Palpite Grêmio x Flamengo: Melhores Odds Para Apostar Hoje

Confira os melhores palpites e as odds mais atrativas para apostar no confronto entre Grêmio x Flamengo, em duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro.

Um confronto entre multicampeões, válido pela terceira rodada do Brasileirão, reúne dois gigantes do futebol brasileiro: Grêmio e Flamengo. As equipes se enfrentam no dia 13 de abril, às 17h30, em busca de mais 3 pontos na competição. Este é, sem dúvida, um dos maiores jogos do futebol nacional, e, como não poderia ser diferente, traz diversas opções interessantes para apostas.



Pensando nisso, preparei este texto para te deixar bem informado, com os melhores palpites, odds, históricos de confrontos diretos, como cada time está se saindo e as prováveis escalações. Tudo para que você aposte de forma mais estratégica e com mais segurança. Continue lendo e descubra tudo o que precisa saber para fazer a melhor aposta.



Os 5 melhores palpites do jogo - Grêmio x Flamengo



Vou compartilhar com você os 5 melhores palpites para o jogo entre Grêmio e Flamengo, com base em uma análise cuidadosa de estatísticas e dos desempenhos recentes das equipes. Fique tranquilo, pois as sugestões aqui são pensadas para te proporcionar uma visão mais clara do que esperar do jogo e aumentar suas chances de sucesso nas apostas.



Ambos os times marcam



Uma aposta interessante para este clássico é o "ambos os times marcam". Historicamente, Grêmio e Flamengo têm apresentado confrontos com boa produção ofensiva de ambos os lados. O Flamengo possui um ataque poderoso, enquanto o Grêmio, mesmo em uma fase oscilante, ainda é capaz de marcar gols em jogos grandes, principalmente em sua casa.



A probabilidade de ambos os times balançarem as redes é alta, já que as duas equipes costumam se expor no ataque em busca da vitória. Ao apostar nisso, você está levando em consideração a natureza dos clássicos, que geralmente possuem muitas oportunidades de gols.



Grêmio marca primeiro



A aposta no "Grêmio marca primeiro" pode ser uma boa opção considerando o estilo de jogo do time. O Grêmio tem se mostrado eficiente em marcar gols no começo das partidas, especialmente quando está jogando em casa. Se o time gaúcho conseguir impor seu ritmo e balançar as redes antes, a chance de o Flamengo ter que correr atrás do placar aumenta, o que torna esse tipo de aposta atrativa.



O histórico de confrontos entre as duas equipes também mostra que o Grêmio, ao se colocar na frente do marcador, tende a ter um desempenho mais forte, aproveitando a vantagem psicológica. Essa aposta é ideal para quem acredita que o time da casa pode surpreender logo no início do jogo.



Mais de 10 escanteios no jogo



Uma aposta interessante para este confronto é a de "mais de 10 escanteios". Considerando o estilo de jogo de Flamengo e Grêmio, que utilizam um ataque com pontas rápidos, é esperado que haja muitos ataques pelas laterais, o que geralmente resulta em um grande número de escanteios.



O Flamengo, com sua pressão ofensiva, e o Grêmio, com seu jogo de transição rápida, provavelmente forçarão muitas situações de escanteio ao longo da partida. Aposta em mais de 10 escanteios é uma boa alternativa para quem acredita que a partida será dinâmica, com ambos os times buscando constantemente o ataque.



Total de gols acima de 2.5



Uma aposta em "acima de 2.5 gols" é válida se você acredita em um jogo aberto, com ambas as equipes buscando a vitória. Flamengo e Grêmio são conhecidos por jogos com boas chances de gol, e, historicamente, muitos confrontos entre essas duas equipes têm terminado com números elevados de gols.



Considerando o forte ataque do Flamengo e a possibilidade de o Grêmio se arriscar em busca da vitória, a chance de mais de 2 gols no jogo é real.



Aposta em mais de 3.5 cartões amarelos no jogo



Apostar em "mais de 3.5 cartões amarelos" para o confronto entre Grêmio e Flamengo é uma escolha estratégica, considerando o histórico de confrontos intensos entre essas duas equipes. Ambos os times têm jogadores muito competitivos, e clássicos como esse tendem a ser marcados por disputas intensas e por uma maior agressividade em campo.



