de aposta para Flamengo x Estudiantes:
Copa Libertadores – Quartas de final (ida)
Esta fase de quartas de final reúne oito clubes: Flamengo, Estudiantes, River Plate, Palmeiras, Vélez Sarsfield, Racing, LDU de Quito e São Paulo. Os confrontos são em jogos de ida e volta e a rodada começou na terça-feira
O vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes encara nas semifinais o ganhador de LDU de Quito x São Paulo. A partida do dia 18/09 marca apenas a primeira metade do duelo; o jogo de volta está marcado para 25/09, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.
Próximas partidas da Copa Libertadores
Para contextualizar, veja as datas dos outros duelos desta fase:
- Vélez Sarsfield x Racing – 16/09/2025;
- River Plate x Palmeiras – 17/09/2025 – 17h30;
- LDU de Quito x São Paulo – 18/09/2025 – 15h00.
Fique de olho nessas partidas, pois poderão influenciar a caminhada do Rubro-Negro na competição.
Como chega o Flamengo
O rubronegro vive excelente fase. Sob o comando de Filipe Luís, o time carioca vem firme no Brasileirão e deve brigar pelo título. São vários jogos sem derrota e 16 gols marcados nesse período.
Atuando no 433, o Flamengo se destaca pela criatividade de Arrascaeta. No ataque, Pedro é o artilheiro da temporada e Bruno Henrique recuperou a boa forma. O maior desafio tem sido lidar com algumas ausências importantes.
Resultados recentes do Flamengo
- Juventude 0 x 2 Flamengo (Brasileirão);
- Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileirão);
- Flamengo 8 x 0 Vitória (Copa do Brasil);
- Internacional 0 x 2 Flamengo (Brasileirão);
- Internacional 1 x 3 Flamengo (Copa do Brasil);
Os números mostram a regularidade do Fla na temporada 2025, mostrando que o clube carioca deve brigar por títulos (inclusive da Libertadores).
Como chega o Estudiantes
O Estudiantes de La Plata não vive seu melhor momento. Nas últimas partidas, o time tem mostrado uma oscilação tremenda, o que deixa o torcedor nervoso para esse jogo no Rio de Janeiro.
Contra o Botafogo, por exemplo, na primeira fase do torneio, os argentinos perderam por 3 a 2 no RJ, mostrando sérios problemas defensivos.
A equipe comandada por Eduardo Domínguez tem como ponto forte a organização defensiva, mas carece de criatividade ofensiva quando joga fora de casa. Jogando no esquema 4231, aposta em transições rápidas para surpreender.
Resultados recentes do Estudiantes
- Estudiantes 1 x 2 River Plate (Campeonato Argentino);
- Central Córdoba de Santiago 2 x 0 Estudiantes (Campeonato Argentino);
- Estudiantes 1 x 0 Aldosivi (Copa da Liga);
- Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño (Libertadores);
- Banfield 3 x 2 Estudiantes (Campeonato Argentino).
A irregularidade nos resultados coloca pressão para conseguir pelo menos um empate no Rio de Janeiro.
Melhores plataformas para apostar na Taça Libertadores
Saiba a seguir quais são as melhores casas de apostas para dar o seu prognóstico para Flamengo x Estudiantes nesta quinta-feira:
Histórico dos últimos confrontos entre Flamengo e Estudiantes
Flamengo e Estudiantes se enfrentaram oito vezes na antiga Supercopa Libertadores, entre 1988 e 1994. O último duelo foi em 29/09/1994, com vitória dos argentinos por 2 a 0 em La Plata, depois de um empate sem gols no Maracanã em 07/09.
Veja abaixo os últimos jogos entre brasileiros e argentinos:
- 29/09/1994 – Estudiantes 2 x 0 Flamengo;
- 07/09/1994 – Flamengo 0 x 0 Estudiantes;
- 30/10/1992 – Estudiantes 1 x 1 Flamengo;
- 22/10/1992 – Flamengo 1 x 0 Estudiantes;
- 09/10/1991 – Estudiantes 0 x 2 Flamengo.
Escalações das equipes para o jogo da Libertadores
Embora os técnicos só confirmem os times momentos antes de a bola rolar, é possível esboçar os prováveis onze iniciais considerando o elenco disponível e as ausências já mencionadas. Veja a seguir as escalações de Flamengo x Estudiantes:
Provável escalação do Flamengo
- Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.
Provável escalação do Estudiantes
- Muslera; Arzamendia, F. Rodríguez, G. Pirez e Gómez; Castro, Ascacíbar, Amondarain e Sosa; Farías e Palacios.
Estatísticas relevantes para seus palpites
Abaixo, separei estatísticas de Flamengo x Estudiantes para que você faça o seu prognóstico de futebol de maneira mais assertiva:
- O Flamengo está invicto há nove partidas, sendo um dos times com mais tempo de invencibilidade no Brasil;
- O RubroNegro marcou dois ou mais gols em quatro dos últimos cinco jogos, incluindo goleada por 80 sobre o Vitória;
- Estudiantes vem de derrota para o River, jogou boa parte com um a mais em campo.
- O Mengão venceu 75% dos jogos em casa atuando pelo Campeonato Brasileiro;
- Na Copa Libertadores, o time carioca não sabe o que é perder jogando no Rio de Janeiro;
- O Estudiantes não vence fora de casa há quatro partidas; sua última vitória como visitante na Libertadores foi contra o Cerro Porteño por 1 a 0.
Estas tendências reforçam o favoritismo rubronegro e sugerem um jogo com placar baixo para os argentinos.
Onde assistir Flamengo x Estudiantes?
A partida será transmitida ao vivo em todo o Brasil pelos canais ESPN e canais Disney+. Há também a possibilidade de o SBT exibir o duelo em TV aberta, como costuma fazer com jogos selecionados da Libertadores.
Perguntas frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Estudiantes pela Libertadores?
O jogo acontece no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.
Onde assistir Flamengo x Estudiantes?
No Brasil, a transmissão é da ESPN via canais Disney+ e há expectativa de exibição em TV aberta pelo SBT.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
O Flamengo é favorito por jogar em casa e estar em melhor fase. O time não perde há oito jogos e tem ataque poderoso.
Qual o horário da partida?
O jogo está marcado para 18 de setembro de 2025 às 21h30 (horário de Brasília).
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