O Flamengo, por exemplo, é um time que pressiona bastante o adversário, o que muitas vezes resulta em faltas e cartões. O Grêmio, por sua vez, também não costuma fugir de duelos duros, especialmente jogando em casa, onde a pressão pela vitória pode gerar um jogo mais físico.



Campeonato Brasileiro - Série A



O Campeonato Brasileiro é amplamente reconhecido pela sua imprevisibilidade, onde tudo pode acontecer. Com tantos times de qualidade e uma extensa quantidade de jogos ao longo da temporada, cada rodada se torna crucial. Todas as equipes sabem da importância de somar pontos, seja para brigar pelo título ou, em casos mais urgentes, para garantir os 45 pontos necessários e evitar o rebaixamento.



Grêmio e Flamengo são duas equipes que, constantemente, são apontadas como favoritas ao título, especialmente o Flamengo, que tem conquistado vários títulos nos últimos anos. No entanto, com o acúmulo de competições ao longo da temporada, o desgaste físico pode começar a impactar, principalmente no decorrer do ano, quando o calendário exige mais dos times.



Mesmo assim, tanto o Grêmio quanto o Flamengo possuem elencos fortes e capazes de brigar pelo campeonato. O Grêmio, agora sob o comando de Gustavo Quinteros, passa por um processo de reformulação, enquanto o Flamengo, com Filipe Luís à frente, segue com a base de títulos conquistados nos últimos anos. Ambos os times têm grandes ambições na competição.



Grêmio - Será que dá para ser campeão?



O Grêmio, após uma temporada de transições e desafios, se apresenta com um elenco em reformulação sob o comando de Gustavo Quinteros. O técnico boliviano tenta implantar seu estilo de jogo e reorganizar a equipe para almejar objetivos mais altos no Campeonato Brasileiro, incluindo, claro, a disputa pelo título.



No entanto, o time tem enfrentado dificuldades nas últimas rodadas, sendo que perdeu o último jogo, com algumas falhas defensivas e um desempenho irregular no ataque. A ausência de jogadores importantes, devido a lesões, tem prejudicado ainda mais o ritmo de jogo, com nomes como Kannemann e Cuéllar fora de ação, o que tem afetado a consistência da equipe tricolor.



Embora a briga pelo título seja um desafio devido à concorrência forte, principalmente com times como Flamengo e Palmeiras, a equipe gaúcha ainda é capaz de surpreender. Se o time conseguir melhorar seu desempenho e ajustar as falhas, pode, sim, entrar na briga pela taça do Brasileirão.



Últimos resultados do Grêmio



Grêmio 2 x 0 Globo - Copa Sul-Americana - 08/04/2025;



Ceará 2 x 0 Grêmio - Brasileirão - 05/04/2025;



Sportivo Luqueño 1 x 2 Grêmio - Copa Sul-Americana - 02/04/2025;



Grêmio 2 x 1 Atlético-MG - Brasileirão - 29/03/2025;



Internacional 1 x 1 Grêmio - Campeonato Gaúcho - 16/03/2025;



Flamengo - Quer voltar a vencer



Neste ano, o Flamengo entra em campo com uma base mantida, mas sofreu algumas perdas importantes, como a saída de Gabigol, uma das suas grandes estrelas nos últimos anos. Apesar dessa ausência, o time carioca continua contando com nomes fundamentais como Arrascaeta, que segue sendo um dos pilares da equipe, além de outros jogadores de peso que complementam o elenco, como De La Cruz e Everton Bruno Henrique.



O Flamengo continua sendo um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, não apenas pela sua força histórica, mas também pelo seu elenco profundo e bem estruturado. Mesmo com a perda de algumas peças-chave, o time ainda possui muita qualidade e um grupo de jogadores experientes, capazes de brigar pela taça.



O time de Filipe Luís, embora tenha mostrado grande potencial, nem sempre tem sido impecável. A equipe tem oscilado em algumas partidas, incluindo a recente derrota na Libertadores. No entanto, o Flamengo é uma equipe que sempre busca evoluir e, com o tempo, tem demonstrado capacidade de se recuperar e melhorar a cada jogo.



Últimos resultados do Flamengo



Central Córdoba SdE 2 x 1 Flamengo - Copa Libertadores - 09/04/2025;



Vitória 1 x 2 Flamengo - Brasileirão - 06/04/2025;



Deportivo Táchira 0 x 1 Flamengo - Copa Libertadores - 03/04/2025;



Flamengo 1 x 1 Internacional - Brasileirão - 29/03/2025;



Flamengo 0 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca - 16/03/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O confronto entre Grêmio e Flamengo é, sem dúvida, um dos mais equilibrados quando analisamos as estatísticas. Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram 108 vezes em diversos campeonatos, com cada uma delas conquistando 37 vitórias e somando 34 empates.



Esse equilíbrio reflete a competitividade entre os times, que sempre se apresentaram como forças fortes no futebol brasileiro, e promete mais uma disputa acirrada sempre que se encontram em campo, como será nesse confronto dia 13 na Arena do Grêmio. Veja os últimos 5 confrontos a seguir:



Grêmio 3 x 2 Flamengo - Brasileirão - 22/09/2024;



Flamengo 2 x 1 Grêmio - Brasileirão - 19/06/2024;



Grêmio 3 x 2 Flamengo - Brasileirão - 25/10/2023;



Flamengo 1 x 0 Grêmio - Copa do Brasil - 16/08/2023;



Grêmio 0 x 2 Flamengo - Copa do Brasil - 26/07/2023.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Com o confronto entre Grêmio e Flamengo se aproximando, ambos os times devem entrar em campo com suas principais forças disponíveis, buscando garantir os três pontos essenciais na competição. Mesmo com alguns desfalques, os dois times vão disputar a partida com seus titulares. Veja as possíveis escalações:



Grêmio



Sob o comando de Gustavo Quinteros, o Grêmio entra em campo com um time bem estruturado e em busca de uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Com uma defesa sólida e um meio-campo criativo, o time tenta equilibrar a sua solidez defensiva com a necessidade de ser ofensivo. O esquema tático mais provável para o confronto é o 4-1-4-1.



Goleiro: Volpi;



Laterais: João Pedro e Lucas Esteves;



Zagueiros: Wagner Leonardo e Rodrigo Ely;



Volantes: Villasanti;



Meio-campistas: Pavón, Cristaldo, Edenílson e Cristian Oliveira;



Atacantes: Arezo.



Flamengo



Com Filipe Luís no comando, o Flamengo segue com um time muito competitivo, mantendo a base de jogadores que conquistou títulos nos últimos anos. A equipe, que adota um esquema tático 4-2-3-1, prioriza o jogo ofensivo e a posse de bola. O time conta com a ausência apenas de Danilo e Matías Viña, duas grandes perdas para o setor defensivo.



Goleiro: Rossi;



Laterais: Alex Sandro e Varela;



Zagueiros: Léo Pereira e Léo Ortiz;



Volantes: Evertton e De La Cruz;



Meio-campistas: Bruno Henrique, Arrascaeta e Plata;



Atacantes: Juninho.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Não houve empates nos últimos 5 jogos entre os times;

Dos últimos 15 jogos, o Flamengo tem 9 vitórias no confronto;

Apenas em um jogo teve menos de 2 gols nos últimos 5 jogos;

O Grêmio tem a maior média de gols no confronto, sendo de 1.65 contra 1.63 do Flamengo.

O Flamengo tem uma média de 6.23 escanteios, enquanto o Grêmio possui uma média de 5.52.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão?



O jogo entre Grêmio e Flamengo ocorrerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 13 de abril, às 17h30, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.



Onde assistir Grêmio x Flamengo?



A partida entre Grêmio e Flamengo poderá ser assistida ao vivo pelo canal Premiere, para os assinantes do serviço, além de outras plataformas que transmitem o Campeonato Brasileiro.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Flamengo é considerado o favorito para vencer o confronto, devido ao seu elenco estrelado e histórico de títulos. No entanto, o Grêmio, jogando em casa, pode se aproveitar do fator local e tem boas chances de surpreender, tornando a partida ainda mais equilibrada.



Recado do autor



